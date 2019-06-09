استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م

منتخب الكاميرون

حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.

ويلعب المنتخب الكاميروني ضمن المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في البطولة، التي تجرى فعالياتها بمدينة الإسماعيلية، برفقة منتخبات غانا وغينيا بيساو وبنين. ويطمح منتخب الكاميرون حامل اللقب على حساب الفراعنة في النسخة الأخيرة، التي أقيمت بالجابون، للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، ليقلص الفارق مع