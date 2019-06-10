زوجة متعب تنشر صور ابنتيها مع محمد صلاح

تحرير:أحمد ثروت ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

محمد صلاح

نشرت يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب نجم الفريق الأول بالنادى الأهلى السابق، صورا لابنتيها مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، خلال العطلة التي يقضيها الأخير في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. وتقابل متعب مع صلاح في الجونة أثناء قضاء الثنائى عطلتهما، وظهرت يارا نعوم برفقة زوجها مهاجم الأهلى السابق عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام.

واستبعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح من الودية الأولى للفراعنة المقرر لها يوم الخميس المُقبل أمام منتخب تنزانيا في إطار استعدادات الفراعنة للبطولة الإفريقية، حيث سيواجه منتخب غينيا يوم 16 يونيو الجاري. ???? pic.twitter.com/6nJd9gVezf — Yara Naoum (@yaranaoumoff) 9