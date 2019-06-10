سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بـ65 جنيهًا.. «الإسكندرية» تطرح ليمون بأسعار مخفضة

تحرير:محمد مجلي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ ص
الليمون
الليمون
دعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة وكيل الوزارة محمد سعد الله، المواطنين إلى عدم الانزعاج أو القلق من أزمة ارتفاع أسعار الليمون، موضحًا أن الأسعار ستنخفض تباعا وبدأت اعتبارا من أمس الأحد حيث تراجع سعر كيلو الليمون بعد أن قفز إلى 100 جنيه خلال أيام عيد الفطر المبارك وتراجعت إلى 85 جنيها ثم 80 جنيها إلى أن بلغ السعر الرسمي داخل الوكالة بالحضرة إلى 65 جنيها، وسط توقعات أن تتراجع الأسعار تباعا إلى أن تصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف المهندس محمود القلش، المتحدث باسم مديرية التموين والتجارة بالإسكندرية، أن ثمرة الليمون تندرج تحت نوع "الفاكهة" وبالتالى فهي ليست مؤثرة مثل سلع الطماطم والبطاطس والبصل حال ارتفاع أسعارها.وقال القلش، إن الليمون متوافر فى الأسواق خلال الفترة من شهر سبتمبر حتى يناير بأسعاره المعتادة لكن فى مثل هذا
اقرأ المزيد
أحمد-خالد-توفيق

«جوجل» يحيي الذكرى 57 لميلاد أحمد خالد توفيق

احتفل محرك البحث «جوجل» بالذكرى 57 لميلاد الفنان الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وغير المحرك الأوسع انتشارا شعاره في النطاق المخصص للبحث إلى صورة «توفيق» المولود في 10 يونيو 1962. هو مؤلف وروائي وطبيب مصري، ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب، حيث بدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدا في ذلك الوقت فإن السلسلة حققت نجاحا كبيرا واستقبالًا جيدا من الجمهور، ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996.
استعدادات-الإسكندرية-للأمم-الإفريقية‎ (10)

غسل الترام.. الإسكندرية تستعد لأمم إفريقيا (صور)

أيام قليلة وتستقبل مصر أحد أهم الأحداث الكروية على الصعيد الإفريقي، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتم اختيار ملعب استاد الإسكندرية ليكون واحدا من الملاعب التى ستستقبل مباريات البطولة والذي شهد تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية وواكبها مجموعة من التطويرات والاستعدادات الخاصة بعدد من المرافق والجهات لاستقبال جماهير المنتخبات الإفريقية خلال الدور الأول والأدوار التالية.
وزير-التربية-والتعليم

شوقي يجتمع بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم اجتماعًا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت. ورحب الدكتور طارق شوقى بالحضور شاكرًا الجميع على كل المجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، واصفًا النجاح بأنه للجميع وأن ما حدث يعطينا مصداقية لما هو قادم في الأعوام المقبلة.? وقال شوقي، إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام المقبل بصورة أقوى.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تفتتح مركزا للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مركز للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، وهالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كامل الدعم لهم إيمانا من الدولة المصرية بقدراتهم وإمكاناتهم، وبتوجيه مباشر من الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
اقرأ المزيد من الأخبار
كامل-الوزير-وزير النقل-يتفقد-محطة-الاسكندرية

الوزير: إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكة الحديد

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم، بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، كما تفقد قطار أبوقير، وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر في رمسيس، حيث تابع الوزير، انتظام العمل وتوافر التذاكر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واطمئن على استعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كافة التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر.
شارع 306

تجربة عربات الطعام المتنقلة تصل الإسكندرية

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه تم البدء في الرفع المساحي والهندسي لشارع أحمد محمد حسنين بمنطقة الأزاريطة، لوضع تصور لشكل ومساحة عربات الطعام المتنقلة، على أرصفة الشارع لتنفيذ "شارع 306"، من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا عقب توقيع المحافظ لبروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، لإنشاء "شارع 306" على أرصفة شارع أحمد محمد حسنين، لدعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة.
كسر ماسورة غاز بالاسكندرية (3)

محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل «حريق كرموز»

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا، اليوم السبت، تكشف فيه تفاصيل كسر بماسورة غاز طبيعي أمام كوبري راغب بمنطقة كرموز بغيط العنب، والذي وقع صباح اليوم. وأشار البيان إلى أن سبب وقوع الحادث هو قيام أحد الحفارات القائمة بأعمال التطوير بالمنطقة بكسر غير مقصود بماسورة الغاز، ما أدى إلى نشوب الحريق واحتراق 9 سيارات وتوك توك ودون وقوع خسائر بشرية، وتم إغلاق صمامات وبلوف الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة "ناتاجاز"، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org