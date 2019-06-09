قناة الكأس تكشف أول الراحلين عن بيراميدز

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

بيراميدز

قالت شبكة قنوات «الكأس»، اليوم الأحد، إن نادي الكويت الكويتي، نجح في التعاقد مع اللاعب السوري عمرو الميداني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت القناة، في تقريرها اليوم الأحد، أن عمرو الميداني، قام بتوقيع العقود وإتمام انتقاله إلى النادي الكويتي، وذلك لمدة موسم واحد فقط. يذكر أن اللاعب السوري انضم إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال الصيف الماضي، لكن النادي لم يكشف عن مدة التعاقد بين الطرفين حينها.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، قد ألمح إلى بيع حصته في نادي بيراميدز، وانتهاء علاقته بالنادي، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل... كانت تجربة ممتعة ولتجربة أخرى إن شاء الله". وجاء