الجونة تجمع بين عماد متعب ومحمد صلاح (صورة)

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

محمد صلاح

نشر عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، صورة تجمعه بالدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال العطلة التي يقضيها الأخير في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. واستبعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح من الودية الأولى للفراعنة المقرر لها يوم الخميس المُقبل أمام منتخب تنزانيا في إطار استعدادات الفراعنة للبطولة الإفريقية، حيث سيواجه منتخب غينيا يوم 16 يونيو الجاري.

وتقابل متعب مع صلاح في الجونة أثناء قضاء الثنائى عطلتهما، وظهرت يارا نعوم برفقة زوجها مهاجم الأهلى السابق عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام. ويفضل الجهاز الفني للمنتخب منح الفرصة لتجربة عدد من اللاعبين الآخرين في هذا المركز خاصة أن صلاح من العناصر الأساسية فى تشكيلة أجيري إلى جانب منحه أكبر فرصة للراحة