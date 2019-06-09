رياضة

رئيس الزمالك: هو مين اللي يطق أنا ولا الخطيب؟

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
الخطيب والعامري فاروق
الخطيب والعامري فاروق
سخر رئيس نادي الزمالك، من الهجوم الذي تشنه عليه بعض جماهير النادي الأبيض، في الفترة الاخيرة بعد قراره بإقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق. وقال خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: «إذا قمنا بعمل مقارنة، وقلنا مين اللي المفروض يطق، الناس اللي مع الزمالك، ولا الناس اللي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أكيد الناس اللي مع الزمالك لأن الخطيب خد مني كل البطولات وأنا قاعد بتفرج». وتابع: «اللي يطق الخطيب مش أنا، لأن أنا خدت منه كل البطولات في كل الألعاب السنة دي، وخدت الكونفيدرالية، وهو طلع بفضيحة قدام صن داونز وخسر 5-0».
واستمر في حديثه، أنه يتعرض لهجوم يقوده بعض المرتزقة الذين تحركهم أموال هاني العتال، معلقًا: «اسألوه جبت الفلوس دي كلها منين؟ هو وممدوح عباس .....، الذي كان يكتب شيكات لنفسه أثناء رئاسته للزمالك». وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن نادي الزمالك ليس ملكًا له، وأمواله تعتبر «مال عام»،
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الضربة الثانية.. الزمالك يتعاقد مع ثنائي الأهلي

ضربة جديدة تلقاها النادي الأهلي بعدما تعاقد نادي الزمالك غريمه التقليدي بقيادة باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد مع الثاني مصطفى خليل وأحمد حسام ثنائي كرة اليد الأهلاوي، اللذان انتهى تعاقدهما مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد التعاقد بسبب رغبة الثنائي في عدم استكمال مسيرتهما داخل القلعة الحمراء، بسبب المبالغ المالية المتواضعة التي يتقاضها كلاً منهما. وسوء الحالة الفنية التي وصل لها الفريق، وآخرها احتلال المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، ما حرمه من المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
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مذيعة قناة الأهلي تعلن عن صفقات الفريق القادمة

أكدت شيما صابر مذيعة قناة "تايم سبورت"، والإعلامية السابقة بقناة النادي الأهلي، أن مسئولي القلعة الحمراء، حصلوا على توقيع محمود متولي وباهر المحمدي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال الفترة الماضية، من أجل الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقلبة، ولا يتبقى سوى موافقة مسئولي الدراويش، بعدما حصل اللاعبان على وعود بضمان المشاركة بشكل أساسي بجانب مبلغ مالي كبير، وأشارت إلى أن المفاوضات بين مسئولي الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة.
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رئيس الزمالك: «اللي بيدافعوا عن جروس عيال تافهة»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على بعض جماهير الزمالك الذين ينتقدون مجلسه بعد قرار إقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته اليوم الأحد، للموقع الرسمي لناديه: «أتعرض لانتقادات من بعض العيال التافهة بسبب جروس، الذي كانوا يطالبونني بإقالته في بداية الموسم، بعد تسببه في خسارة الفريق عددا كبيرا من النقاط، وخسارة لقب البطولة العربية الذي كان سيدر للنادي أرباحا تقدر بـ140 مليون جنيه».
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رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك»

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».
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رئيس الزمالك للخطيب: «لو راجل انسحب»

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتمسك بقراره بشأن عدم استكمال الفريق الأحمر لبطولة الدوري المصري الممتاز، في حالة عدم استكمالها قبل بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
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رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
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رئيس الزمالك يتحدث عن انسحاب الخطيب من الدوري

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، السبت الماضي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مشيدًا بإصرارهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.
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