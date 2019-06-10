بـ65 جنيهًا.. «الإسكندرية» تطرح ليمون بأسعار مخفضة

تحرير:محمد مجلي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ ص

الليمون

دعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة وكيل الوزارة محمد سعد الله، المواطنين إلى عدم الانزعاج أو القلق من أزمة ارتفاع أسعار الليمون، موضحًا أن الأسعار ستنخفض تباعا وبدأت اعتبارا من أمس الأحد حيث تراجع سعر كيلو الليمون بعد أن قفز إلى 100 جنيه خلال أيام عيد الفطر المبارك وتراجعت إلى 85 جنيها ثم 80 جنيها إلى أن بلغ السعر الرسمي داخل الوكالة بالحضرة إلى 65 جنيها، وسط توقعات أن تتراجع الأسعار تباعا إلى أن تصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف المهندس محمود القلش، المتحدث باسم مديرية التموين والتجارة بالإسكندرية، أن ثمرة الليمون تندرج تحت نوع "الفاكهة" وبالتالى فهي ليست مؤثرة مثل سلع الطماطم والبطاطس والبصل حال ارتفاع أسعارها.وقال القلش، إن الليمون متوافر فى الأسواق خلال الفترة من شهر سبتمبر حتى يناير بأسعاره المعتادة لكن فى مثل هذا