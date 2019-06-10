نجم تونس: ما حدث في مباراة الترجي والوداد «فضيحة»

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص

الترجي والوداد

هاجم طارق ذياب نجم الكرة التونسية السابق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ورئيسه أحمد أحمد مطالبًا بتغييره في أقرب وقت ممكن. وقال طارق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «بالنسبة لي الاتحاد الإفريقي هو أسوأ اتحاد في العالم، نحن متأخرون بسبب هذا الاتحاد، لدينا مشاكل في التحكيم ومشاكل في التنظيم ولدينا رئيس اتحاد إفريقي ضعيف». وتابع: «يجب أن يتم تطوير الكاف، لدينا لاعبين كبار في إفريقيا، لم يحدث أن رأينا نجم كبير مثل جورج ويا أو إيتو أو دروجبا على رأس الاتحاد الإفريقي».

وأضاف ذياب: «الملاعب الإفريقية سيئة للغاية، انظروا كيف يطور الاتحاد الأوروبي أنديته المحلية، في إفريقيا لا نرى هذا الأمر». وواصل: «رأينا جميعًا الفضيحة التي حدثت في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يتحدثون عن النفوذ التونسية؟ كيف، لقد تعادلنا 1-1 في المغرب وكنا الأقرب للفوز في العودة، الـvar