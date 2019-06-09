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«المالية» تنفي إصدار بيانات تتعلق بأسعار الوقود

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م
د. محمد معيط وزير المالية
د. محمد معيط وزير المالية
نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "اللوجو الخاص" بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين. وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيسببوك"، مساء اليوم، أنه يجرى حاليا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.

ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام، عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التي تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب لإثارة البلبلة فى المجتمع.

سياحة (1)

بعد مماطلتهم.. هل يمكن الاستغناء عن السياحة الروسية؟

روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى مصر هذا العام، حسب ما ذكره تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك يوم الجمعة، نقلا عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتروف. جاءت تصريحات مانتوروف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرج، عقب لقائه في اليوم السابق مع وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار. وقال مانتوروف إن "من الصعب أن أقول متى سيحدث هذا -استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين- لكن نعول على أن يكون في هذا العام، على الأرجح».
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

خطة من وزارة «التموين» لضبط أسعار السلع والخضروات

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال جهاز تنظيم التجارة الداخلية للتعامل مع أزمات السوق المحلية والتى يتصدرها ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع مما يتيح للتجار مجالا للاستغلال المباشر أو غير المباشر المتمثل فى تقليل إتاحة المنتج فى السوق المحلية وهو ما ينتج عنه رفع مخطط للأسعار في الأسواق، وجاري الآن سلسلة من الاجتماعات بين وزارة التموين والقطاع الخاص للبحث عن سبل الشراكة والاستثمار الداخلي لضبط السوق المحلية وإتاحة السلع وفتح المجال للمنافسة خلال العام الجاري.
هشام-مهران-نائب الرئيس-التنفيذي لشركة-اورنچ‎

أورنچ راعٍ بلاتيني لبطولة الإسكواش PSA World tour 2019

أعلنت شركة أورنچ الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها البلاتينية لبطولة PSA World tour الدولية للإسكواش 2019، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري في The Park بمول العرب. وتعد تلك البطولة المقامة بمصر هي المحطة الأخيرة لبطولات موسم PSA World Tour 2018-2019، والتي يبلغ إجمالي جوائزها للرجال والسيدات 320,000 دولار أمريكي، وتشارك أورنچ بالرعاية البلاتينية في هذه البطولة المنظمة من قبل أندية وادي دجلة، وستكون مذاعة عبر القنوات الفضائية في أكثر من 90 دولة حول العالم.
نمو-اقتصاد

كيف تغيرت نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري في 6 سنوات؟

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على تغير نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري، على مدار السنوات الست الماضية، وذلك بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر عام 2016، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أبرزها: "وكالة أنباء بلومبرج، ووكالة أنباء رويترز، وجريدة فايننشال تايمز". وأعد المركز الإعلامي مقارنة بين رؤية وكالات الأنباء العالمية للاقتصاد المصري في عامي 2013 و2014، ورؤيتها في السنوات التالية للإصلاح الاقتصادي، فيما يلي:
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سيارة كهربائية

شل وريفولتا| تعاون لنشر محطات شحن السيارات بالكهرباء

وقعت شركة شل مصر اتفاقية لمدة عامين مع شركة "ريفولتا" إيجيبت لدعم استراتيجية مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة بالإضافة إلى ترويج ثقافة استخدام السيارات الكهربائية في مصر من خلال توفير أكثر من 100 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مراكز بيع شل للزيوت المعتمدة، وقام بتوقيع عقد الشراكة كل من ساهر هاشم، المدير العام لشركة شل للزيوت مصر، محمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت، وذلك في قصر محمد علي باشا في منيل الروضة، وعرضت الشركتين نموذج لسيارة هيونداي تسير بالشحن الكهربائي داخل مقر الاحتفالية.
محمد-سعفان

القوى العاملة تعلق على تقاضي 17 موظفا 46 مليون جنيه

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على ما حدث في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء.
بورصة (2)

كم خسرت البورصة المصرية منذ بداية شهر رمضان؟

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان الكريم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ما يقرب من نحو 59 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 733.792 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، والموافق 15 رمضان، في مقابل نحو 792.310 مليار جنيه خلال أولى جلسات شهر رمضان. وهبطت مؤشرات البورصة المصرية من مستوى 14511 نقطة، بمستهل تعاملات جلسة الإثنين الموافق 6 مايو أول أيام شهر رمضان الكريم، وحتى 13379 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس والتى توافق منتصف شهر رمضان.
مجلس-النواب

في «القوى العاملة».. 17 مسؤولا يتقاضون 46 مليون جنيه

سادت حالة من الارتباك في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وتلك مصروفات المعيشة والسكن، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
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