رياضة

مذيعة قناة الأهلي تعلن عن صفقات الفريق القادمة

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
الأهلي والاسماعيلي
الأهلي والاسماعيلي
أكدت شيما صابر مذيعة قناة "تايم سبورت"، والإعلامية السابقة بقناة النادي الأهلي، أن مسئولي القلعة الحمراء، حصلوا على توقيع محمود متولي وباهر المحمدي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال الفترة الماضية، من أجل الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقلبة، ولا يتبقى سوى موافقة مسئولي الدراويش، بعدما حصل اللاعبان على وعود بضمان المشاركة بشكل أساسي بجانب مبلغ مالي كبير، وأشارت إلى أن المفاوضات بين مسئولي الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة.
وقالت شيما، خلال ظهورها عبر قناه "تايم سبورت"، قائلة: "الأهلي بدأ التجهيز للانتقالات الصيفية، وده هيكون موسم مميز بناءً على تعليمات محمود الخطيب رئيس النادي، وبالفعل تواصل مسئولو القلعة الحمراء، مع بعض اللاعبين الذين ظهروا بشكل مميز". واختتمت: "الأهلي حصل على توقيع محمود متولي وباهر المحمدي لاعبي الإسماعيلي،
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اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (2)

الضربة الثانية.. الزمالك يتعاقد مع ثنائي الأهلي

ضربة جديدة تلقاها النادي الأهلي بعدما تعاقد نادي الزمالك غريمه التقليدي بقيادة باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد مع الثاني مصطفى خليل وأحمد حسام ثنائي كرة اليد الأهلاوي، اللذان انتهى تعاقدهما مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد التعاقد بسبب رغبة الثنائي في عدم استكمال مسيرتهما داخل القلعة الحمراء، بسبب المبالغ المالية المتواضعة التي يتقاضها كلاً منهما. وسوء الحالة الفنية التي وصل لها الفريق، وآخرها احتلال المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، ما حرمه من المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
محمود الخطيب العامرى فاروق

رئيس الزمالك: هو مين اللي يطق أنا ولا الخطيب؟

سخر رئيس نادي الزمالك، من الهجوم الذي تشنه عليه بعض جماهير النادي الأبيض، في الفترة الاخيرة بعد قراره بإقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق. وقال خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: «إذا قمنا بعمل مقارنة، وقلنا مين اللي المفروض يطق، الناس اللي مع الزمالك، ولا الناس اللي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أكيد الناس اللي مع الزمالك لأن الخطيب خد مني كل البطولات وأنا قاعد بتفرج». وتابع: «اللي يطق الخطيب مش أنا، لأن أنا خدت منه كل البطولات في كل الألعاب السنة دي، وخدت الكونفيدرالية، وهو طلع بفضيحة قدام صن داونز وخسر 5-0».
جروس (2)

رئيس الزمالك: «اللي بيدافعوا عن جروس عيال تافهة»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على بعض جماهير الزمالك الذين ينتقدون مجلسه بعد قرار إقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته اليوم الأحد، للموقع الرسمي لناديه: «أتعرض لانتقادات من بعض العيال التافهة بسبب جروس، الذي كانوا يطالبونني بإقالته في بداية الموسم، بعد تسببه في خسارة الفريق عددا كبيرا من النقاط، وخسارة لقب البطولة العربية الذي كان سيدر للنادي أرباحا تقدر بـ140 مليون جنيه».
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أجيري يرفض طلب اتحاد الكرة لحل أزمة الأهلي

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، رفض التفريط في محمود عبدالرحيم (جنش)، حارس مرمى الفراعنة، وتركه لفريق الزمالك من أجل استكمال بطولة الدوري الممتاز بدون الدوليين، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن المدير الفني للمنتخب الوطني، تمسك ببقاء كل اللاعبين في المعسكر، الذي يخوضه المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الشهر الجاري، رافضًا فكرة الاستغناء عن أي لاعب يتواجد في معسكر الفريق.
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تعرف على وجهة أحمد حسام ميدو القادمة

توصل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، إلى اتفاق مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربا عاما، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء، وسيتم الإعلان الرسمي يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بعد الجلسة التي ستتم بين ميدو ومسئولي المقاصة بعد غد الأحد للاتفاق على جميع البنود، خاصة أن رئيس الفريق الفيومي يوجد حاليًا في الإمارات، فيما يوجد ميدو في الجونة".
الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة بسبب حكام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أصبح ملف طاقم حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، أزمة أمام مسئولي اتحاد الكرة، حيث علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء.
رمضان صبحى (6)

رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرا من أجل خوض ثلاث مباريات ودية في إطار الاستعداد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، يبدؤها أمام منتخب أوزبكستان مباراتين وديتين يومي التاسع والحادي عشر من شهر يونيو المقبل، ثم مواجهة منتخب فلسطين الشقيق في السادس عشر من الشهر ذاته، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين دون 23 عامًا في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو.
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