شوقي يجتمع بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم اجتماعًا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت. ورحب الدكتور طارق شوقى بالحضور شاكرًا الجميع على كل المجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، واصفًا النجاح بأنه للجميع وأن ما حدث يعطينا مصداقية لما هو قادم في الأعوام المقبلة.? وقال شوقي، إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام المقبل بصورة أقوى.

وأضاف شوقي: جاري العمل لاستكمال المنظومة الإلكترونية في الصف الثاني الثانوي، وإنه لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمي في الصفين الثاني والثالث الثانوي أما الصف الأول الثانوى فهو تجريبي لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد في جميع الأعوام المقبلة. وتابع: هدفنا الآن هو إنقاذ الجيل القادم للمرحلة الثانوية