طقس اليوم الإثنين.. ارتفاع في درجات الحرارة

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 23 35شبين الكوم 22 34طنطا 22 34دمنهور 21 32الإسكندرية 21 28بلطيم 21 28مطروح 21 28السلوم 20 30سيوة 23 37بورسعيد 22 29دمياط 21 29الزقازيق 20 35الإسماعيلية 21 36السويس 22 35العريش 18 34رفح 19 33رأس سدر 25 37نخل 17 35نويبع 26 36طابا 22 34كاترين