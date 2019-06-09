جريمة

إصابة رئيس ووكيل نيابة الصف في حادث سير بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م
أرشيفية
أرشيفية
وصل فريق من النيابة العامة، وقوة من مباحث الجيزة، إلى موقع انقلاب سيارة تقل عمرو أباظة رئيس نيابة الصف، وأحمد عادل وكيل النيابة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج اللازم، فيما توجهت قوة من عناصر شرطة المرور إلى المكان، وتم رفع آثار الحادث، وعادت حركة السير، وقام فريق من ضباط المديرية بعمل التحريات الأولية بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.
وكشفت المعاينة الأولية، أنه خلال قيادة رئيس نيابة الصف السيارة محل الحادث، رفقة وكيل نيابة، قطعت سيارة أخرى الطريق عليهما، ماتسبب في انقلاب سيارتهما وإصابتهما. تم إخطار المستشار محمد سراج، المحامي العام الأول لنيابات العياط والصف. وأجرى فريق النيابة معاينة لمكان الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. وفي
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كاميرا سرية.. فضيحة تصوير فتيات داخل حمام مركز تجميل

تجمدت الفتاة في مكانها، عندما اكتشفت هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام مركز التجميل الذي تعمل به بمصر الجديدة، اقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن، كما أن صاحب الهاتف قام بأخذ كادارت مختلفة من زوايا مختلفة، وتبين أن المتهم في الواقعة عامل بوفيه بالمركز؛ ما دفع الفتاة إلى الإسراع إلى مدير المركز لتقديم شكوى، تلاها بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة.
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انتحار طالبة ثانوي بالمنيا لرفض والدها تأجيل مواد

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تفاصيل اعترافات قاتل سائق المطرية أمام النيابة

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تجديد حبس «الروبي وأكسجين» في واقعة الأخبار الكاذبة

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لعنة وسكين.. تفاصيل ليلة الذبح في «بني عفان»

ربع قرن جلسها «جابر» تحت شجر الصفصاف في «بني عفان» ببني سويف يتأمل بيوتا بنيت بالطين، وصبية تجني محصول القطن، وفتاة صغيرة لم يحالفها الحظ أن تقطف بيديها ثمرة «تين» عالقة في شجرة عالية فروعها، يرمق الصبية وفتاة التين بعينين اتسعت فرحا، رفع يديه للسماء داعيا أن يرزقه الله بولد كأولاد جيرانه، يتكئ عليه في كبره، وأن لا يتركه الله وحيدا كخيمة في الصحراء تذروها الرياح أو كشجرة اجتثت من فوق الأرض، لم يقطع صمته ودعواته سوى صوت منادٍ من بعيد «يا عم جابر جالك الولد اللي مستنيه» لحظات سكون ليستوعب خلالها ما وقع على مسامعه من كلمات كم تمنى سماعها.
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مصرع 7 وإصابة 22 شخصا في حادث سير بأسوان

تسبب حادث سير، صباح اليوم الجمعة، بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، في مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة- أسوان"، إذ تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مدير مرفق الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو بالقرب من مدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو، ليتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والتي قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ نقل جثامين المتوفين.
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

من الاستشهاد للقصاص.. آخر 3 ساعات في ملحمة ضابط الشرقية

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ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

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