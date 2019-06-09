مذيعة قناة الأهلي تعلن عن صفقات الفريق القادمة

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

الأهلي والاسماعيلي

أكدت شيما صابر مذيعة قناة "تايم سبورت"، والإعلامية السابقة بقناة النادي الأهلي، أن مسئولي القلعة الحمراء، حصلوا على توقيع محمود متولي وباهر المحمدي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال الفترة الماضية، من أجل الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقلبة، ولا يتبقى سوى موافقة مسئولي الدراويش، بعدما حصل اللاعبان على وعود بضمان المشاركة بشكل أساسي بجانب مبلغ مالي كبير، وأشارت إلى أن المفاوضات بين مسئولي الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقالت شيما، خلال ظهورها عبر قناه "تايم سبورت"، قائلة: "الأهلي بدأ التجهيز للانتقالات الصيفية، وده هيكون موسم مميز بناءً على تعليمات محمود الخطيب رئيس النادي، وبالفعل تواصل مسئولو القلعة الحمراء، مع بعض اللاعبين الذين ظهروا بشكل مميز". واختتمت: "الأهلي حصل على توقيع محمود متولي وباهر المحمدي لاعبي الإسماعيلي،