«جوجل» يحيي الذكرى 57 لميلاد أحمد خالد توفيق

تحرير:إسلام الشاذلي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص

أحمد خالد توفيق

احتفل محرك البحث «جوجل» بالذكرى 57 لميلاد الفنان الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وغير المحرك الأوسع انتشارا شعاره في النطاق المخصص للبحث إلى صورة «توفيق» المولود في 10 يونيو 1962. هو مؤلف وروائي وطبيب مصري، ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب، حيث بدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدا في ذلك الوقت فإن السلسلة حققت نجاحا كبيرا واستقبالًا جيدا من الجمهور، ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996.

ألف أحمد توفيق روايات حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وأشهرها (رواية يوتوبيا) عام 2008 وقد تُرجمت إلى عدة لغات وأعيد نشرها في أعوام لاحقة، وكذلك (رواية السنجة) التي صدرت عام 2012، و(رواية مثل إيكاروس) عام 2015 ثم رواية في ممر الفئران التي صدرت عام 2016 بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مثل: "قصاصات قابلة للحرق"