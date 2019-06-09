الأهلي: أين كان أبو ريدة وعلاقاته في نهائي رادس؟

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

الأهلي والترجي

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي، باسم مجلس إدارة النادي الأهلي على التقارير الصحفية التي أكدت اقتراب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، من مد فترة القيد الإفريقي لحل أزمة مباريات الدوري. وقال فؤاد في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «لا أتوقع أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتأجيل أو مد فترة القيد، ولا نعلم أين كانت علاقات الاتحاد المصري ورئيسه هاني أبو ريدة بالكاف عندما تعرض الأهلي لظلم في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي».

وتابع: «أين كانت علاقات هاني أبو ريدة عندما تم الاعتداء على هشام محمد في أجواء مفزعة وعندما تم إيقاف وليد أزارو وانتقاد كارتيرون وتحويله للتحقيق بعد المباراة بساعات قليلة». وأوضح: «رئيس الأهلي تحدث مع أبو ريدة في تونس بعد وقوع الأحداث، وأؤكد أن الاتحاد المصري لم يساند النادي الأهلي