بحضور وزيرة الثقافة.. عقد مؤتمر «بينالي القاهرة»
تحرير:التحرير
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
مؤتمر الدورة الثالثة عشرة لـ"بينالي القاهرة"
عقد مساء اليوم المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة بينالي القاهرة الدولي، للإعلان تفاصيل الدورة الثالثة عشرة من الـ"بينالي"، الذي يعود بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة.
الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شاركت في المؤتمر، وقالت في مستهل كلمتها، إن "بينالي القاهرة الدولي"، أصبح تجربة متميزة وذلك باعتباره فعالية مؤثرة تعمل على تلاقي الإبداعات من مختلف القارات، مؤكدة أن عودة البينالي للحياة بعنوان "نحو الشرق"، يحمل في طياته دعوة ضمنية لكل دول العالم لزيارة مصر والاستمتاع بفنونها وثقافتها ومشاهدة تاريخها وحضارتها.
ومن جانبه، صرح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس البينالي، بأن عودة البينالي مجددا يجدد الشعور لدى الفنان بقيمة المبدع المصري في لعب دور مهم كإحدى الأدوات الأصيلة التي تتمتع بها قوى مصر الناعمة، مضيفا أن ذلك يؤكد أيضا سير البناء الحديث للدولة على خطى تقدر وتحترم الإبداع.
فيما بين
ومن جانبه، صرح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس البينالي، بأن عودة البينالي مجددا يجدد الشعور لدى الفنان بقيمة المبدع المصري في لعب دور مهم كإحدى الأدوات الأصيلة التي تتمتع بها قوى مصر الناعمة، مضيفا أن ذلك يؤكد أيضا سير البناء الحديث للدولة على خطى تقدر وتحترم الإبداع.
فيما بين الفنان إيهاب اللبان، قوميسير عام الدورة، أن عودة "بينالي" ستكون بمثابة ترسيخ للصورة الجديدة التي عليها مصر حاليا، مشددا على أن الأولوية في عملية اختيار الفنانين المشاركين كانت للمبدع والمبدعة.
وتنطلق الدورة الثالثة عشرة للبينالي بمشاركة 78 فنانا تشكيليا من 52 دولة حول العالم، وتعرض الأعمال المشاركة في كل من قصر الفنون، ومتحف الفن الحديث بدار الأوبرا، ومجمع الفنون بالزمالك.