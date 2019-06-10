دينا الشربيني: عمرو دياب فرحان بـ«زي الشمس» أكتر مني
تحرير:التحرير
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص
دينا الشربيني وعمرو دياب
كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن الضغوطات التي تعرض لها أبطال مسلسل "زي الشمس" أثناء التصوير، خاصة وأنه استمر لـ29 رمضان، وقالت: "تعرضنا للكثير من الضغوطات بسبب ضيق الوقت ونجاح المسلسل، فأثناء تصوير آخر مشهد من المسلسل في المواجهة بيني وبين أحمد السعدني، قرر فجأة الانسحاب لعدم إعجابه بالمشهد".
وتابعت: "ركضت وراءه أنا وأحمد داوود لإقناعه بالعودة، ولكنه فورا تراجع وعاد للتصوير.
وأضافت: "وبعدها فقدت أعصابي أنا أيضا ورفضت الحديث معه، وكل هذا يرجع لضغط التصوير واستمراره لقبل عرض الحلقة الأخيرة بساعات".
وأوضحت دينا خلال لقاء أبطال المسلسل في برنامج "الحكاية" للغعلامي عمرو أديب، أن القائمين على المسلسل فضلوا ترك النهاية مفتوحة؛ بسبب رغبتهم في تصوير جزء ثاني للمسلسل، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من المسلسل سيكشف عن سبب موت شخصية عمر، كما سيكشف عن طبيعة علاقة مصطفى بفريدة.
وتابعت: "الفنان عمرو دياب، كان
وأوضحت دينا خلال لقاء أبطال المسلسل في برنامج "الحكاية" للغعلامي عمرو أديب، أن القائمين على المسلسل فضلوا ترك النهاية مفتوحة؛ بسبب رغبتهم في تصوير جزء ثاني للمسلسل، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من المسلسل سيكشف عن سبب موت شخصية عمر، كما سيكشف عن طبيعة علاقة مصطفى بفريدة.
وتابعت: "الفنان عمرو دياب، كان من أكثر الداعمين ليا أثناء تصوير المسلسل، وكان طاير بالمسلسل وفرحان بيه جدًا"، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها عنه.
وأشارت إلى طيبة الفنان عمرو دياب وجدعنته، مضيفة: "بيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة، هو كان حافظ المسلسل أكتر مني، وكان بيحسسني أثناء التصوير والتعب إن الحياة حلوة".
وأصر أديب على معرفة رأي عمرو دياب في المسلسل، فأجابته قائلة: "عمرو دياب صديق مقرب لي في حياتي، وكان داعم نفسي لي أثناء التصوير وكان دوما يزيد من ثقتي في نفسي في لحظات تعبي من التصوير".