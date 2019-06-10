وفاة مساعد مدير أمن الفيوم إثر إصابته بأزمة قلبية

تحرير:أسماء أبو السعود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ ص

مستشفى الفيوم العام

توفي اللواء عمر عبد العزيز، مساعد مدير أمن الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عقب إصابته بأزمة قلبية فجأة داخل مكتبه، حيث سقط فجأة دون سابق إنذار أثناء اجتماعه بعدد من الضباط، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لإسعافه إلا أنّ الأطباء أكدوا وفاته قبل وصوله إلى المستشفى. على الفور انتقل اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إلى المستشفى للتأكد من إنهاء إجراءات إخراجه من المستشفى، ونقل جثمانه إلى منزل أسرته بالقاهرة، تمهيدًا لدفن جثمانه بمقابر أسرته.

ومن المقرر أنّ تكون صلاة الجنازة ظهر اليوم الإثنين في مسجد السيدة نفسية بالقاهرة، وسيتم دفن جثمانه بمقابر أسرته بمدينة 15 مايو، بحضور القيادات الأمنية بالمديرية.جدير بالذكر أنّه في يناير الماضي، توفي العقيد ياسر رحيم رئيس فرع مباحث طامية إثر إصابته بأزمة قلبية توفي على إثرها فورًا داخل مكتبه قبل نقله