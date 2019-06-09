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العربية: إحالة 90 ضابط مخابرات بالسودان إلى التقاعد

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
السودان - صورة أرشيفية
السودان - صورة أرشيفية
كشفت قائمة إحالة ضباط جهاز الأمن والمخابرات في السودان إلى التقاعد، عن استبعاد 90 ضابطا سودانيا من جهاز الأمن والمخابرات، بحسب "العربية.نت". وانتهى اليوم الأول من العصيان المدني، بطوابير طويلة على الخبز والوقود، ومقتل 4 أشخاص في مواجهات، وسط تضارب بشأن نسبة الإقبال على دعوة تجمع المهنيين السودانيين للإضراب. وظل مطار الخرطوم الدولي مفتوحا وواصل تقديم خدماته رغم حالة الإضراب التي أصابته جزئيا. من جهتها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، نجاح العصيان، حيث نشر تجمع المهنيين على صفحته في فيسبوك صورا تظهر الشوارع خالية والمحلات مقفلة.
وأكد المجلس العسكري الانتقالي أن المتاريس الموضوعة في الشوارع الرئيسية والأحياء الفرعية أعاقت لوقت وصول أغلب العاملين إلى أماكن عملهم.كما فتح المؤسسات الرسمية أبوابها أمام الموظفين وتقديم الخدمات رغم دعوات العصيان.وقتل أربعة أشخاص على الأقل في مواجهات وقعت في أم درمان والخرطوم بحري، وفق ما أعلنت لجنة
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المجلس العسكري السوداني

المجلس العسكري السوداني يعلن موقفه من وساطة إثيوبيا

وافق المجلس العسكري في السودان، على مقترحات الوساطة التي قدمها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي كباشي، اليوم الأحد: "المجلس وافق تماما على المقترحات التي تقدم بها رئيس الوزراء الإثيوبي"، الذي أجرى زيارة للخرطوم مؤخرا في إطار وساطة مع قوى الحرية والتغيير. وعرض أبي أحمد على الطرفين السودانيين، تفاصيل مبادرة أفريقية لاقت استجابة مشروطة منهما، حيث اقترح من ضمنها تشكيل مجلس سيادي من 15 شخصا، تكون الأغلبية فيه للمدنيين.
مظاهرات في العراق

نقص الطاقة والسياحة.. العراق يعاني عقوبات إيران

لم تكن الضربات الاقتصادية التي حاولت الإدارة الأمريكية توجيهها إلى إيران، على خلفية أنشطتها المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط، تؤثر فقط في النطاق الذي حدده البيت الأبيض قبل البدء في هذه الإستراتيجية الضخمة التي تهدف لإنهاء تلك التهديدات الإيرانية. وكانت العراق على رأس البلدان التتي تضررت اقتصاديًا بالعقوبات الأمريكية على إيران، خاصة تلك التي استهدفت قطاعات النفط والسفر، وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان بعض المدن العراقية مصادر دخولها الاقتصادية، والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على العلاقات بين البلدين.
الجيش-التركى

مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم غرب سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم. كان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا، وفقًا لسبوتنيك.
عصيان مدني في الخرطوم

الشرطة تواجه مظاهرات الخرطوم بقنابل الغاز..ووفاة شخص

نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن شهود عيان، أن عدة تظاهرات تم تنظيمها في مدينة الخرطوم بالسودان، بالتزامن مع دخول العصيان المدني حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية صباح اليوم الأحد وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر، ليرتفع بذلك عدد القتلى إثر فض القوات السودانية اعتصام القيادة العامة لـ115 شخصا. وقال الحساب الرسمي للجنة الأطباء على موقع تويتر "ارتقت روح الشهيد وليد عبد الرحمن قبل قليل بمدينة بحري، متأثراً بجراحه إثر الإصابة بطلق ناري مباشر في الصدر".
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السودان 4

حرب البيانات تشعل الصراع في السودان بعد فض الاعتصام

يعكف المجلس العسكري في السودان على إيجاد وسيلة للتهدئة مع المتظاهرين، وذلك عن طريق فرض حالة من السيطرة الأمنية على كافة أرجاء العاصمة الخرطوم، بما يحول دون اندلاع مزيد من المواجهات، ودفع العملية السياسية إلى الأمام، حيث يشهد السودان حربًا تتعلق بالمعلومات وطرق تداولها في الأوساط الصحفية الدولية، إذ تستغل العديد من الفئات التركيز الإعلامي الأجنبي على الأحداث الجارية داخل البلاد، في محاولة لزيادة الأعباء السياسية على المشهد المتوتر حاليًا داخل البلاد.
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قطان: السعودية لن تسمح بالفوضى في السودان

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، إن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار"، بحسب "العربية. نت". وأضاف القطان أن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره"، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.
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ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام في السودان إلى 101 قتيل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" مساء الأربعاء: "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل أمس، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة". وأضافت اللجنة: "لا تزال خدمات الإنترنت تغلق، ومن المتوقع أن تعطل مجموع الخدمات الخلوية الأخرى بما في ذلك المكالمات والرسائل النصية".
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«المهنيين السودانيين» يخالف المجلس العسكري: العيد الثلاثاء

خالف تجمع المهنيين في السودان، في بيان، مساء الإثنين، رأي مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم، بشأن رؤية شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ أكد تجمع المهنيين أن غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، داعيا إلى احتشاد الجماهير في الميادين. وكان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، قال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الإثنين، أن يوم الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر لسنة 1440 للهجرة، مشيرًا إلى أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.
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