غسل الترام.. الإسكندرية تستعد لأمم إفريقيا (صور)

الهيئة أطلقت حملة نظافة لغسل عربات الترام والأتوبيسات بالماء والصابون وطلاء المحطات بالدهانات المناسبة وتطهير السكة الحديد من الحشائش وإزالتها ورفع كفاءة جميع الوحدات

تحرير:محمد مجلى ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

أيام قليلة وتستقبل مصر أحد أهم الأحداث الكروية على الصعيد الإفريقي، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتم اختيار ملعب استاد الإسكندرية ليكون واحدا من الملاعب التى ستستقبل مباريات البطولة والذي شهد تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية وواكبها مجموعة من التطويرات والاستعدادات الخاصة بعدد من المرافق والجهات لاستقبال جماهير المنتخبات الإفريقية خلال الدور الأول والأدوار التالية.

غسل الترام شهدت هيئة النقل العام فى الإسكندرية حركة كبيرة ونشاطا ملحوظا فى إطار تجهيز وتطوير عربات الترام وسيارات الاتوبيسات، إذ يقوم العاملون بغسل عربات الترام فى الخدمة التى تضم تحو 160 وحدة والأتوبيسات والبالغ عددها نحو 740 أتوبيسا يتم تسييرها بمختلف أنحاء وأحياء المحافظة. وقام العاملون بغسل عربات

غسل الترام

شهدت هيئة النقل العام فى الإسكندرية حركة كبيرة ونشاطا ملحوظا فى إطار تجهيز وتطوير عربات الترام وسيارات الاتوبيسات، إذ يقوم العاملون بغسل عربات الترام فى الخدمة التى تضم تحو 160 وحدة والأتوبيسات والبالغ عددها نحو 740 أتوبيسا يتم تسييرها بمختلف أنحاء وأحياء المحافظة.

وقام العاملون بغسل عربات الترام والأتوبيسات بالماء والصابون، فضلا عن طلاء المحطات والأرصفة وإزالة الحشائش ما بين محطات الترام ورفع كفاءة العربات لتكون جاهزة مع استقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

المجموعة الثانية

وتستقبل محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية التى ستقام مبارياتها على ملعب استاد الإسكندرية، وتضم منتخبات "نيجيريا وبروندي وغينيا ومدغشقر"، ومن المتوقع أن تشهد المباريات حضورا جماهيريا كبيرا لكل فرق المجموعة وبخاصة المنتخب النيجيري والغينيى المرشحين للتأهل للأدوار التالية وتحرص الجماهير على مرافقة لاعبيها فى المحافل الدولية.

رئيس النقل العام: نستعد بكل قوة

أكد المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وجود استعدادات خاصة لاستقبال مباريات البطولة لتبدو المدينة فى أبهى صورها خاصة وأنه من المتوقع استقبال آلاف الجماهير الإفريقية وبالتالى لا بد من الاستعداد الجاد وتوفير جميع سبل الراحة والظهور بمظهر يليق باسم مصر.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه وجه بتنظيف وتطهير عربات الترام والأتوبيسات، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت غسل ونظافة قطارات ترام الرمل على أن يكون الغسل بصفة دورية للمحافظة على المظهر العام واستمرارية نظافة عربات ترام الرمل والظهور بالمظهر اللائق بشكل نظيف وجميل أمام الركاب والزوار لعروس البحر الأبيض المتوسط على أن يكون الترام الوسيلة الرئيسة الأولى لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل بالمحافظة.

وأشار إلى أن غسل العربات سيتم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وعربة الغسيل المتحركة وأن حملة النظافة بدأت بمنطقتي وسط ومحرم بك، وستستمر وتنتقل إلى غرب وشرق الإسكندرية.





وأوضح أن استعدادات الهيئة لم تقتصر فقط على غسل عربات الترام وتأهيل الأتوبيسات وأن حملة النظافة لا تعتمد على نظافة الأتوبيسات وعربات الترام فقط، وإنما تطهير وتنظيف محطات الترام ليكون الترام الوسيلة الرئيسة الأولى لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل بالمحافظة.

وأشار إلى أنه استعدادا للبطولة فقد تم البدء في تشغيل قطارين لترام المدينة، حيث تم رفع الكفاءة لهما على مسار الرمل لتدعيم الخدمة بين رأس التين وسان ستيفانو.

ولفت إلى أن هناك حملة لتطهير وإزالة الحشائش من حرم ترام الرمل التي بدأت فى منطقة سيدى جابر ومصطفى كامل، وأوضح أنه سيتم تعليق الأعلام المصرية لمؤازرة منتخبنا الوطنى وشعار البطولة.

خطوط الترام والمكيف

وكشف رئيس هيئة النقل عن وجود عربات ترام وأتوبيسات مكيفة سيتم استغلالها لخدمة الزائرين خلال أيام البطولة ومنها الأتوبيس الكهربائى الجديد بخط "المندرة– رأس التين" والأتوبيس المكيف الأحمر المكشوف على خط "المعمورة– بحري" وجارٍ استقبال نحو 14 أتوبيسا آخر ستدخل الخدمة بالتزامن مع انعقاد مباريات البطولة الإفريقية.