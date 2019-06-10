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أحمد صلاح حسني: جميل برسوم ممثل عبقري

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
أبدى الفنان أحمد صلاح حسني، سعادته بنجاح مسلسل حكايتي ، الذي شارك في بطولته، خلال الموسم الرمضاني الماضي، مؤكدا فخره بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن دوره في العمل، خصوصا أن الجمهور تعلق بقصة الحب التي جمعت بين الشخصية التي جسدها "علي" و"داليدا"، التي قدمتها الفنانة ياسمين صبري، وأثنى على أداء المخرج أحمد سمير فرج، مشيرًا إلى أنه اجتهد كثيرًا وبذل مجهودًا كبيرًا لتقديم المسلسل بهذا الشكل، وكان له الدور الكبير في إظهار قصة الحب بين "علي" و"داليدا" بهذا الشكل الذي أعجب الكثيرين، متمنيًا أن يكرر التعاون معه في أعمال مستقبلية.
وأشاد في مداخلة هاتفية لبرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، الذي يعرض على فضائية CBC، مساء الأحد، بكافة أبطال مسلسل حكايتي، وخاصة الفنان جميل برسوم، مشيرًا إلى أنه كان أحد أعمدة نجاح المسلسل. وأضاف: "أول ما اتقابلنا كان فيه بينا صداقة وكيميا، وهو كان مقلق من الدور، وبعد أول مشهد قال أنا سعيد إني أخدت قرار
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كريم-محمود-عبد-العزيز

كريم محمود عبدالعزيز.. والده الذي علمه السحر

«هذا الشبل من ذاك الأسد».. المثل الشعبي المتداول بيننا ونردده دائما حينما نجد أن الطفل الصغير أصبح مثل أبيه فى الشبه والطباع والتصرفات وغيرها من التفاصيل التي تجعلنا فى بعض الأحيان نشعر لوهلة أننا أمام شخصية واحدة وليس اثنتين، وهذا المثل ينطبق على كريم نجل الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، الذى يعد مفاجأة الموسم الدرامي الحالي لعام 2019، بكل المقاييس فى دور (لطفى الحراق) البلطجى الذى يخفى ضعفه خلف فرض سيطرته على صديقه (حورس) الذى يلعب دوره أوس أوس فى مسلسل «هوجان»، وهي الشخصية التي وقع فى غرامها المشاهد من أول مشهد.
الــممر (1)

نجوم يشيدون بـ«الممر»: أعاد إلى أذهاننا رأفت الهجان

حرص عدد من النجوم على الإشادة بفيلم "الممر" المنافس فى موسم عيد الفطر، فقد وجه بطل المنتخب أحمد حسن، التحية لصناع العمل، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "أنا مش من هواة دخول السينما، لكن أصريت أدخل الفيلم مع أولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لدولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار". وأضاف: "فيلم الممر أعاد لأذهاننا رأفت الهجان وعمر المختار والغريب والرصاصة لا تزال في جيبي".
شيرين-عبد-الوهاب

ابنة شيرين ترقص على «زمان».. والأم تعلق: البرنسيسة

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه ابنتها مريم وهي ترقص على أغنية "زمان" التى طرحتها شيرين ضمن ألبومها الأخير الذي يحمل اسم «نساي». مريم كانت ترتدي فستانًا أسود في الفيديو، الذي علقت شيرين عليه قائلة: "البرنسيسة"، وقامت فنانات بإبداء إعجابهن بالفيديو ومنهن كندة علوش، وأصالة، ونادية خيري، وليلى علوي التي كتبت: "ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها"، كما حرص الجمهور أيضا على تشجيع ابنة شيرين، متمنين أن يحفظها الله.
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حكايتي (2)

ياسمين صبري بعد انتهاء «حكايتي»: كان حتة من قلبي

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا من كواليس مسلسل "حكايتي" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2019، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ووجهت رسالة لجمهورها ومحبيها وكتبت:" ‏خلصت ‎ حكايتي أتمنى اني أكون قدرت أوصل قصة فيها حب وطموح وصبر‎ حكايتي كان حتة من قلبي وأتمنى تكونو عشتوها معايا عيد سعيد عليكم". المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة "ياسمين صبري، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، هنادي مهنا، وأخرين.
احمد-صلاح-حسني

«حكايتي» 29| «علي» يسترد أملاكه ويخطط لقتل «أدهم»

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «حكايتي»، نجاح «على» يجسده أحمد صلاح حسني، فى الوقوف على قدميه مرة أخرى فى الميناء ومنافسة ابن عمته «هيثم» يجسده تامر شلتوت، وفى الوقت نفسه وصلت عروض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، لافتتاح فروع أخرى لها خارج مصر، وأخذت تدرس العروض، وعلم «على» أن أقدم باخرة لـ«البارون» غرقت قبل وصولها اليونان، بسبب الحمولة الزائد، وذهب وتخانق مع «هيثم»، بينما غرق «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فى الديون بعد حجز البنك على المصنع والأرض، وذهب إلى عمه «سعد» يجسده إدوارد، وطلب منه أن يضع يده فى يده ويستعيدان أرضهما.
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«حكايتي» 28.. «داليدا» تطرد «فريدة» بعد سرقتها لها

شهدت الحلقة الـ28 من مسلسل «حكايتي» قتل «سليمان» يجسده أحمد بدير، ابن شقيقه «حسام» الذى يجسده إسلام جمال، بعد أن ذهب إليهم ليحرقهم داخل الفيلا، بعد أن قام «أدهم» يجسده أحمد حاتم، بحرق مصنعه، وجاءت الشرطة وحاول «أدهم» أن يحمى والده ويقول إنه من قتله، لكن والده رفض واعترف بفعلته وأكد أنه قتله ليثأر لابنته، وأخذته الشرطة إلى القسم، بينما جاء عرض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من ماركة عالمية تريد أن تشاركها ويكون لها فروع فى كل أنحاء العالم، ووقعت العقود على الفور لكي تنشر اسم (أتيليه صوفيا) فى كل أنحاء العالم وتحقق أمنية والدتها.
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«حكايتي» الحلقة 25.. مقتل والد «داليدا»

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "حكايتى" بأحداث ساخنة، "البارون" –جميل برسوم- وجد نفسه أمام قاتل ابنه وهو "سليم الطاهر" –جمال عبدالناصر- الذي حضر فرح ابنته "داليدا" -ياسمين صبري، على حفيد "البارون"، علي -أحمد صلاح حسني- واستل "البارون" سكينًا، وأخذ يقترب من "سليم"، وهو يفكر أن يطعنه، لكن "هيثم" لحقه، وأقنعه أن يتراجع عما يفكر فيه. "علي" لم يكن سعيدًا بحضور "سليم" الفرح إلا أن "داليدا" نجحت في إقناعه بأن ينسى الخلاف بين عائلتيهما، ثم طلبت من "نسرين" –هنادى مهنى– حجز غرفة في أحد الفنادق لـ"سليم".
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