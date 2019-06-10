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دينا الشربيني: عمرو دياب فرحان بـ«زي الشمس» أكتر مني

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص
دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن الضغوطات التي تعرض لها أبطال مسلسل "زي الشمس" أثناء التصوير، خاصة وأنه استمر لـ29 رمضان، وقالت: "تعرضنا للكثير من الضغوطات بسبب ضيق الوقت ونجاح المسلسل، فأثناء تصوير آخر مشهد من المسلسل في المواجهة بيني وبين أحمد السعدني، قرر فجأة الانسحاب لعدم إعجابه بالمشهد". وتابعت: "ركضت وراءه أنا وأحمد داوود لإقناعه بالعودة، ولكنه فورا تراجع وعاد للتصوير. وأضافت: "وبعدها فقدت أعصابي أنا أيضا ورفضت الحديث معه، وكل هذا يرجع لضغط التصوير واستمراره لقبل عرض الحلقة الأخيرة بساعات".
وأوضحت دينا خلال لقاء أبطال المسلسل في برنامج "الحكاية" للغعلامي عمرو أديب، أن القائمين على المسلسل فضلوا ترك النهاية مفتوحة؛ بسبب رغبتهم في تصوير جزء ثاني للمسلسل، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من المسلسل سيكشف عن سبب موت شخصية عمر، كما سيكشف عن طبيعة علاقة مصطفى بفريدة. وتابعت: "الفنان عمرو دياب، كان
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أحمد صلاح حسني: جميل برسوم ممثل عبقري

أبدى الفنان أحمد صلاح حسني، سعادته بنجاح مسلسل حكايتي ، الذي شارك في بطولته، خلال الموسم الرمضاني الماضي، مؤكدا فخره بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن دوره في العمل، خصوصا أن الجمهور تعلق بقصة الحب التي جمعت بين الشخصية التي جسدها "علي" و"داليدا"، التي قدمتها الفنانة ياسمين صبري، وأثنى على أداء المخرج أحمد سمير فرج، مشيرًا إلى أنه اجتهد كثيرًا وبذل مجهودًا كبيرًا لتقديم المسلسل بهذا الشكل، وكان له الدور الكبير في إظهار قصة الحب بين "علي" و"داليدا" بهذا الشكل الذي أعجب الكثيرين، متمنيًا أن يكرر التعاون معه في أعمال مستقبلية.
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كريم محمود عبدالعزيز.. والده الذي علمه السحر

«هذا الشبل من ذاك الأسد».. المثل الشعبي المتداول بيننا ونردده دائما حينما نجد أن الطفل الصغير أصبح مثل أبيه فى الشبه والطباع والتصرفات وغيرها من التفاصيل التي تجعلنا فى بعض الأحيان نشعر لوهلة أننا أمام شخصية واحدة وليس اثنتين، وهذا المثل ينطبق على كريم نجل الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، الذى يعد مفاجأة الموسم الدرامي الحالي لعام 2019، بكل المقاييس فى دور (لطفى الحراق) البلطجى الذى يخفى ضعفه خلف فرض سيطرته على صديقه (حورس) الذى يلعب دوره أوس أوس فى مسلسل «هوجان»، وهي الشخصية التي وقع فى غرامها المشاهد من أول مشهد.
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نجوم يشيدون بـ«الممر»: أعاد إلى أذهاننا رأفت الهجان

حرص عدد من النجوم على الإشادة بفيلم "الممر" المنافس فى موسم عيد الفطر، فقد وجه بطل المنتخب أحمد حسن، التحية لصناع العمل، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "أنا مش من هواة دخول السينما، لكن أصريت أدخل الفيلم مع أولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لدولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار". وأضاف: "فيلم الممر أعاد لأذهاننا رأفت الهجان وعمر المختار والغريب والرصاصة لا تزال في جيبي".
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من هو قاتل «فريدة» في مسلسل زي الشمس؟

من قتل فريدة (ريهام عبد الغفور)؟، هذا السؤال الأشهر الذي يتداوله رواد مواقع الاجتماعي، وبخاصة مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل «زي الشمس» الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وسط اختلافات كبيرة في الإجابة حول هذا السؤال، والجميع منتظر بشغف الحلقة الثلاثين والأخيرة والتى ستعرض غدا الثلاثاء. وحرصت الفنانة دينا الشربيني على أن تزيد من حيرة جمهورها بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لها صورة محيرة لجمهور المسلسل، بها أكثر من شخصية فى العمل وعدد من الأسماء التى تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت عليها: "تفتكروا مين اللي قتل فريدة؟".
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دينا الشربيني بملابس عمرو دياب في «زي الشمس» (صور)

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث مسلسلها الرمضاني "زي الشمس" الذي تعرضه شبكة قنوات MBC مصر، بملابس مشابهة لما ارتداه الفنان عمرو دياب في إعلان "فودافون" في رمضان 2019، حيث ارتدت قميصا جينز أزرق، وبنطالا "أوف وايت"، في لقطة وهي تبحث عن قاتل شقيقتها "فريدة" والتي تُجسدها ريهام عبدالغفور، في الأتيليه الخاص بها، وهو نفس الزي الذي ظهر به الهضبة في إعلان "جمع حبايبك" وهو يلعب الكرة مع أصدقائه على البحر، وهو الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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زي الشمس حلقة 22.. عمر يصدم نور بسبب كارما

شهدت الحلقة الثانية والعشرون، من مسلسل "زي الشمس"، الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، مشادة بين "عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"، حيث قام "عمر" بتحذيره ألا يقترب منها مجددًا وإلا سيُبلغ والده ما يُسبب له أزمة، كما توعد "كارما" وأخبرها أنها لن تخرج من المنزل دون إذنه ومرافقة شقيقها "كريم"، وهو ما رفضته "نور" وأخبرته أنه بذلك سيجعل "كارما" تُقدم على تصرفات ليست في الحسبان، فرد عليها: "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".
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زي الشمس حلقة 9.. النيابة تتهم «عمر» بقتل «فريدة»

بدأت النيابة مهمتها في التحقيق حول مقتل "فريدة" التي تُجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، في الحلقة التاسعة من مسلسل "زي الشمس" الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، والبداية كانت مع زوجها "الدكتور عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، وأكد أنه لا يعرف أي شيء عن حياتها الشخصية لانفصالهما في الفترة الأخيرة قبل رحيلها، ثم كان التالي شقيقتها "نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني؛ حيث أشارت إلى أنها لا تعلم الكثير أيضًا عن "فريدة" في سنواتها الأخيرة، وخاصة بعدما تزوجت من خطيبها السابق "عمر"، إضافة لكونها تُقيم في لندن منذ سنوات.
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