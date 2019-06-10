جريمة

أهالي نجع العرب يتجمهرون للقصاص من قتلة «سندس»

تحرير:محمد مجلي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
سادت حالة من الغضب بين أهالي وجيران الطفلة "سندس" التى لقيت مصرعها على يد ثلاثة من الأشقاء، الذين حاولوا سرقة قرطها الذهبي، ونظموا مسيرة ليلية وذلك بمنطقة نجع العرب بمينا البصل غرب الإسكندرية، مساء أمس الأحد وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك للمطالبة بالقصاص العادل من قتلة الطفلة سندس وإعدام المتهمين، فيما توجهت قوة من الشرطة إلى مكان التجمهر وطالبت المواطنين بضرورة الهدوء خاصة وأنه تم ضبط الجناة وأنهم سيخضعون لمحاكمة عادلة وسينال كل منهم عقابه.
وتجمهر العشرات أمام منزل الطفلة "سندس" ورددوا هتافات "فى الجنة يا سندس"، "الشعب يريد إعدام السفاح"،"بنحبك يا سندس".بدأت الواقعة بورود بلاغًا من والدة الطفلة باختفائها نهاية شهر رمضان وبالبحث والتحري تم العثور على جثتها بمنور العقار مقر سكن المتهمين، وبالبحث والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "سائق
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مستشفى الفيوم العام

وفاة مساعد مدير أمن الفيوم إثر إصابته بأزمة قلبية

توفي اللواء عمر عبد العزيز، مساعد مدير أمن الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عقب إصابته بأزمة قلبية فجأة داخل مكتبه، حيث سقط فجأة دون سابق إنذار أثناء اجتماعه بعدد من الضباط، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لإسعافه إلا أنّ الأطباء أكدوا وفاته قبل وصوله إلى المستشفى. على الفور انتقل اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إلى المستشفى للتأكد من إنهاء إجراءات إخراجه من المستشفى، ونقل جثمانه إلى منزل أسرته بالقاهرة، تمهيدًا لدفن جثمانه بمقابر أسرته.
انقلاب-سيارة

إصابة رئيس ووكيل نيابة الصف في حادث سير بالجيزة

وصل فريق من النيابة العامة، وقوة من مباحث الجيزة، إلى موقع انقلاب سيارة تقل عمرو أباظة رئيس نيابة الصف، وأحمد عادل وكيل النيابة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج اللازم، فيما توجهت قوة من عناصر شرطة المرور إلى المكان، وتم رفع آثار الحادث، وعادت حركة السير، وقام فريق من ضباط المديرية بعمل التحريات الأولية بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.
سرقة-هاتف-محمول

كاميرا سرية.. فضيحة تصوير فتيات داخل حمام مركز تجميل

تجمدت الفتاة في مكانها، عندما اكتشفت هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام مركز التجميل الذي تعمل به بمصر الجديدة، اقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن، كما أن صاحب الهاتف قام بأخذ كادارت مختلفة من زوايا مختلفة، وتبين أن المتهم في الواقعة عامل بوفيه بالمركز؛ ما دفع الفتاة إلى الإسراع إلى مدير المركز لتقديم شكوى، تلاها بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة.
انتحار

انتحار طالبة ثانوي بالمنيا لرفض والدها تأجيل مواد

انتحرت طالبة في المرحلة الثانوية العامة، مساء اليوم الأحد، أثر وقوع مشاجرة مع والدها الذي حاول إقناعها بعدم تقسيم المواد في امتحانات الثانوية العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوي من مستشفى المنيا الجامعي، يتضمن وصول طالبة جثة هامدة. وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين أن الطالبة تدعى "إ. م. م" 19 عامًا تدرس في مرحلة الثانوية العامة، ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوي.
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«سندس» طفلة يتيمة تدفع حياتها ثمنا للسرقة

«بريق الحلق الذهبي في أذنيها خطف أنظار الشيطان، وصور لمرتكبي الواقعة أن جريمته ليست أكثر من سرقة حلق ذهبي لا يزن أكثر من 3 جرامات من طفلة عمرها 6سنوات فقدت والدها منذ عامين».. هذا هو ملخص العثور على جثة طفلة تدعى سندس عمرها 6 سنوات -بعد اختفائها لأيام- ملقاة بمنور عقار بمنطقة نجع العرب في محافظة الإسكندرية، وكانت مسجاة على ظهرها ومصابة بكدمات متفرقة ووجود شبهة جنائية. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث والتحري وتم إخطار النيابة للتحقيق وتقرر نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة.
جثة-فى-شقة

انتحار طبيب بإلقاء نفسه من شرفة منزله في الإسكندرية

أقدم طبيب بشري في العقد الثامن من عمره، على الانتحار، مساء السبت، بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالدور الثاني في منطقة جليم بشرق محافظة الإسكندرية، بسبب مروره بأزمة نفسية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ يفيد بانتحار طبيب في شارع عبدالحميد الديب بمنطقة جليم شرق المدينة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم ترافقهم سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة وجود جثة للمدعو "ع. أ. ح" 72 عامًا، طبيب بشري على المعاش، مسجاة أمام العقار المشار إليه.
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الداخلية تنتصر لهيبة الدولة بإزالة تعديات 4 محافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها والتأكيد على هيبة الدولة ومبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
القبض-على-متهم

ضبط 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة بـ57 طن فول صويا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على سيارة محملة بـ57 طن فول صويا بعد الاعتداء على سائقها بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، والذى تلقى بلاغا من سائق يبلغ من العمر 40 عاما لتعرضه للسرقة بالإكراه من 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، قاموا بالاستيلاء على السيارة قيادته محملة بـ57 طن فول صويا عقب تحميلها من أحد مصانع الزيوت الكائنة بدائرة القسم، في الاتجاه لتسليمها لإحدى الشركات بالدقهلية وقاموا باصطحابه كرها عنه بداخل سيارتهم ثم تركوه بإحدى المناطق واستولوا منه على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
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