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«جوجل» يحيي الذكرى 57 لميلاد أحمد خالد توفيق

تحرير:إسلام الشاذلي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص
أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق
احتفل محرك البحث «جوجل» بالذكرى 57 لميلاد الفنان الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وغير المحرك الأوسع انتشارا شعاره في النطاق المخصص للبحث إلى صورة «توفيق» المولود في 10 يونيو 1962. هو مؤلف وروائي وطبيب مصري، ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب، حيث بدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدا في ذلك الوقت فإن السلسلة حققت نجاحا كبيرا واستقبالًا جيدا من الجمهور، ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996.
ألف أحمد توفيق روايات حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وأشهرها (رواية يوتوبيا) عام 2008 وقد تُرجمت إلى عدة لغات وأعيد نشرها في أعوام لاحقة، وكذلك (رواية السنجة) التي صدرت عام 2012، و(رواية مثل إيكاروس) عام 2015 ثم رواية في ممر الفئران التي صدرت عام 2016 بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مثل: "قصاصات قابلة للحرق"
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استعدادات-الإسكندرية-للأمم-الإفريقية‎ (10)

غسل الترام.. الإسكندرية تستعد لأمم إفريقيا (صور)

أيام قليلة وتستقبل مصر أحد أهم الأحداث الكروية على الصعيد الإفريقي، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتم اختيار ملعب استاد الإسكندرية ليكون واحدا من الملاعب التى ستستقبل مباريات البطولة والذي شهد تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية وواكبها مجموعة من التطويرات والاستعدادات الخاصة بعدد من المرافق والجهات لاستقبال جماهير المنتخبات الإفريقية خلال الدور الأول والأدوار التالية.
وزير-التربية-والتعليم

شوقي يجتمع بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم اجتماعًا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت. ورحب الدكتور طارق شوقى بالحضور شاكرًا الجميع على كل المجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، واصفًا النجاح بأنه للجميع وأن ما حدث يعطينا مصداقية لما هو قادم في الأعوام المقبلة.? وقال شوقي، إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام المقبل بصورة أقوى.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تفتتح مركزا للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مركز للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، وهالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كامل الدعم لهم إيمانا من الدولة المصرية بقدراتهم وإمكاناتهم، وبتوجيه مباشر من الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

«النواب» يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء. جاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير، إذ تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذا للاستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور الذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
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هواوى-وجوجل

جوجل تستخدم «الأمن القومي» لإعادة العلاقات مع هواوي

بدا الخيار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأشهر القليلة الماضية، بقطع علاقات الشركات المعنية بقوانين الولايات المتحدة بالشركات الصينية، وبالأخص هواوي التي تمتلك صلات مباشرة مع الحكومة في بكين، صعب التنفيذ على المؤسسات التي تلتزم به، خاصة شركة جوجل صاحبة العلاقات والاستثمارات الضخمة في مجالات التكنولوجيا. إنهاء تزويد "جوجل" تكنولوجيا منصة أندرويد لهواتف هواوي الصينية كان بمنزلة سلاح ذي حدين، إذ لم تكن تتوقع الإدارة الأمريكية أن تأثيرات القرار قد تكون ذات انعكاس سلبي على جوجل.
هواوى (2)

شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

بعد صورة سفينة خوفو.. مصر ترسل «قائمة آثار» لجوجل

أعلنت وزارة الآثار، فى بيان اليوم الأحد، أن الدكتور خالد عناني، وجّه بإرسال قائمة بجميع المناسبات والفعاليات الأثرية الكبرى، للتنسيق مع جوجل لنشرها والتعريف والاحتفال بها على صفحتها الرسمية والترويج للحضارة المصرية الفريدة والعريقة وقوتها الناعمة. من جهته، بعث مدير جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لينو كاتاروزي، خطابًا إلى وزير الآثار، يؤكد فيه حرصه على إبراز الحضارة والآثار المصرية والاحتفاء بها، وذلك في إطار قيام جوجل اليوم بالاحتفال بمرور 65 عامًا على اكتشاف مركب خوفو الأولى.
دونالد-ترامب (3)

ترامب يهدد الصين: لن تصبحوا قوة عالمية عظمى في عهدي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدياته للصين متعهدا بعرقلة مسيرة صعودها الاقتصادية وتممد نفوذها عالميا، إذ أعرب عن سعادته الكبيرة بالحرب التجارية مع بكين، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة في عهده، مشيرا إلى أن الحرب التجارية أدرت على أمريكا مليارات الدولارات الأمريكية، وأن موقف بكين الاقتصادي ليس جيدا في الوقت الحالي مثل واشنطن.و إضاف "إذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها، لكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك".
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