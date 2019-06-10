رياضة

نجم تونس: ما حدث في مباراة الترجي والوداد «فضيحة»

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص
الترجي والوداد
الترجي والوداد
هاجم طارق ذياب نجم الكرة التونسية السابق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ورئيسه أحمد أحمد مطالبًا بتغييره في أقرب وقت ممكن. وقال طارق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «بالنسبة لي الاتحاد الإفريقي هو أسوأ اتحاد في العالم، نحن متأخرون بسبب هذا الاتحاد، لدينا مشاكل في التحكيم ومشاكل في التنظيم ولدينا رئيس اتحاد إفريقي ضعيف». وتابع: «يجب أن يتم تطوير الكاف، لدينا لاعبين كبار في إفريقيا، لم يحدث أن رأينا نجم كبير مثل جورج ويا أو إيتو أو دروجبا على رأس الاتحاد الإفريقي».
وأضاف ذياب: «الملاعب الإفريقية سيئة للغاية، انظروا كيف يطور الاتحاد الأوروبي أنديته المحلية، في إفريقيا لا نرى هذا الأمر». وواصل: «رأينا جميعًا الفضيحة التي حدثت في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يتحدثون عن النفوذ التونسية؟ كيف، لقد تعادلنا 1-1 في المغرب وكنا الأقرب للفوز في العودة، الـvar
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اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (2)

الضربة الثانية.. الزمالك يتعاقد مع ثنائي الأهلي

ضربة جديدة تلقاها النادي الأهلي بعدما تعاقد نادي الزمالك غريمه التقليدي بقيادة باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد مع الثاني مصطفى خليل وأحمد حسام ثنائي كرة اليد الأهلاوي، اللذان انتهى تعاقدهما مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد التعاقد بسبب رغبة الثنائي في عدم استكمال مسيرتهما داخل القلعة الحمراء، بسبب المبالغ المالية المتواضعة التي يتقاضها كلاً منهما. وسوء الحالة الفنية التي وصل لها الفريق، وآخرها احتلال المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، ما حرمه من المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
محمود الخطيب العامرى فاروق

رئيس الزمالك: هو مين اللي يطق أنا ولا الخطيب؟

سخر رئيس نادي الزمالك، من الهجوم الذي تشنه عليه بعض جماهير النادي الأبيض، في الفترة الاخيرة بعد قراره بإقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق. وقال خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: «إذا قمنا بعمل مقارنة، وقلنا مين اللي المفروض يطق، الناس اللي مع الزمالك، ولا الناس اللي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أكيد الناس اللي مع الزمالك لأن الخطيب خد مني كل البطولات وأنا قاعد بتفرج». وتابع: «اللي يطق الخطيب مش أنا، لأن أنا خدت منه كل البطولات في كل الألعاب السنة دي، وخدت الكونفيدرالية، وهو طلع بفضيحة قدام صن داونز وخسر 5-0».
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مذيعة قناة الأهلي تعلن عن صفقات الفريق القادمة

أكدت شيما صابر مذيعة قناة "تايم سبورت"، والإعلامية السابقة بقناة النادي الأهلي، أن مسئولي القلعة الحمراء، حصلوا على توقيع محمود متولي وباهر المحمدي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال الفترة الماضية، من أجل الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقلبة، ولا يتبقى سوى موافقة مسئولي الدراويش، بعدما حصل اللاعبان على وعود بضمان المشاركة بشكل أساسي بجانب مبلغ مالي كبير، وأشارت إلى أن المفاوضات بين مسئولي الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة.
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عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد

كواليس لقاء أبو ريدة مع رئيس الكاف بعد التحقيق معه

حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على عقد اجتماع مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء الخميس، في فرنسا، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بنهائيات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأصدر اتحاد الكرة المصري، بيانًا مساء الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء مفاده على النحو التالي:
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تقارير مغربية: الكاف سيطلب من الترجي إعادة الكأس

أفادت بعض التقارير المغربية بنية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدة على أن الكاف سيطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس له بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة. وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن لجنة الطوارئ ستوقف الحكم الجامبي باكاري جاساما ومساعده لعدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.
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تقارير مغربية: قرار الكاف النهائي الأربعاء

نشرت بعض التقارير المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر تأجيل قراره بشأن أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي لغد الأربعاء، بسبب دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمكتب التنفيذي للكاف مساء اليوم الثلاثاء في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم وتشير كل الأخبار التي تتعلق بهذه الأزمة إلى احتمالية إعادة المباراة بملعب محايد بين الترجي والوداد بعد المهزلة التي تعرض لها الفريق الأحمر يوم الجمعة الماضي على ملعب رادس في تونس.
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