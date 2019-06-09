رياضة

البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا

تحرير:علي الزيني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
توج المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الهولندي، بهدف نظيف، جاء عن طريق جونكالو جويديس، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «الدراجاو»، ليحصد منتخب البرتغال اللقب في النسخة الأولى للبطولة، التي يُنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016، على حساب فرنسا، وحصد منتخب إنجلترا المركز الثالث بعد فوزه على سويسرا في وقت سابق من اليوم.
بداية المباراة جاءت هادئة من قبل الفريقين، وجاءت أولى المحاولات في الدقيقة 28 من جانب المنتخب البرتغالي بعد كرة رأسية من كريستيانو رونالدو، وصلت إلى يد الحارس الهولندي، وقبل نهاية الشوط الأول سدد رونالدو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. في الشوط الثاني ضغط
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

دي ليخت يرفع راية التحدي في وجه البرتغال

قال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إن منتخب بلاده يتمتع بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقال دي ليخت في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "نملك فريقا مميزا، وهذا هو السبب وراء النتائج الجيدة التي نحققها، ولا نرغب في التراجع، ولكن إذا حدث ذلك، يجب أن نكون الفريق القادر على قلب الأمور، تملك البرتغال الرغبة والحافز، وبالتالي علينا تقديم مستوى مميز، رونالدو لاعب ظاهرة، وأظهر مرة أخرى مع يوفنتوس قدرته على التسجيل من أي مكان، ولكن لا يجب أن نضع خطتنا عليه وحده، فالبرتغال تملك لاعبين آخرين مميزين".
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التشكيل المتوقع لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب دراجاو، الذي سيكون مسرحًا لنهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحبة الأرض البرتغال ونظيرتها هولندا، وتتطلع البرتغال للتتويج بلقبها الثاني في تاريخها بعد فوزها بيورو 2016 على حساب فرنسا وخسارتها نهائي يورو 2004 أمام اليونان، بينما تتطلع هولندا أيضًا للتتويج باللقب الثاني في تاريخها بعد فوزها بيورو 1988 على حساب الاتحاد السوفييتي، وخسارتها نهائي كأس العالم 3 مرات من قبل أعوام 1974 أمام ألمانيا الغربية و1978 أمام الأرجنتين و2010 أمام إسبانيا.
رونالدو-البرتغال

رونالدو في صراع خاص أمام فان دايك بنهائي دوري الأمم

يملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة كبيرة للتتويج بلقبه الثاني مع منتخب بلاده، وذلك عندما يواجه هولندا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ولكن كي يرفع الكأس، عليه أن يتجاوز أولًا عقبة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ويعاني رونالدو من سوء حظ كبير في النهائيات مع منتخب بلاده، حيث خسر نهائي يورو 2004 بصورة مفاجئة أمام اليونان، وخرج من نهائي يورم 2016 مصابًا، ويبحث رونالدو اليوم عن خطف الأضواء بعد تألقه في نصف النهائي وتسجيله الهاتريك في شباك سويسرا.
رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تصطدم بهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

يحتضن ملعب الدراجاو اليوم الأحد في تمام الساعة 8:45 مساء، نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحب الأرض البرتغال، وغريمتها هولندا، وتمكنت البرتغال من الوصول إلى ثاني نهائي كبير لها في غضون 3 أعوام، بعد تتويجها بلقب يورو 2016، في الوقت الذي لم تصل فيه قبل ذلك سوى لمباراة نهائية واحدة طوال تاريخها في يورو 2004، أما هولندا فتخوض أول نهائي منذ نهائي مونديال 2010 الذي خسرته أمام إسبانيا، وخسر الطواحين 3 نهائيات من آخر 4 نهائيات خاضوها، ولم يتوجوا سوى بلقب يورو 1988.
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