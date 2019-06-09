رياضة

رئيس الزمالك: «اللي بيدافعوا عن جروس عيال تافهة»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
جروس
جروس
واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على بعض جماهير الزمالك الذين ينتقدون مجلسه بعد قرار إقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته اليوم الأحد، للموقع الرسمي لناديه: «أتعرض لانتقادات من بعض العيال التافهة بسبب جروس، الذي كانوا يطالبونني بإقالته في بداية الموسم، بعد تسببه في خسارة الفريق عددا كبيرا من النقاط، وخسارة لقب البطولة العربية الذي كان سيدر للنادي أرباحا تقدر بـ140 مليون جنيه».
وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن نادي الزمالك ليس ملكًا له، وأمواله تعتبر «مال عام»، وبالتالي عندما منح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي 180 مليون جنيه، فضل التعاقد مع مدرب جيد، ولاعب سوبر، معلقًا: «محمود الخطيب خد الفلوس الزيادة حطها في جيبه واشترى فيلا لنفسه
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الضربة الثانية.. الزمالك يتعاقد مع ثنائي الأهلي

ضربة جديدة تلقاها النادي الأهلي بعدما تعاقد نادي الزمالك غريمه التقليدي بقيادة باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد مع الثاني مصطفى خليل وأحمد حسام ثنائي كرة اليد الأهلاوي، اللذان انتهى تعاقدهما مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد التعاقد بسبب رغبة الثنائي في عدم استكمال مسيرتهما داخل القلعة الحمراء، بسبب المبالغ المالية المتواضعة التي يتقاضها كلاً منهما. وسوء الحالة الفنية التي وصل لها الفريق، وآخرها احتلال المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، ما حرمه من المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
محمود الخطيب العامرى فاروق

رئيس الزمالك: هو مين اللي يطق أنا ولا الخطيب؟

سخر رئيس نادي الزمالك، من الهجوم الذي تشنه عليه بعض جماهير النادي الأبيض، في الفترة الاخيرة بعد قراره بإقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق. وقال خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: «إذا قمنا بعمل مقارنة، وقلنا مين اللي المفروض يطق، الناس اللي مع الزمالك، ولا الناس اللي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أكيد الناس اللي مع الزمالك لأن الخطيب خد مني كل البطولات وأنا قاعد بتفرج». وتابع: «اللي يطق الخطيب مش أنا، لأن أنا خدت منه كل البطولات في كل الألعاب السنة دي، وخدت الكونفيدرالية، وهو طلع بفضيحة قدام صن داونز وخسر 5-0».
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مذيعة قناة الأهلي تعلن عن صفقات الفريق القادمة

أكدت شيما صابر مذيعة قناة "تايم سبورت"، والإعلامية السابقة بقناة النادي الأهلي، أن مسئولي القلعة الحمراء، حصلوا على توقيع محمود متولي وباهر المحمدي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال الفترة الماضية، من أجل الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقلبة، ولا يتبقى سوى موافقة مسئولي الدراويش، بعدما حصل اللاعبان على وعود بضمان المشاركة بشكل أساسي بجانب مبلغ مالي كبير، وأشارت إلى أن المفاوضات بين مسئولي الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة.
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رئيس الزمالك: لم نظلم جروس.. وأحضرت له علبة شيكولاتة

تحدث رئيس الزمالك عن السويسري كريستيان جروس، وانتهاء عقده مع القلعة البيضاء، وهجوم عدد من الجماهير عليه عقب التصريحات التي أدلى بها عقب التعادل مع فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس الماضي على ملعب «بتروسبورت» ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الزمالك عبر فيديو منشور على صفحته بـ«فيسبوك»: «عقد جروس انتهى رسميًا مع الزمالك 31 مايو ولم يتم التجديد له لما بعد ذلك ولا أعرف سبب الهجوم الذي أتعرض له حاليًا، وهو يوجد حاليًا في فندق إقامته ولم يتم طرده كما روجت بعض الصفحات من خلال تداول صورة له بحقائبه".
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كشف حساب جروس مع الزمالك بين التتويج والرحيل المهين

بطريقة مهينة، طالب رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.
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ماذا قدم خالد جلال مع الزمالك في ولايته الأولى؟

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد، وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
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رئيس الزمالك لجروس: تطلع من الملعب على المطار

انفجر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك غضبًا، عقب تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي، في وجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، حيث ذهب نحو ممر اللاعبين أثناء مرور المدرب وطالبه بالرحيل. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
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