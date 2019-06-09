سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غسل الترام.. الإسكندرية تستعد لأمم إفريقيا (صور)

الهيئة أطلقت حملة نظافة لغسل عربات الترام والأتوبيسات بالماء والصابون وطلاء المحطات بالدهانات المناسبة وتطهير السكة الحديد من الحشائش وإزالتها ورفع كفاءة جميع الوحدات
تحرير:محمد مجلى ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
غسل ترام الإسكندرية استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية
غسل ترام الإسكندرية استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية
أيام قليلة وتستقبل مصر أحد أهم الأحداث الكروية على الصعيد الإفريقي، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتم اختيار ملعب استاد الإسكندرية ليكون واحدا من الملاعب التى ستستقبل مباريات البطولة والذي شهد تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية وواكبها مجموعة من التطويرات والاستعدادات الخاصة بعدد من المرافق والجهات لاستقبال جماهير المنتخبات الإفريقية خلال الدور الأول والأدوار التالية.
غسل الترام شهدت هيئة النقل العام فى الإسكندرية حركة كبيرة ونشاطا ملحوظا فى إطار تجهيز وتطوير عربات الترام وسيارات الاتوبيسات، إذ يقوم العاملون بغسل عربات الترام فى الخدمة التى تضم تحو 160 وحدة والأتوبيسات والبالغ عددها نحو 740 أتوبيسا يتم تسييرها بمختلف أنحاء وأحياء المحافظة. وقام العاملون بغسل عربات
اقرأ المزيد
وزير-التربية-والتعليم

شوقي يجتمع بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم اجتماعًا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت. ورحب الدكتور طارق شوقى بالحضور شاكرًا الجميع على كل المجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، واصفًا النجاح بأنه للجميع وأن ما حدث يعطينا مصداقية لما هو قادم في الأعوام المقبلة.? وقال شوقي، إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام المقبل بصورة أقوى.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تفتتح مركزا للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مركز للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، وهالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كامل الدعم لهم إيمانا من الدولة المصرية بقدراتهم وإمكاناتهم، وبتوجيه مباشر من الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

«النواب» يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء. جاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير، إذ تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذا للاستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور الذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

الأرصاد تتوقع طقس الإثنين: ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org