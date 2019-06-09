العربية: إحالة 90 ضابط مخابرات بالسودان إلى التقاعد

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

السودان - صورة أرشيفية

كشفت قائمة إحالة ضباط جهاز الأمن والمخابرات في السودان إلى التقاعد، عن استبعاد 90 ضابطا سودانيا من جهاز الأمن والمخابرات، بحسب "العربية.نت". وانتهى اليوم الأول من العصيان المدني، بطوابير طويلة على الخبز والوقود، ومقتل 4 أشخاص في مواجهات، وسط تضارب بشأن نسبة الإقبال على دعوة تجمع المهنيين السودانيين للإضراب. وظل مطار الخرطوم الدولي مفتوحا وواصل تقديم خدماته رغم حالة الإضراب التي أصابته جزئيا. من جهتها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، نجاح العصيان، حيث نشر تجمع المهنيين على صفحته في فيسبوك صورا تظهر الشوارع خالية والمحلات مقفلة.

وأكد المجلس العسكري الانتقالي أن المتاريس الموضوعة في الشوارع الرئيسية والأحياء الفرعية أعاقت لوقت وصول أغلب العاملين إلى أماكن عملهم.كما فتح المؤسسات الرسمية أبوابها أمام الموظفين وتقديم الخدمات رغم دعوات العصيان.وقتل أربعة أشخاص على الأقل في مواجهات وقعت في أم درمان والخرطوم بحري، وفق ما أعلنت لجنة