رياضة

استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م
منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.
ويلعب المنتخب الكاميروني ضمن المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في البطولة، التي تجرى فعالياتها بمدينة الإسماعيلية، برفقة منتخبات غانا وغينيا بيساو وبنين. ويطمح منتخب الكاميرون حامل اللقب على حساب الفراعنة في النسخة الأخيرة، التي أقيمت بالجابون، للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، ليقلص الفارق مع
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نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريرًا بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أن الفرعون المصري سيكون له تهديد قوي على المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن منتخب الكاميرون يأمل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي الثاني على التوالي حيث سبق له الحصول على تلك البطولة في النسخة الأخيرة عام 2017 وكان المنتخب الوطني المصري الطرف الثاني في المباراة النهائية.
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