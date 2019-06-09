بحضور وزيرة الثقافة.. عقد مؤتمر «بينالي القاهرة»

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

مؤتمر الدورة الثالثة عشرة لـ"بينالي القاهرة"

عقد مساء اليوم المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة بينالي القاهرة الدولي، للإعلان تفاصيل الدورة الثالثة عشرة من الـ"بينالي"، الذي يعود بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة. الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شاركت في المؤتمر، وقالت في مستهل كلمتها، إن "بينالي القاهرة الدولي"، أصبح تجربة متميزة وذلك باعتباره فعالية مؤثرة تعمل على تلاقي الإبداعات من مختلف القارات، مؤكدة أن عودة البينالي للحياة بعنوان "نحو الشرق"، يحمل في طياته دعوة ضمنية لكل دول العالم لزيارة مصر والاستمتاع بفنونها وثقافتها ومشاهدة تاريخها وحضارتها.

ومن جانبه، صرح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس البينالي، بأن عودة البينالي مجددا يجدد الشعور لدى الفنان بقيمة المبدع المصري في لعب دور مهم كإحدى الأدوات الأصيلة التي تتمتع بها قوى مصر الناعمة، مضيفا أن ذلك يؤكد أيضا سير البناء الحديث للدولة على خطى تقدر وتحترم الإبداع. فيما بين