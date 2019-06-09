رياضة

الضربة الثانية.. الزمالك يتعاقد مع ثنائي الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
ضربة جديدة تلقاها النادي الأهلي بعدما تعاقد نادي الزمالك غريمه التقليدي بقيادة باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد مع الثاني مصطفى خليل وأحمد حسام ثنائي كرة اليد الأهلاوي، اللذان انتهى تعاقدهما مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد التعاقد بسبب رغبة الثنائي في عدم استكمال مسيرتهما داخل القلعة الحمراء، بسبب المبالغ المالية المتواضعة التي يتقاضها كلاً منهما. وسوء الحالة الفنية التي وصل لها الفريق، وآخرها احتلال المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، ما حرمه من المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
خسائر الأهلي في كرة اليد لم تتوقف عند خسارة الدوري ودورة السوبر بل كان هناك خسارة للقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك وقبلها بطولة أفريقيا للأندية الأبطال ثم خسارة بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس أمام النجم الساحلي قبل أن يعود ويخسر لقب الدوري المصري أمام الزمالك. وفرط الأهلي في أحمد حسام الظهير الأيمن للفريق
اقرأ المزيد
محمود الخطيب العامرى فاروق

رئيس الزمالك: هو مين اللي يطق أنا ولا الخطيب؟

سخر رئيس نادي الزمالك، من الهجوم الذي تشنه عليه بعض جماهير النادي الأبيض، في الفترة الاخيرة بعد قراره بإقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق. وقال خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: «إذا قمنا بعمل مقارنة، وقلنا مين اللي المفروض يطق، الناس اللي مع الزمالك، ولا الناس اللي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أكيد الناس اللي مع الزمالك لأن الخطيب خد مني كل البطولات وأنا قاعد بتفرج». وتابع: «اللي يطق الخطيب مش أنا، لأن أنا خدت منه كل البطولات في كل الألعاب السنة دي، وخدت الكونفيدرالية، وهو طلع بفضيحة قدام صن داونز وخسر 5-0».
الاهلى-والاسماعيلى (1)

مذيعة قناة الأهلي تعلن عن صفقات الفريق القادمة

أكدت شيما صابر مذيعة قناة "تايم سبورت"، والإعلامية السابقة بقناة النادي الأهلي، أن مسئولي القلعة الحمراء، حصلوا على توقيع محمود متولي وباهر المحمدي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال الفترة الماضية، من أجل الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقلبة، ولا يتبقى سوى موافقة مسئولي الدراويش، بعدما حصل اللاعبان على وعود بضمان المشاركة بشكل أساسي بجانب مبلغ مالي كبير، وأشارت إلى أن المفاوضات بين مسئولي الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة.
جروس (2)

رئيس الزمالك: «اللي بيدافعوا عن جروس عيال تافهة»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على بعض جماهير الزمالك الذين ينتقدون مجلسه بعد قرار إقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته اليوم الأحد، للموقع الرسمي لناديه: «أتعرض لانتقادات من بعض العيال التافهة بسبب جروس، الذي كانوا يطالبونني بإقالته في بداية الموسم، بعد تسببه في خسارة الفريق عددا كبيرا من النقاط، وخسارة لقب البطولة العربية الذي كان سيدر للنادي أرباحا تقدر بـ140 مليون جنيه».
اقرأ المزيد من الأخبار
اجتماع-مجلس-الأهلي‎ (2)

الأهلي يعلق قرار الانسحاب انتظارًا لرد الجبلاية

ناقش مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذي عقده مساء اليوم السبت، العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك فى ضوء قرارات المجلس السابقة والتي اتخذها فى اجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25 /5 /2019 وتم إخطار اتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي، وقام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.
ميدو-2018 (1)

ميدو: سأترشح لرئاسة الزمالك والأهلي بطل الدوري بشرط

كشف أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عن تلقيه عرضاً إماراتياً، بجانب أنه مطلوب في عدد من أندية الدوري المصري، مؤكداً أن أمنية حياته هي التدريب في الدوريات الأوروبية، وحول الدوري المصري قال في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك سيتوج باللقب في حالة تأجيل المباريات لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، أما في حالة ضغط الدوري وإقامته دون الدوليين فسيحصل الأهلي على اللقب، وكشف ميدو: "سأعتزل التدريب نهائيا وأنا في سن الـ46 عامًا لرغبتي في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، وهو هدفي في هذه السن".
الاهلي-وسموحة (11)

ميدو عن أزمة الأهلي ضد سموحة: الحكم المصري مظلوم

علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، على مباراة الأهلي أمام نظيره سموحة، التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وقال ميدو: «الحكم المصري مظلوم لأنه إذا أخطأ امام الزمالك والأهلي فلن يحكم لهذه الفرق لفترات طويلة كما حدث في السابق، ومباريات الزمالك والأهلي هي التي تبرز الحكم وتساعده في الدخول أو البقاء في القائمة الدولية».
الاهلي-وسموحة (15)

تعليق ناري من ميدو عن أزمة الأهلي ضد سموحة

هاجم أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، المنظومة الإعلامية للكرة المصرية، وذلك بعد احتساب 7 دقائق في نهاية الشوط الثاني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سموحة، التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هل يعطي الحكم 33 دقيقة وقت بدل ضائع؟؟ هذا القانون موجود في كرة السلة فقط».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org