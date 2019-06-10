جريمة

وفاة مساعد مدير أمن الفيوم إثر إصابته بأزمة قلبية

تحرير:أسماء أبو السعود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ ص
مستشفى الفيوم العام
مستشفى الفيوم العام
توفي اللواء عمر عبد العزيز، مساعد مدير أمن الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عقب إصابته بأزمة قلبية فجأة داخل مكتبه، حيث سقط فجأة دون سابق إنذار أثناء اجتماعه بعدد من الضباط، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لإسعافه إلا أنّ الأطباء أكدوا وفاته قبل وصوله إلى المستشفى. على الفور انتقل اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إلى المستشفى للتأكد من إنهاء إجراءات إخراجه من المستشفى، ونقل جثمانه إلى منزل أسرته بالقاهرة، تمهيدًا لدفن جثمانه بمقابر أسرته.
ومن المقرر أنّ تكون صلاة الجنازة ظهر اليوم الإثنين في مسجد السيدة نفسية بالقاهرة، وسيتم دفن جثمانه بمقابر أسرته بمدينة 15 مايو، بحضور القيادات الأمنية بالمديرية.جدير بالذكر أنّه في يناير الماضي، توفي العقيد ياسر رحيم رئيس فرع مباحث طامية إثر إصابته بأزمة قلبية توفي على إثرها فورًا داخل مكتبه قبل نقله
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إصابة رئيس ووكيل نيابة الصف في حادث سير بالجيزة

وصل فريق من النيابة العامة، وقوة من مباحث الجيزة، إلى موقع انقلاب سيارة تقل عمرو أباظة رئيس نيابة الصف، وأحمد عادل وكيل النيابة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج اللازم، فيما توجهت قوة من عناصر شرطة المرور إلى المكان، وتم رفع آثار الحادث، وعادت حركة السير، وقام فريق من ضباط المديرية بعمل التحريات الأولية بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.
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كاميرا سرية.. فضيحة تصوير فتيات داخل حمام مركز تجميل

تجمدت الفتاة في مكانها، عندما اكتشفت هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام مركز التجميل الذي تعمل به بمصر الجديدة، اقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن، كما أن صاحب الهاتف قام بأخذ كادارت مختلفة من زوايا مختلفة، وتبين أن المتهم في الواقعة عامل بوفيه بالمركز؛ ما دفع الفتاة إلى الإسراع إلى مدير المركز لتقديم شكوى، تلاها بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة.
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انتحار طالبة ثانوي بالمنيا لرفض والدها تأجيل مواد

انتحرت طالبة في المرحلة الثانوية العامة، مساء اليوم الأحد، أثر وقوع مشاجرة مع والدها الذي حاول إقناعها بعدم تقسيم المواد في امتحانات الثانوية العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوي من مستشفى المنيا الجامعي، يتضمن وصول طالبة جثة هامدة. وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين أن الطالبة تدعى "إ. م. م" 19 عامًا تدرس في مرحلة الثانوية العامة، ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوي.
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تفاصيل اعترافات قاتل سائق المطرية أمام النيابة

بعد ساعات من التحقيق، ومواجهته بالأدلة وشهود العيان، اعترف المتهم بقتل سائق المطرية بوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، وأنه يوم الحادث، تصادف أن رآه وحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وأنه استغل قيام بعض المارة بالحول بينهما، واستل سلاحا أبيض بحوزته "مطواة" وانهال بها عليه طعنا، وحاول بعض المارة القبض عليه لكنه تمكن من إرهابهم بالسلاح بحوزته، وتمكن من الإفلات منهم، مؤكدا أن السلاح المضبوط والمحرز بمعرفة النيابة هو ذاته المستخدم في الواقعة، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
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حادث-تصادم سيارات

بسبب الزحام.. سائق يدهس ثلاثة أشقاء بالفيوم

تسبب الزحام والتكدس المروري الشديد بسبب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في دهس سائق ثلاثة أشقاء بسيارته في أثناء وقوفهم على جانب الطريق، بقرية "حلفا" على طريق أبو عش التابع لمركز إطسا بمحافظة الفيوم. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد اصطدام السيارة رقم (ف.ب د 4837) قيادة "عبد الرحمن.س.ع"، 42 عامًا، سائق، مقيم بمطول، دائرة المركز بكل من "محمد.ح.ص"، 30 عامًا، فلاح ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقه عرفة، 29 عامًا، عامل مصابا بكسر في الضلوع، وشقيقهما الثالث أحمد، 26 عامًا، مصاب بكسور متعددة بالجسم واشتباه نزيف داخلي.
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رصاصة في رأس «هند».. مأساة هزت أبشواي

"هند" شابة في العقد الثاني من عمرها، اعتادت على أداء واجباتها الزوجية على أكمل وجه، كما أنّها تحترم الكبير والصغير في عائلة زوجها، ويتحاكى الجميع بأدبها وأخلاقها، لم يمهلها القدر لتعيش طويلًا وكما يقول المثل "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه" نشبت مشادة كلامية بين زوجها وشقيقه تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، وعندما رأت زوجها يحمل سلاحًا تدخلت بسرعة لتفض المشاجرة وتمنع وقوع كارثة فخرجت طلقة من السلاح الناري بحوزة زوجها واستقرت في رأسها فسقطت قتيلة غارقة في دمائها على مرأى ومسمع من أهالي قريتهم الصغيرة.
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«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.
حريق بشقة يلتهم شاب تركوه مقيد للعقاب

مصرع وإصابة 7 أشخاص ونفوق 136 رأس ماشية في حريق بالفيوم

كارثة كبرى شهدتها محافظة الفيوم، مساء الثلاثاء، كسرت قلوب "الفيومية" وأبكت عيونهم قُبيل عيد الفطر بساعات، إذ نشب حريق هائل في مزرعة ماشية، وانتقل إلى المزارع المجاورة والتهم 4 حظائر مواشٍ كبيرة، وتسبب في وفاة شخصين إثر تفحم جثتيهما، وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة إثر إصابتهما بحروق متفرقة بجميع أنحاء الجسم، ونفوق 136 رأس ماشية، وتم إخماد الحريق بواسطة 10 سيارات مطافي ومنع امتدادها لباقي المناطق المجاورة. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بنشوب حريق هائل في بعض حظائر المواشي بناحية عزبة الخزان التابعة لقرية كفر محفوظ.
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