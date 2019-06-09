الضربة الثانية.. الزمالك يتعاقد مع ثنائي الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

مجلس الأهلي

ضربة جديدة تلقاها النادي الأهلي بعدما تعاقد نادي الزمالك غريمه التقليدي بقيادة باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد مع الثاني مصطفى خليل وأحمد حسام ثنائي كرة اليد الأهلاوي، اللذان انتهى تعاقدهما مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد التعاقد بسبب رغبة الثنائي في عدم استكمال مسيرتهما داخل القلعة الحمراء، بسبب المبالغ المالية المتواضعة التي يتقاضها كلاً منهما. وسوء الحالة الفنية التي وصل لها الفريق، وآخرها احتلال المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، ما حرمه من المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

خسائر الأهلي في كرة اليد لم تتوقف عند خسارة الدوري ودورة السوبر بل كان هناك خسارة للقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك وقبلها بطولة أفريقيا للأندية الأبطال ثم خسارة بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس أمام النجم الساحلي قبل أن يعود ويخسر لقب الدوري المصري أمام الزمالك. وفرط الأهلي في أحمد حسام الظهير الأيمن للفريق