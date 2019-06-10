دينا الشربيني: عمرو دياب فرحان بـ«زي الشمس» أكتر مني

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص

دينا الشربيني وعمرو دياب

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن الضغوطات التي تعرض لها أبطال مسلسل "زي الشمس" أثناء التصوير، خاصة وأنه استمر لـ29 رمضان، وقالت: "تعرضنا للكثير من الضغوطات بسبب ضيق الوقت ونجاح المسلسل، فأثناء تصوير آخر مشهد من المسلسل في المواجهة بيني وبين أحمد السعدني، قرر فجأة الانسحاب لعدم إعجابه بالمشهد". وتابعت: "ركضت وراءه أنا وأحمد داوود لإقناعه بالعودة، ولكنه فورا تراجع وعاد للتصوير. وأضافت: "وبعدها فقدت أعصابي أنا أيضا ورفضت الحديث معه، وكل هذا يرجع لضغط التصوير واستمراره لقبل عرض الحلقة الأخيرة بساعات".

وأوضحت دينا خلال لقاء أبطال المسلسل في برنامج "الحكاية" للغعلامي عمرو أديب، أن القائمين على المسلسل فضلوا ترك النهاية مفتوحة؛ بسبب رغبتهم في تصوير جزء ثاني للمسلسل، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من المسلسل سيكشف عن سبب موت شخصية عمر، كما سيكشف عن طبيعة علاقة مصطفى بفريدة. وتابعت: "الفنان عمرو دياب، كان