الطويلة: الأهلي يساند الجميع.. وأبو ريدة سابنا ومشي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

محمد الطويلة

أشاد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، بموقف النادي الأهلي، في أزمة الدوري المصري الراهنة، مؤكدًا أن مواقف القطبين دائمًا ما يكون لها صدى واسع، وتحرك المياه الراكدة. وعقد اتحاد الكرة اجتماعًا طارئا؛ للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية. وعلمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد اجتمع عقب جلسة الجبلاية، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري.

وأضاف الطويلة في تصريحاته: مساء اليوم الأحد، أن الأهلي تقدم بمذكرة أمس السبت، لا تختلف عن المذكرة التي تقدم بها 9 أندية في وقت سابق، لكن ردود الفعل كانت أقوى عندما تحرك النادي الأحمر. وشدد: «النادي الأهلي يتحدث منذ اليوم الأول للدوري، ويؤكد أن هناك ظلمًا على جميع الأندية، وهو النادي الوحيد في