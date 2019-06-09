رياضة

بوجبا بعد السقوط أمام تركيا: نحتاج إلى رد فعل قوي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
بوجبا
بوجبا
كشف بول بوجبا نجم وسط ملعب منتخب فرنسا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غضبه من مستوى منتخب الديوك في مواجهة منتخب تركيا أمس السبت في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020، حيث صرح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن منتخب بلاده ظهر بأسوأ أشكاله منذ سنوات طويلة. وقال نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي إنهم استعدوا لمباراة تركيا بشكل جيد مع علمهم أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة وأن اللاعبين كانوا على ثقة في جماهيرهم التي دعمت المنتخب قبل المباراة بشكل مميز.
وأضاف بول بوجبا خلال تصريحاته بأنه لا يتذكر آخر مرة ظهر فيها المنتخب الفرنسي بشكل سيئ، مؤكدًا أن منتخب الديوك لم يشكل أي خطورة أمام المرمى، ولم يستطع أن يمرر الكرة بشكل جيد، قائلا: علينا أن نفكر في حلول وإجابات لتلك الأسئلة. واختتم بوجبا تصريحاته قائلا: "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة
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البرتغال‎ (1)

البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا

توج المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الهولندي، بهدف نظيف، جاء عن طريق جونكالو جويديس، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «الدراجاو»، ليحصد منتخب البرتغال اللقب في النسخة الأولى للبطولة، التي يُنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016، على حساب فرنسا، وحصد منتخب إنجلترا المركز الثالث بعد فوزه على سويسرا في وقت سابق من اليوم.
محمد الطويلة

الطويلة: الأهلي يساند الجميع.. وأبو ريدة سابنا ومشي

أشاد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، بموقف النادي الأهلي، في أزمة الدوري المصري الراهنة، مؤكدًا أن مواقف القطبين دائمًا ما يكون لها صدى واسع، وتحرك المياه الراكدة. وعقد اتحاد الكرة اجتماعًا طارئا؛ للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية. وعلمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد اجتمع عقب جلسة الجبلاية، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري.
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استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.
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مورينيو (2)

مورينيو يعرب عن استعداده لتدريب نيوكاسل

أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استعداده للتفاوض بشأن تولي المهمة الفنية لفريق نيوكاسل، في حال تواصل معه المالك الجديد للنادي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ويأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن آل نهيان لا يرغب في استمرار المدرب الإسباني رافا بينيتز على رأس القيادة الفنية للفريق، إلى جانب إعراب مورينيو لبعض أصدقائه المقربين بأنه سيفكر بجدية في تدريب نيوكاسل في حال تلقى عرضًا، وذلك بعدما تعرض للإقالة من قبل نادي مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتول تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.
مانشستر- يونايتد‎

برشلونة يستهدف التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

يدخل الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد عامه الأخير في عقده مع مانشستر يونايتد، وبات اسمه يرتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، خاصة أنه لم يوافق بعد على تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر. وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن برشلونة ينظر إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، على أنه الإضافة المثالية للفريق في الموسم المقبل، نظرًا لصغر سنه وإجادته اللعب في أكثر من مركز، وبات راشفورد يملك خبرة كبيرة بالنسبة إلى عمره، إذ لعب 170 مباراة مع اليونايتد و31 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

يوفنتوس مهتم بضم بوجبا من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس الإيطالي بات مهتمًا بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، وذلك بحسب موقع "سكاس سبورتس"، وتواصلت إدارة اليوفي مع وكيل النجم الفرنسي مينو رايولا، بشأن إمكانية ضمه هذا الصيف، وأكد "سكاي" على أن مانشستر يونايتد تم إخباره باهتمام يوفنتوس بضم بوجبا مرة أخرى، والذي سبق وأن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بالمجان في عام 2012، بعد فشله في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرجسون.
لويس فان جال

فان جال: إدارة اليونايتد لا تفهم شيئا في كرة القدم

ادعى المدرب الهولندي لويس فان جال، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إيد وودوارد، لا يعرف أي شيء عن كرة القدم، متهمًا إياه بأنه السبب في الأزمات التي يعاني منها الفريق منذ إقالته في عام 2016 بعد عامين من تدريبه لليونايتد، وقال فان جال الذي سبق أن درب أندية أياكس وبايرن ميونيخ وبرشلونة ومنتخب ألمانيا، لصحيفة "11 Freunde" الألمانية: "في البايرن، المسؤولون هناك رجال كرة قدم، وهو أمر أقدّره، أما في مانشستر، فالمدير التنفيذي لا يملك أي فهم لكرة القدم ولا يعرف أي شيء سوى الاستثمار البنكي".
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