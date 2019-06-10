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تضرر 3 آلاف أسرة جراء الأمطار الغزيرة في اليمن

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ ص
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة من جرّاء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت، حسبما ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. وتصدرت محافظة لحج الأرقام من حيث عدد الأسر المتضررة بـحولي ألف و 385 أسرة، تليها محافظة عدن بنحو ألف و331 أسرة، ثم محافظة تعز بحوالي 315 أسرة، وجاءت محافظة حضرموت في المركز الرابع بنحو 35 أسرة، بحسب تقرير أولي للوحدة التنفيذية عن أضرار السيول، بحسب "سكاي نيوز عربية". كما تتعرض مدينة عدن وبعض المحافظات الأخرى لأمطار غزيرة من جراء منخفض جوي.
وأشار التقرير إلى أن النازحين بحاجة ماسة إلى مواد غذائية وإيواءيه، وحقائب صحية وأدوات تنظيف، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة للوقاية من الكوليرا، وتوفير دورات مياه ومياه شرب نظيفة لكل المخيمات.وحذر التقرير، من حدوث كارثة بيئة، وتفشي الأمراض في المخيمات، بسبب تكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة
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مفاوضات-السودان.jpg3 (1)

العربية: إحالة 90 ضابط مخابرات بالسودان إلى التقاعد

كشفت قائمة إحالة ضباط جهاز الأمن والمخابرات في السودان إلى التقاعد، عن استبعاد 90 ضابطا سودانيا من جهاز الأمن والمخابرات، بحسب "العربية.نت". وانتهى اليوم الأول من العصيان المدني، بطوابير طويلة على الخبز والوقود، ومقتل 4 أشخاص في مواجهات، وسط تضارب بشأن نسبة الإقبال على دعوة تجمع المهنيين السودانيين للإضراب. وظل مطار الخرطوم الدولي مفتوحا وواصل تقديم خدماته رغم حالة الإضراب التي أصابته جزئيا. من جهتها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، نجاح العصيان، حيث نشر تجمع المهنيين على صفحته في فيسبوك صورا تظهر الشوارع خالية والمحلات مقفلة.
المجلس العسكري السوداني

المجلس العسكري السوداني يعلن موقفه من وساطة إثيوبيا

وافق المجلس العسكري في السودان، على مقترحات الوساطة التي قدمها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي كباشي، اليوم الأحد: "المجلس وافق تماما على المقترحات التي تقدم بها رئيس الوزراء الإثيوبي"، الذي أجرى زيارة للخرطوم مؤخرا في إطار وساطة مع قوى الحرية والتغيير. وعرض أبي أحمد على الطرفين السودانيين، تفاصيل مبادرة أفريقية لاقت استجابة مشروطة منهما، حيث اقترح من ضمنها تشكيل مجلس سيادي من 15 شخصا، تكون الأغلبية فيه للمدنيين.
مظاهرات في العراق

نقص الطاقة والسياحة.. العراق يعاني عقوبات إيران

لم تكن الضربات الاقتصادية التي حاولت الإدارة الأمريكية توجيهها إلى إيران، على خلفية أنشطتها المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط، تؤثر فقط في النطاق الذي حدده البيت الأبيض قبل البدء في هذه الإستراتيجية الضخمة التي تهدف لإنهاء تلك التهديدات الإيرانية. وكانت العراق على رأس البلدان التتي تضررت اقتصاديًا بالعقوبات الأمريكية على إيران، خاصة تلك التي استهدفت قطاعات النفط والسفر، وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان بعض المدن العراقية مصادر دخولها الاقتصادية، والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على العلاقات بين البلدين.
الجيش-التركى

مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم غرب سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم. كان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا، وفقًا لسبوتنيك.
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صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: انفراج محدود بالسودان والحوثي يلغم مساجد

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، حيث تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الأوضاع في السودان والعصيان المدني الذي ستشهده اليوم، كما أبرزت المزاعم الأمريكية حول حق إسرائيل في ضم جزء من الضفة. في صدارة صفحاتها تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن السوداني تحت عنوان "الخرطوم تتأهب لعصيان مدني مفتوح"، وكشفت أن قوى الحرية والتغيير السودانية، ألقت بورقتها الأخيرة، في معركتها ضد المجلس العسكري الحاكم، بإعلان سريان العصيان المدني والإضراب السياسي "المفتوح"، ابتداء من اليوم، واستمراره حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية.
ايران-

الحرس الثوري أبرز متضرري العقوبات النفطية الجديدة

أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارت" جديدا في ملف عقوبات إيران النفطية، وذلك بعد أن استهدفت وزارة الخزانة قطاع صناعات البتروكيماويات خلال الساعات القليلة الماضية، وهو أحد أهم المجالات التي تعتمد عليها طهران اقتصاديا. العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية الإيرانية "PGPIC"، وكانت جزءًا من سلسلة الخطوات التي اتخذتها واشنطن للضغط على طهران من أجل التفاوض على اتفاق جديد لتقييد برامجها النووية والصاروخية.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: ماي تغادر المحافظين وقوات حفظ سلام لليمن

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، باستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة من رئاسة الحزب المحافظ، كما استعرضت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وسلطت الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غادرت أمس رئاسة حزب المحافظين، معلنةً بدء السباق لخلافتها الذي سيُحدّد من سيتولى المهمة الشاقة لتنفيذ "بريكست". وبعد تقديم استقالتها من منصب رئاسة الحزب المحافظ، ستبقى ماي في مهامها حتى تعيين حزب المحافظين خلفاً لها بحلول أواخر يوليو.
الامم-المتحدة

انحياز تام.. سيارات أممية للحوثيين تثير غضب اليمنيين

بدأت الأمم المتحدة لعب دور في معالجة الأمور المتدهورة في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك في 2011 ، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة شاب هذا الدور العديد من الاتهامات، فرغم أن الغاية الكبرى من إيفاد المبعوثين الأمميين للعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة، كانت إنهاء الخلافات الحروب بين أبناء البلد الواحد، إلا أن محصلة أعمال أغلبهم في مجملها لم تخرج عن حدود المبادرات التي لم يلتزم بها أحد. ووجهت الاتهامات إلى الأمم المتحدة بالانحياز لميليشيات الحوثي، خاصة بعد إعلان المنظمة عن منح الانقلابيين 20 سيارة رباعية الدفع تحت مسمى دعم برنامج نزع الألغام.
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