«المالية» تنفي إصدار بيانات تتعلق بأسعار الوقود

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م

د. محمد معيط وزير المالية

نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "اللوجو الخاص" بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين. وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيسببوك"، مساء اليوم، أنه يجرى حاليا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.