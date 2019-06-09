رياضة

محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
وجاء الترتيب وفقًا للتصويت كالتالي: 1 - محمد صلاح  2- ليونيل ميسي 3- كريستيانو رونالدو  4- إيدين هازارد  5- كليان مبابي  6- فيرجيل فان دايك  7- يان أوبلاك  8- نيمار  9- لوكا مودريتش  10- أنطوان جريزمان  يذكر أن محمد صلاح نجح في التتويج بلقب هداف
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البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا

توج المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الهولندي، بهدف نظيف، جاء عن طريق جونكالو جويديس، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «الدراجاو»، ليحصد منتخب البرتغال اللقب في النسخة الأولى للبطولة، التي يُنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016، على حساب فرنسا، وحصد منتخب إنجلترا المركز الثالث بعد فوزه على سويسرا في وقت سابق من اليوم.
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الطويلة: الأهلي يساند الجميع.. وأبو ريدة سابنا ومشي

أشاد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، بموقف النادي الأهلي، في أزمة الدوري المصري الراهنة، مؤكدًا أن مواقف القطبين دائمًا ما يكون لها صدى واسع، وتحرك المياه الراكدة. وعقد اتحاد الكرة اجتماعًا طارئا؛ للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية. وعلمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد اجتمع عقب جلسة الجبلاية، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري.
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بوجبا بعد السقوط أمام تركيا: نحتاج إلى رد فعل قوي

كشف بول بوجبا نجم وسط ملعب منتخب فرنسا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غضبه من مستوى منتخب الديوك في مواجهة منتخب تركيا أمس السبت في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020، حيث صرح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن منتخب بلاده ظهر بأسوأ أشكاله منذ سنوات طويلة. وقال نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي إنهم استعدوا لمباراة تركيا بشكل جيد مع علمهم أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة وأن اللاعبين كانوا على ثقة في جماهيرهم التي دعمت المنتخب قبل المباراة بشكل مميز.
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محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
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لماذا زوجة محمد صلاح سر نجاحه؟..تقارير إنجليزية تكشف

دائمًا يخطف نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الأضواء إليه، وتحديدًا منذ أن انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 آتيًا من صفوف روما الإيطالي، ليبدأ في تقديم مستويات خيالية مع الريدز وينجح في موسمه الأول في الظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، وهو رقم قياسي في موسم واحد يتألف من 38 مباراة، ليصبح صلاح حديث كل الصحف العالمية. وواصل صلاح تألقه هذا الموسم وقاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن للمرة الأولى لم يكن صلاح هو محور الاهتمام الأساسي في صفحة «Soccer Stories».
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ليفربول يكشف عن تفاصيل تحضيره للموسم القادم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الجولة التحضيرية التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب استعدادًا للموسم الجديد، حيث نشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه تفاصيل جولة الريدز التحضيرية، الذي سيخوض فيها 8 مباريات ودية في الفترة من 11 يوليو 2019 وحتى 8 أغسطس من نفس العام على أن تنتهي فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد بحوالي 6 أيام بمواجهة شالكه الألماني على ملعب أنفيلد.
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كتيبة الريدز تصل ليفربول بصحبة دوري الأبطال

وصل منذ قليل بعثة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وهداف كتيبة الريدز لـ مدينة ليفربول الانجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب فريق توتنهام هوتسبير، حيث نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق بصحبة قائده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث كتب الأتي : " العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة واحدة إضافية".
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