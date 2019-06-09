رياضة

الطويلة: الأهلي يساند الجميع.. وأبو ريدة سابنا ومشي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
محمد الطويلة
محمد الطويلة
أشاد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، بموقف النادي الأهلي، في أزمة الدوري المصري الراهنة، مؤكدًا أن مواقف القطبين دائمًا ما يكون لها صدى واسع، وتحرك المياه الراكدة. وعقد اتحاد الكرة اجتماعًا طارئا؛ للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية. وعلمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد اجتمع عقب جلسة الجبلاية، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري.
وأضاف الطويلة في تصريحاته: مساء اليوم الأحد، أن الأهلي تقدم بمذكرة أمس السبت، لا تختلف عن المذكرة التي تقدم بها 9 أندية في وقت سابق، لكن ردود الفعل كانت أقوى عندما تحرك النادي الأحمر. وشدد: «النادي الأهلي يتحدث منذ اليوم الأول للدوري، ويؤكد أن هناك ظلمًا على جميع الأندية، وهو النادي الوحيد في
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البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا

توج المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الهولندي، بهدف نظيف، جاء عن طريق جونكالو جويديس، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «الدراجاو»، ليحصد منتخب البرتغال اللقب في النسخة الأولى للبطولة، التي يُنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016، على حساب فرنسا، وحصد منتخب إنجلترا المركز الثالث بعد فوزه على سويسرا في وقت سابق من اليوم.
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بوجبا بعد السقوط أمام تركيا: نحتاج إلى رد فعل قوي

كشف بول بوجبا نجم وسط ملعب منتخب فرنسا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غضبه من مستوى منتخب الديوك في مواجهة منتخب تركيا أمس السبت في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020، حيث صرح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن منتخب بلاده ظهر بأسوأ أشكاله منذ سنوات طويلة. وقال نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي إنهم استعدوا لمباراة تركيا بشكل جيد مع علمهم أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة وأن اللاعبين كانوا على ثقة في جماهيرهم التي دعمت المنتخب قبل المباراة بشكل مميز.
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استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.
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الأهلي: نُجهز لكل السيناريوهات.. ولن ننسحب من الدوري

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي الأحمر لديه إجراءات عديدة سيتخذها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن ينسحب من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتناول الصياغة الأنسب لقراراته قبل اتخاذ أي خطوة، ووضع سيناريوهات مناسبة لكل التطورات التي قد تحدث. وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، بقناة mbc masr، أن النادي الأهلي بالتأكيد حريص على مصلحة الكرة المصرية، ويسعى لتقديم كل الدعم لها، نافيًا دخوله في خصومة مع أي طرف، لكنه في الوقت ذاته مستاء من تجاهل اتحاد الكرة لخطاباته الرسمية، والرد عليها.
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المستشار القانوني للأهلي: نحتفظ بأوراق ستحدث مفاجأة

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن طلبات النادي الأحمر في بياناته الأخيرة، كانت واضحة ومحددة، وعلى رأسها إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل 30 يونيو، وخوض المباريات المتبقية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقرر الأهلي، اليوم السبت، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/ 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة.
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القيعي: البعض كان يسب اتحاد الكرة ثم تنفذ طلباته

أبدى عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، تعجبه من موقف اتحاد الكرة، تجاه ناديه، قائلا: «إذا كان اتحاد الكرة غاضبًا من بحث الأهلي عن حقوقه، فعليه أن يتذكر أن البعض كان يسب مجلس الجبلاية ويهدده، وكانت طلباته تنفذ في النهاية؛ لذلك فإن الأهلي يدافع عن حقه الآن باللجوء للفيفا والقنوات الشرعية». وأضاف القيعي، في تصريحاته اليوم السبت ببرنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي أن قيام رئيس الزمالك بحلف «يمين الطلاق» على الهواء بأن ناديه لن يلعب مباريات إضافية قبل مواجهة الأهلي للمقاولون العرب، كان متفقًا عليه مع اتحاد الكرة، قبل التلويح به.
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اتحاد الكرة يعيد تشكيل رابطة الأندية بعد أزمة الدوري

اقترب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من رئاسة رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد أن قرر مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة إعادة هيكلة الرابطة من جديد حتى تتحمل مسئولية الأزمات التي تحدث مع الأندية بدلًا من تدخل اتحاد الكرة، حيث يرغب مسئولو الجبلاية في أن تتولى الرابطة تنظيم مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم المقبل، بعد أن شهد الموسم الحالي من المسابقة العديد من المشكلات والتي كان آخرها تأجيل مباريات الأهلي والزمالك لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
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