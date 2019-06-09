رئيس الزمالك: هو مين اللي يطق أنا ولا الخطيب؟
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
الخطيب والعامري فاروق
سخر رئيس نادي الزمالك، من الهجوم الذي تشنه عليه بعض جماهير النادي الأبيض، في الفترة الاخيرة بعد قراره بإقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق.
وقال خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: «إذا قمنا بعمل مقارنة، وقلنا مين اللي المفروض يطق، الناس اللي مع الزمالك، ولا الناس اللي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أكيد الناس اللي مع الزمالك لأن الخطيب خد مني كل البطولات وأنا قاعد بتفرج».
وتابع: «اللي يطق الخطيب مش أنا، لأن أنا خدت منه كل البطولات في كل الألعاب السنة دي، وخدت الكونفيدرالية، وهو طلع بفضيحة قدام صن داونز وخسر 5-0».
واستمر في حديثه، أنه يتعرض لهجوم يقوده بعض المرتزقة الذين تحركهم أموال هاني العتال، معلقًا: «اسألوه جبت الفلوس دي كلها منين؟ هو وممدوح عباس .....، الذي كان يكتب شيكات لنفسه أثناء رئاسته للزمالك».
وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن نادي الزمالك ليس ملكًا له، وأمواله تعتبر «مال عام»،
واستمر في حديثه، أنه يتعرض لهجوم يقوده بعض المرتزقة الذين تحركهم أموال هاني العتال، معلقًا: «اسألوه جبت الفلوس دي كلها منين؟ هو وممدوح عباس .....، الذي كان يكتب شيكات لنفسه أثناء رئاسته للزمالك».
وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن نادي الزمالك ليس ملكًا له، وأمواله تعتبر «مال عام»، وبالتالي عندما منح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي 180 مليون جنيه، فضل التعاقد مع مدرب جيد، ولاعب سوبر، معلقًا: «محمود الخطيب خد الفلوس الزيادة حطها في جيبه واشترى فيلا لنفسه في دبي».
وأوضح أن آل الشيخ كان يدفع راتب جروس، لكنه حاليًا ترك وزارة الرياضة السعودية، وقام ببيع نادي بيراميدز، وأصبح يشغل منصبا جديدا، فمن الذي سيسدد راتبه الآن؟