بوجبا بعد السقوط أمام تركيا: نحتاج إلى رد فعل قوي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

بوجبا

كشف بول بوجبا نجم وسط ملعب منتخب فرنسا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غضبه من مستوى منتخب الديوك في مواجهة منتخب تركيا أمس السبت في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020، حيث صرح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن منتخب بلاده ظهر بأسوأ أشكاله منذ سنوات طويلة. وقال نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي إنهم استعدوا لمباراة تركيا بشكل جيد مع علمهم أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة وأن اللاعبين كانوا على ثقة في جماهيرهم التي دعمت المنتخب قبل المباراة بشكل مميز.

وأضاف بول بوجبا خلال تصريحاته بأنه لا يتذكر آخر مرة ظهر فيها المنتخب الفرنسي بشكل سيئ، مؤكدًا أن منتخب الديوك لم يشكل أي خطورة أمام المرمى، ولم يستطع أن يمرر الكرة بشكل جيد، قائلا: علينا أن نفكر في حلول وإجابات لتلك الأسئلة. واختتم بوجبا تصريحاته قائلا: "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة