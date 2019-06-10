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حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الكاتب أحمد خالد توفيق

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ ص
أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق
في مثل هذا اليوم 10 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1826: قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الإنكشارية والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات تمثل درة تاج القوات العثمانية في العصر الذهبي لها. في عام 1963: الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواه بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل.
في عام 1963: الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواه بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل.في عام 2014: البرلمان الإسرائيلي ينتخب رؤوفين ريفلين رئيسًا لإسرائيل.في عام 1910: ولد عبد الرحمن الإرياني، ثاني رئيس للجمهورية العربية اليمنية.في عام 1915: سول بيلو، أديب أمريكي حاصل على جائزة
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بـ65 جنيهًا.. «الإسكندرية» تطرح ليمون بأسعار مخفضة

دعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة وكيل الوزارة محمد سعد الله، المواطنين إلى عدم الانزعاج أو القلق من أزمة ارتفاع أسعار الليمون، موضحًا أن الأسعار ستنخفض تباعا وبدأت اعتبارا من أمس الأحد حيث تراجع سعر كيلو الليمون بعد أن قفز إلى 100 جنيه خلال أيام عيد الفطر المبارك وتراجعت إلى 85 جنيها ثم 80 جنيها إلى أن بلغ السعر الرسمي داخل الوكالة بالحضرة إلى 65 جنيها، وسط توقعات أن تتراجع الأسعار تباعا إلى أن تصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة.
أحمد-خالد-توفيق

«جوجل» يحيي الذكرى 57 لميلاد أحمد خالد توفيق

احتفل محرك البحث «جوجل» بالذكرى 57 لميلاد الفنان الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وغير المحرك الأوسع انتشارا شعاره في النطاق المخصص للبحث إلى صورة «توفيق» المولود في 10 يونيو 1962. هو مؤلف وروائي وطبيب مصري، ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب، حيث بدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدا في ذلك الوقت فإن السلسلة حققت نجاحا كبيرا واستقبالًا جيدا من الجمهور، ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996.
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غسل الترام.. الإسكندرية تستعد لأمم إفريقيا (صور)

أيام قليلة وتستقبل مصر أحد أهم الأحداث الكروية على الصعيد الإفريقي، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتم اختيار ملعب استاد الإسكندرية ليكون واحدا من الملاعب التى ستستقبل مباريات البطولة والذي شهد تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية وواكبها مجموعة من التطويرات والاستعدادات الخاصة بعدد من المرافق والجهات لاستقبال جماهير المنتخبات الإفريقية خلال الدور الأول والأدوار التالية.
وزير-التربية-والتعليم

شوقي يجتمع بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم اجتماعًا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت. ورحب الدكتور طارق شوقى بالحضور شاكرًا الجميع على كل المجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، واصفًا النجاح بأنه للجميع وأن ما حدث يعطينا مصداقية لما هو قادم في الأعوام المقبلة.? وقال شوقي، إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام المقبل بصورة أقوى.
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ديفيد-فريدمان

انقسام أمريكي حول ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

منذ عام 1947، وحتى أيامنا هذه، بنت إسرائيل دولتها على عمليات الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، وتوسعتها، هذه الخطوات غالبا ما كانت تحظى بدعم دولي بوجه عام وأمريكي بشكل خاص، والآن، أشار مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، إلى أن الولايات المتحدة سترحب بخطة إسرائيل التي أعلنت عنها في وقت سابق، المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي، مما أغضب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.
جمال-عبد-الناصر

مثل هذا اليوم.. تنحى الرئيس عبد الناصر بعد نكسة 67

في مثل هذا اليوم 9 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 641: المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصه حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر. في عام 1967: الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة "نكسة 67".
اراضى-فلسطين-النقب

فلسطين تستنكر تصريحات السفير الأمريكي في القدس

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تصريحات سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان بـ"الكذب"، مستنكرة تحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني بهدف تبرير جرائم إسرائيل. وأضافت عشراوي: "تزوير فريدمان للحقائق وتبريره المسبق لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية امتداد للنهج العدواني لهذه الادارة وما إلقاء اللوم على الفلسطينيين والادعاء بوجود أغلبية فلسطينية صامتة تؤيد سياسات الإدارة الأميركية الحالية الا محاولة بائسة لاستحضار الأوهام وتبرير الاجرام وهو مرفوض جملة وتفصيلا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سفير أمريكا بالقدس: يحق لإسرائيل ضم أراضٍ من الضفة

حاورت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والذي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول أراضي الضفة الغربية، إذ زعم بأحقية الكيان الصهيوني في ضم أجزاء من هذه الأراضي وليس كلها، لكنه رفض أن يدلي بأي تصريحات حول رد فعل الإدارة الأمريكية إزاء تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعده بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لسيادة الاحتلال، واكتفى فريدمان بقوله: "الإدارة الأمريكية لن تنشر خطها بشأن السلام (صفقة القرن) في حال كانت ستشكل ضررا أكبر من النفع المرجو منها".
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