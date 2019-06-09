رئيس الزمالك: «اللي بيدافعوا عن جروس عيال تافهة»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

جروس

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على بعض جماهير الزمالك الذين ينتقدون مجلسه بعد قرار إقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته اليوم الأحد، للموقع الرسمي لناديه: «أتعرض لانتقادات من بعض العيال التافهة بسبب جروس، الذي كانوا يطالبونني بإقالته في بداية الموسم، بعد تسببه في خسارة الفريق عددا كبيرا من النقاط، وخسارة لقب البطولة العربية الذي كان سيدر للنادي أرباحا تقدر بـ140 مليون جنيه».

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن نادي الزمالك ليس ملكًا له، وأمواله تعتبر «مال عام»، وبالتالي عندما منح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي 180 مليون جنيه، فضل التعاقد مع مدرب جيد، ولاعب سوبر، معلقًا: «محمود الخطيب خد الفلوس الزيادة حطها في جيبه واشترى فيلا لنفسه