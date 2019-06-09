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توكاييف رئيسا لكازاخستان بأكثر من 70% من الأصوات

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م
قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان
قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان
فاز رئيس كازاخستان بالوكالة قاسم جومارت توكاييف القريب من الزعيم التاريخي للبلاد نور سلطان نزارباييف، مساء الأحد، في الانتخابات الرئاسية بأكثر من سبعين في المئة من الأصوات، بحسب استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع. وأفاد معهد "الرأي العام" للاستطلاعات، بأن توكاييف نال 70,13 في المئة من الأصوات متقدما بفارق كبير على منافسه المعارض أميرجان كوسانوف (15,39 في المئة). وفي أواخر مارس الماضي، وقرر الرئيس السابق للبلاد نور سلطان البالغ من العمر 78 عامًا، تعيين توكاييف، رئيس مجلس الشيوخ في البلاد، رئيسًا مؤقتًا.
كما تم تعيين داريجا نزارباييف ابنة توكاييف، رئيسة لمجلس الشيوخ خلفًا لتوكاييف.يأتي قرار نزارباييف بالاستقالة، بعد أسابيع قليلة، من إقالته الحكومة بسبب فشلها في تحسين اقتصاد البلاد، حيث قال في بيان حينها "إنه على الرغم من اتخاذ العديد من القوانين والقرارات الاقتصادية، فشلت الحكومة في تحسين الاقتصاد".وأشارت
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