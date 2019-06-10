أحمد صلاح حسني: جميل برسوم ممثل عبقري

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

أحمد صلاح حسني

أبدى الفنان أحمد صلاح حسني، سعادته بنجاح مسلسل حكايتي ، الذي شارك في بطولته، خلال الموسم الرمضاني الماضي، مؤكدا فخره بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن دوره في العمل، خصوصا أن الجمهور تعلق بقصة الحب التي جمعت بين الشخصية التي جسدها "علي" و"داليدا"، التي قدمتها الفنانة ياسمين صبري، وأثنى على أداء المخرج أحمد سمير فرج، مشيرًا إلى أنه اجتهد كثيرًا وبذل مجهودًا كبيرًا لتقديم المسلسل بهذا الشكل، وكان له الدور الكبير في إظهار قصة الحب بين "علي" و"داليدا" بهذا الشكل الذي أعجب الكثيرين، متمنيًا أن يكرر التعاون معه في أعمال مستقبلية.

وأشاد في مداخلة هاتفية لبرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، الذي يعرض على فضائية CBC، مساء الأحد، بكافة أبطال مسلسل حكايتي، وخاصة الفنان جميل برسوم، مشيرًا إلى أنه كان أحد أعمدة نجاح المسلسل. وأضاف: "أول ما اتقابلنا كان فيه بينا صداقة وكيميا، وهو كان مقلق من الدور، وبعد أول مشهد قال أنا سعيد إني أخدت قرار