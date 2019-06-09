محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

محمد صلاح

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.

وجاء الترتيب وفقًا للتصويت كالتالي: 1 - محمد صلاح 2- ليونيل ميسي 3- كريستيانو رونالدو 4- إيدين هازارد 5- كليان مبابي 6- فيرجيل فان دايك 7- يان أوبلاك 8- نيمار 9- لوكا مودريتش 10- أنطوان جريزمان يذكر أن محمد صلاح نجح في التتويج بلقب هداف