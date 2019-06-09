فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

بحضور وزيرة الثقافة.. عقد مؤتمر «بينالي القاهرة»

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
مؤتمر الدورة الثالثة عشرة لـ"بينالي القاهرة"
مؤتمر الدورة الثالثة عشرة لـ"بينالي القاهرة"
عقد مساء اليوم المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة بينالي القاهرة الدولي، للإعلان تفاصيل الدورة الثالثة عشرة من الـ"بينالي"، الذي يعود بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة. الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شاركت في المؤتمر، وقالت في مستهل كلمتها، إن "بينالي القاهرة الدولي"، أصبح تجربة متميزة وذلك باعتباره فعالية مؤثرة تعمل على تلاقي الإبداعات من مختلف القارات، مؤكدة أن عودة البينالي للحياة بعنوان "نحو الشرق"، يحمل في طياته دعوة ضمنية لكل دول العالم لزيارة مصر والاستمتاع بفنونها وثقافتها ومشاهدة تاريخها وحضارتها.
ومن جانبه، صرح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس البينالي، بأن عودة البينالي مجددا يجدد الشعور لدى الفنان بقيمة المبدع المصري في لعب دور مهم كإحدى الأدوات الأصيلة التي تتمتع بها قوى مصر الناعمة، مضيفا أن ذلك يؤكد أيضا سير البناء الحديث للدولة على خطى تقدر وتحترم الإبداع. فيما بين
اقرأ المزيد
نجيب سرور

عائلة نجيب سرور تستغيث للسماح بعودة نجله إلى مصر

ناشدت عائلة الشاعر الراحل نجيب سرور، الحكومة المصرية، بالسماح بعود "شهدي" ابن الشاعر الراحل، إلى مصر، حيث يُقيم في الهند منذ فراره من الحكم الصادر ضده في 2002 بسبب نشره لقصيدة "أميات" لوالده آنذاك، رغم احتوائها على ألفاظ خادشة وإيحاءات، حيث واجه عقوبة نشر مواد منافية للآداب، ومنذ ذلك الحين واستقبلته دولة الهند ليعمل في مجال برمجة الحاسب الآلي واستقر هناك، ولكنه حاليًا يتلقى العلاج من مرض السرطان بأحد مستشفيات الهند، حيث أنهكه المرض وأصبح في مرحلة متأخرة، وتطالب أسرته بعودته لتلقي العلاج وقضاء آخر أيامه في مصر.
الدكتور-مجدي-صابر-رئيس-دار-الأوبرا-المصرية

رئيس الأوبرا: نستضيف نجوم العالم ونراعي عدم التكرار

قال رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، خلال تصريحات له عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الدار بها 14 فرقة ومركزا لتنمية المواهب، كما أنها تقدم فنون الباليه والموسيقى الكلاسيكية والغناء العربي والإنشاد الديني والصوفي، كما يتم تقديم الموسيقى المعاصرة وجميع أنواع الفنون الحركية والموسيقية، والدال على هذا أن المسرح الكبير لدار الأوبرا خلال الـ31 سنة الأخيرة شهد استضافة أشهر نجوم العالم في كل المجالات الفنية المختلفة، مثل فرقة البولشوي، والفرقة الملكية الإنجليزية، والكثير من النجوم، مثل علي الحجار وسميحة أيوب واللبنانية ماجدة الرومي، وغيرهم.
مسرحة أطفال البحاروة-4

تعرف على احتفالات «ثقافة الطفل» بعيد الفطر

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعيد الفطر المبارك، بتنظيم يوم ثقافي فني في الحديقة الثقافية للأطفال بمنطقة السيدة زينب، غدًا السبت، رابع أيام العيد. الاحتفالية التي تحمل شعار "العيد فرحة"، تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتتضمن مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، ومجموعة من الأغاني والمسابقات الفنية، ويليها في الساعة الخامسة مشاركة للساحر وصاحب ألعاب الخفة نبيل بركات، ليقدم عروضًا تبهر الأطفال، ثم يعقبها عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب.
اقرأ المزيد من الأخبار
الدكتور-مجدي-صابر-رئيس-دار-الأوبرا-المصرية

رئيس الأوبرا: نستضيف نجوم العالم ونراعي عدم التكرار

قال رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، خلال تصريحات له عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الدار بها 14 فرقة ومركزا لتنمية المواهب، كما أنها تقدم فنون الباليه والموسيقى الكلاسيكية والغناء العربي والإنشاد الديني والصوفي، كما يتم تقديم الموسيقى المعاصرة وجميع أنواع الفنون الحركية والموسيقية، والدال على هذا أن المسرح الكبير لدار الأوبرا خلال الـ31 سنة الأخيرة شهد استضافة أشهر نجوم العالم في كل المجالات الفنية المختلفة، مثل فرقة البولشوي، والفرقة الملكية الإنجليزية، والكثير من النجوم، مثل علي الحجار وسميحة أيوب واللبنانية ماجدة الرومي، وغيرهم.
إيناس-عبد-الدايم

عبدالدايم ترأس أول اجتماع بتشكيل جديد للأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس، في التاسعة مساء الخميس 30 مايو، الاجتماع الإجرائي الأول لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد الذي صدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، ويضم أكثر من 60 شخصية من قامات ورموز الفكر والأدب والثقافة والفنون بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية. المعروف أن في عام 1956 صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وبعد عامين أصبح المجلس مختصًا كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

«شغل موظفين».. غادة والي تُنهي أزمة «أتيليه القاهرة»

قال الفنان التشكيلي أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أنهت جميع المشاكل التي تواجه الأتيليه، ووعدت بسحب الدعوى القضائية المقدمة من الوزارة بحل الجمعية، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره أحمد الجنايني مع الوزيرة في مكتبها ظهر اليوم برفقة الفنانة سلوى أبو بكر والكاتب سعيد كفراوي والدكتورة صفية القباني. وأكد الجنايني في تصريحات لـ"التحرير"، على أن الوزيرة لم تكن على علم بكل هذه التفاصيل من دعوى حل الجمعية ولا بالقرارات الموجهة ضد الأتيليه قائلًا: «ده شغل موظفين».
اتيليه-القاهرة-احمد-الجنيني

هل يذهب أتيليه القاهرة لورثة «كوهين»؟.. القصة كاملة

في بداية أربعينات القرن الماضي شاهد الفنان المصري القدير محمد ناجي، تجربة «الأتيلية» الثقافي في أوروبا، فبعد عودته قرر أن يُمصر هذه التجربة فأنشأ أول أتيليه في الأسكندرية عام 1943، وبعد نجاح التجربة قرر في 1953 أن يقيم أتيليه القاهرة فاستأجر العقار الحالي من أصحابه، وهم عائلة يهودية الديانة يبدوا أنهم هجروا مصر منذ الخمسينيات، وهجروا معها أيضًا بيتهم «الأتيليه»، لكن منذ أيام ناب الوسط الثقافي نوبة من التخبط والتساؤلات بعد الحكم الصادر من وزارة التضامن ومحافظ القاهرة بحل جمعية أتيليه القاهرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org