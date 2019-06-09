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شوقي يجتمع بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم اجتماعًا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت. ورحب الدكتور طارق شوقى بالحضور شاكرًا الجميع على كل المجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، واصفًا النجاح بأنه للجميع وأن ما حدث يعطينا مصداقية لما هو قادم في الأعوام المقبلة.? وقال شوقي، إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام المقبل بصورة أقوى.
وأضاف شوقي: جاري العمل لاستكمال المنظومة الإلكترونية في الصف الثاني الثانوي، وإنه لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمي في الصفين الثاني والثالث الثانوي أما الصف الأول الثانوى فهو تجريبي لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد في جميع الأعوام المقبلة. وتابع: هدفنا الآن هو إنقاذ الجيل القادم للمرحلة الثانوية
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«التعليم» تفتتح مركزا للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مركز للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، وهالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كامل الدعم لهم إيمانا من الدولة المصرية بقدراتهم وإمكاناتهم، وبتوجيه مباشر من الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
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«النواب» يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء. جاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير، إذ تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذا للاستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور الذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
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الأرصاد تتوقع طقس الإثنين: ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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التعليم تُعلن شرط نجاح الطالب في الاقتصاد والإحصاء

كشف مسؤولو امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، مساء اليوم الأحد، عن أنه يشترط لنجاح الطالب في مادتي الاقتصاد والإحصاء، الحصول على نصف الدرجة أي 25 درجة فقط من درجات المادتين، فلا بد من الحصول على 50 في المائة من مجموع المادتين وليس هناك نهاية صغرى لكل فرع. ولفت مسؤولو الامتحانات إلى أنه لا يشترط حصول الطالب على نصف الدرجة في كلٍ منهما أي أنه إذا حصل الطالب على 25 درجة في الإحصاء وصفر في الاقتصاد يُعد الطالب ناجحًا، أما في حالة رسوبه فإنه يؤدي الامتحان في الفرعين.
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طارق شوقي يعلن موعد ظهور نتائج امتحانات أولى ثانوي

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي هام عقب إجازة عيد الفطر المبارك للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة تصحيح امتحان أولى ثانوي بالتفصيل في جميع المواد، متابعا: "إحنا مش بنام عشان نطمن أبناءنا الطلاب ونطمئن على مصلحتهم".
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شوقي: وقف طباعة الكتب لطلاب أولى ثانوي

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه من المقرر إيقاف طباعة الكتب الورقية العام المقبل لطلاب أولى ثانوي، إذ أن الطلاب يمتلكون أجهزة تابلت محملا عليها المناهج التعليمية كاملة، مشيرا إلى أن الوزارة طبعت الكتب الورقية لطلاب أولى ثانوي لعام 2018 - 2019 فقط لطمأنتهم مع بدء تطبيق تجربة التابلت.
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رسالة من السيسي للطلاب بشأن نظام التعليم الجديد

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برسالة طمأنة للطلاب وألولياء الأمور في مصر بشأن نظام التعليم الجديد، مؤكدًا أن نتائجه لن تظهر في الوقت الحالي. وقال الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد: "إن موضوع إصلاح التعليم تعرض لعقبات عديدة، ونحتاج لتعليم جيد وعلينا أن نتحمل التكلفة في الجهد والتحمل"، مؤكدًا أن هذه التكلفة لن تكون على حساب الطلاب. وأضاف السيسي: أن ملف إصلاح التعليم أخذ جهدا كبيرا، مشيرًا إلى أنه منذ ما يزيد على 40 سنة والأسر تطالب أولادها بالتعليم للحصول على شهادة، وهذا دون قصد منها.
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إعلان موعد العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد العام الدراسي الجديد 2019-2020، فى ضوء نتائج الاجتماع الذى عقده أمس السبت، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر وزارة التربية والتعليم، لمناقشة أعمال التنسيق للعام الدراسي القادم ، إذ تقرر بدء العام الدراسى الجديد فى 21 سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.
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