حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الكاتب أحمد خالد توفيق

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ ص

أحمد خالد توفيق

في مثل هذا اليوم 10 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1826: قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الإنكشارية والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات تمثل درة تاج القوات العثمانية في العصر الذهبي لها. في عام 1963: الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواه بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل.

في عام 1963: الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواه بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل.في عام 2014: البرلمان الإسرائيلي ينتخب رؤوفين ريفلين رئيسًا لإسرائيل.في عام 1910: ولد عبد الرحمن الإرياني، ثاني رئيس للجمهورية العربية اليمنية.في عام 1915: سول بيلو، أديب أمريكي حاصل على جائزة