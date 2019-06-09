رياضة

الأهلي: أين كان أبو ريدة وعلاقاته في نهائي رادس؟

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
الأهلي والترجي
الأهلي والترجي
علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي، باسم مجلس إدارة النادي الأهلي على التقارير الصحفية التي أكدت اقتراب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، من مد فترة القيد الإفريقي لحل أزمة مباريات الدوري. وقال فؤاد في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «لا أتوقع أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتأجيل أو مد فترة القيد، ولا نعلم أين كانت علاقات الاتحاد المصري ورئيسه هاني أبو ريدة بالكاف عندما تعرض الأهلي لظلم في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي».
وتابع: «أين كانت علاقات هاني أبو ريدة عندما تم الاعتداء على هشام محمد في أجواء مفزعة وعندما تم إيقاف وليد أزارو وانتقاد كارتيرون وتحويله للتحقيق بعد المباراة بساعات قليلة». وأوضح: «رئيس الأهلي تحدث مع أبو ريدة في تونس بعد وقوع الأحداث، وأؤكد أن الاتحاد المصري لم يساند النادي الأهلي
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نجم تونس: ما حدث في مباراة الترجي والوداد «فضيحة»

هاجم طارق ذياب نجم الكرة التونسية السابق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ورئيسه أحمد أحمد مطالبًا بتغييره في أقرب وقت ممكن. وقال طارق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «بالنسبة لي الاتحاد الإفريقي هو أسوأ اتحاد في العالم، نحن متأخرون بسبب هذا الاتحاد، لدينا مشاكل في التحكيم ومشاكل في التنظيم ولدينا رئيس اتحاد إفريقي ضعيف». وتابع: «يجب أن يتم تطوير الكاف، لدينا لاعبين كبار في إفريقيا، لم يحدث أن رأينا نجم كبير مثل جورج ويا أو إيتو أو دروجبا على رأس الاتحاد الإفريقي».
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زوجة متعب تنشر صور ابنتيها مع محمد صلاح

نشرت يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب نجم الفريق الأول بالنادى الأهلى السابق، صورا لابنتيها مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، خلال العطلة التي يقضيها الأخير في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. وتقابل متعب مع صلاح في الجونة أثناء قضاء الثنائى عطلتهما، وظهرت يارا نعوم برفقة زوجها مهاجم الأهلى السابق عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام.
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الضربة الثانية.. الزمالك يتعاقد مع ثنائي الأهلي

ضربة جديدة تلقاها النادي الأهلي بعدما تعاقد نادي الزمالك غريمه التقليدي بقيادة باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد مع الثاني مصطفى خليل وأحمد حسام ثنائي كرة اليد الأهلاوي، اللذان انتهى تعاقدهما مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد التعاقد بسبب رغبة الثنائي في عدم استكمال مسيرتهما داخل القلعة الحمراء، بسبب المبالغ المالية المتواضعة التي يتقاضها كلاً منهما. وسوء الحالة الفنية التي وصل لها الفريق، وآخرها احتلال المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، ما حرمه من المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
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اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
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الأهلي: نُجهز لكل السيناريوهات.. ولن ننسحب من الدوري

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي الأحمر لديه إجراءات عديدة سيتخذها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن ينسحب من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتناول الصياغة الأنسب لقراراته قبل اتخاذ أي خطوة، ووضع سيناريوهات مناسبة لكل التطورات التي قد تحدث. وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، بقناة mbc masr، أن النادي الأهلي بالتأكيد حريص على مصلحة الكرة المصرية، ويسعى لتقديم كل الدعم لها، نافيًا دخوله في خصومة مع أي طرف، لكنه في الوقت ذاته مستاء من تجاهل اتحاد الكرة لخطاباته الرسمية، والرد عليها.
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بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
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اتحاد الكرة يضغط على الأهلي والزمالك لاستكمال الدوري

أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، يضغط على ناديي الأهلي والزمالك من أجل إقناعهما باللعب بقية مباريات الدوري دون اللاعبين الدوليين، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن أبو ريدة يسعى لإنهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وطلب من لجنة المسابقات عدم إعلان تصور مواعيد كأس مصر على أمل إقناع الناديين.
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