تضرر 3 آلاف أسرة جراء الأمطار الغزيرة في اليمن

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ ص

فيضانات - أرشيفية

تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة من جرّاء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت، حسبما ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. وتصدرت محافظة لحج الأرقام من حيث عدد الأسر المتضررة بـحولي ألف و 385 أسرة، تليها محافظة عدن بنحو ألف و331 أسرة، ثم محافظة تعز بحوالي 315 أسرة، وجاءت محافظة حضرموت في المركز الرابع بنحو 35 أسرة، بحسب تقرير أولي للوحدة التنفيذية عن أضرار السيول، بحسب "سكاي نيوز عربية". كما تتعرض مدينة عدن وبعض المحافظات الأخرى لأمطار غزيرة من جراء منخفض جوي.

وأشار التقرير إلى أن النازحين بحاجة ماسة إلى مواد غذائية وإيواءيه، وحقائب صحية وأدوات تنظيف، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة للوقاية من الكوليرا، وتوفير دورات مياه ومياه شرب نظيفة لكل المخيمات.وحذر التقرير، من حدوث كارثة بيئة، وتفشي الأمراض في المخيمات، بسبب تكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة