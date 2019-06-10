أهالي نجع العرب يتجمهرون للقصاص من قتلة «سندس»

تحرير:محمد مجلي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ ص

جثة - أرشيفية

سادت حالة من الغضب بين أهالي وجيران الطفلة "سندس" التى لقيت مصرعها على يد ثلاثة من الأشقاء، الذين حاولوا سرقة قرطها الذهبي، ونظموا مسيرة ليلية وذلك بمنطقة نجع العرب بمينا البصل غرب الإسكندرية، مساء أمس الأحد وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك للمطالبة بالقصاص العادل من قتلة الطفلة سندس وإعدام المتهمين، فيما توجهت قوة من الشرطة إلى مكان التجمهر وطالبت المواطنين بضرورة الهدوء خاصة وأنه تم ضبط الجناة وأنهم سيخضعون لمحاكمة عادلة وسينال كل منهم عقابه.

وتجمهر العشرات أمام منزل الطفلة "سندس" ورددوا هتافات "فى الجنة يا سندس"، "الشعب يريد إعدام السفاح"،"بنحبك يا سندس".بدأت الواقعة بورود بلاغًا من والدة الطفلة باختفائها نهاية شهر رمضان وبالبحث والتحري تم العثور على جثتها بمنور العقار مقر سكن المتهمين، وبالبحث والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "سائق