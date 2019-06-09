إصابة رئيس ووكيل نيابة الصف في حادث سير بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

أرشيفية

وصل فريق من النيابة العامة، وقوة من مباحث الجيزة، إلى موقع انقلاب سيارة تقل عمرو أباظة رئيس نيابة الصف، وأحمد عادل وكيل النيابة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج اللازم، فيما توجهت قوة من عناصر شرطة المرور إلى المكان، وتم رفع آثار الحادث، وعادت حركة السير، وقام فريق من ضباط المديرية بعمل التحريات الأولية بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية، أنه خلال قيادة رئيس نيابة الصف السيارة محل الحادث، رفقة وكيل نيابة، قطعت سيارة أخرى الطريق عليهما، ماتسبب في انقلاب سيارتهما وإصابتهما. تم إخطار المستشار محمد سراج، المحامي العام الأول لنيابات العياط والصف. وأجرى فريق النيابة معاينة لمكان الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. وفي