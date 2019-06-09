رياضة

الجونة تجمع بين عماد متعب ومحمد صلاح (صورة)

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
نشر عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، صورة تجمعه بالدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال العطلة التي يقضيها الأخير في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. واستبعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح من الودية الأولى للفراعنة المقرر لها يوم الخميس المُقبل أمام منتخب تنزانيا في إطار استعدادات الفراعنة للبطولة الإفريقية، حيث سيواجه منتخب غينيا يوم 16 يونيو الجاري.
وتقابل متعب مع صلاح في الجونة أثناء قضاء الثنائى عطلتهما، وظهرت يارا نعوم برفقة زوجها مهاجم الأهلى السابق عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام. ويفضل الجهاز الفني للمنتخب منح الفرصة لتجربة عدد من اللاعبين الآخرين في هذا المركز خاصة أن صلاح من العناصر الأساسية فى تشكيلة أجيري إلى جانب منحه أكبر فرصة للراحة
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الكاميرون‎

استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.
أبوريدة

بعد جلسة الوزير.. أبو ريدة يؤجل بيان الرد على الأهلي

كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تقرر تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى غد الإثنين، حيث قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة غدًا ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري، كان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن عدم استكماله لمسابقة الدوري في حالة تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
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محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
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حارس يتفوق على صلاح في قائمة الأسرع بالبريميرليج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضى 2018- 2019، وذلك بالاعتماد على أرقام موقع "أوبتا" المختص في شؤون إحصائيات كرة القدم، وضمت القائمة العديد من الأسماء التي من المتوقع بالفعل أن تتواجد في القائمة، ولكنها شهدت تواجد أسماء بصورة مفاجئة، واحتل إسحاق مبينزا لاعب هيدرسفيلد تاون المركز الـ12 في القائمة بسرعة 34,95 كم في الساعة وتواجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الـ11 بنفس السرعة أيضًا 34,95 كم في الساعة.
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مشجع مانشستر سيتي يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح

بعدما حقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالفوز على واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت اقتحم أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي منطقة الصحفيين وصرخ فيهم بسبب الاهتمام بالدولي المصري محمد صلاح بشكل كبير عن اهتمامهم بالإنجازات التي حققها فريقه ونشر الصحفي الإنجليزي روب هاريس صحفي وكالة أسوشييتد بريس مقطعا لصراخ المشجع في وجه الصحفيين، قائلا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية هذا الموسم وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي أحد ولكنكم لا تهتمون إلا بمحمد صلاح وستضعون صورته في أغلفة الصحف ليوم الغد، هذا ما تفعلونه فقط".
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بعد الثلاثية.. السيتي يواجه ليفربول في الدرع الخيرية

بنتيجة هي الأكبر في تاريخ النهائيات، توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما اكتسح نظيره واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليصبح السيتي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، بعدما حصد البريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق رجال بيب جوارديولا اللقب السادس في كأس الاتحاد والأول منذ عام 2011.
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ليفربول: ريال مدريد يريد ضم صلاح وكلوب عقبة الحسم

ذكرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، المقربة من نادي ليفربول، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يريد تدعيم الجانب الهجومي من خلال ضم الثنائي صلاح وايدين هازارد، موضحة أن الملكي قد يجد صعوبة حول إتمام صفقة النجم المصري من خلال عدم وجود رغبة من جانب الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب حول بيعه في الصيف الجاري، مشيرة إلى أنه حال فشل الريال في إتمام صفقة صلاح ستكون الأنظار متجهة لمهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش والذي اقترب من الانتقال للميرنجي مقابل 60 مليون يورو.
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