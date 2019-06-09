البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا

تحرير:علي الزيني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

منتخب البرتغال

توج المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الهولندي، بهدف نظيف، جاء عن طريق جونكالو جويديس، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «الدراجاو»، ليحصد منتخب البرتغال اللقب في النسخة الأولى للبطولة، التي يُنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016، على حساب فرنسا، وحصد منتخب إنجلترا المركز الثالث بعد فوزه على سويسرا في وقت سابق من اليوم.

بداية المباراة جاءت هادئة من قبل الفريقين، وجاءت أولى المحاولات في الدقيقة 28 من جانب المنتخب البرتغالي بعد كرة رأسية من كريستيانو رونالدو، وصلت إلى يد الحارس الهولندي، وقبل نهاية الشوط الأول سدد رونالدو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. في الشوط الثاني ضغط

بداية المباراة جاءت هادئة من قبل الفريقين، وجاءت أولى المحاولات في الدقيقة 28 من جانب المنتخب البرتغالي بعد كرة رأسية من كريستيانو رونالدو، وصلت إلى يد الحارس الهولندي، وقبل نهاية الشوط الأول سدد رونالدو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا.



في الشوط الثاني ضغط منتخب البرتغال، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 60 عن طريق جونكالو جويديس، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى بيرناردو سيلفا، الذي أرسل تمريرة أرضية إلى جويديس، على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت في يد سيليسين وسكنت الشباك.



وفي الدقيقة 65، كاد ديباي يدرك هدف التعادل لمنتخب هولندا، بعدما استقبل عرضية فان دي بيك، برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس مرمى البرتغال ببراعة من على خط المرمى، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال بهدف نظيف.