سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار منجم بالصين

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
وقع انفجار في منجم للفحم يقع بمدينة لونججيابو بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين حالتهم غير خطيرة. ومن جانبها، أصدرت سلطات مقاطعة جيلين، اليوم الإثنين، بيانا توضح فيه أن الانفجار وقع في وقت متأخر مساء أمس الأحد، والمنجم تابع لشركة لونغجيابو لتعدين الفحم، مضيفة أن الانفجار تسبب في زلزال قوته 2.3 ريختر. وحول أسباب الانفجار، صرحت السلطات بأنها غير معروفة حتى الآن، وأنه تم إرسال فرق عمل للمساعدة في أعمال الإنقاذ المستمرة حتى الآن، فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
يذكر أنه، في فبراير 2017، لقى 8 أشخاص مصرعهم، وفقد 3 آخرون، إثر انفجار وقع في منجم فحم في مدينة لودي في مقاطعة هونان بوسط الصين. وأفاد بيان صادر عن مصلحة الدولة الصينية لسلامة العمل بأن الانفجار وقع الانفجار في الساعة 1:37 صباحا بتوقيت بكين في منجم تسوباو للفحم في مدينة لودي بينما كان 29 شخصا يعملون
اقرأ المزيد
قاسم-جومارت-توكاييف

توكاييف رئيسا لكازاخستان بأكثر من 70% من الأصوات

فاز رئيس كازاخستان بالوكالة قاسم جومارت توكاييف القريب من الزعيم التاريخي للبلاد نور سلطان نزارباييف، مساء الأحد، في الانتخابات الرئاسية بأكثر من سبعين في المئة من الأصوات، بحسب استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع. وأفاد معهد "الرأي العام" للاستطلاعات، بأن توكاييف نال 70,13 في المئة من الأصوات متقدما بفارق كبير على منافسه المعارض أميرجان كوسانوف (15,39 في المئة). وفي أواخر مارس الماضي، وقرر الرئيس السابق للبلاد نور سلطان البالغ من العمر 78 عامًا، تعيين توكاييف، رئيس مجلس الشيوخ في البلاد، رئيسًا مؤقتًا.
صحيفة-واشنطن-بوست

الصين تحجب موقعي «واشنطن بوست» و«الجارديان»

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم أن الصين حجبت الموقع الإلكتروني للصحيفة، وموقع صحيفة "الجارديان" البريطانية لينضما بذلك إلى القائمة السوداء لما تسميه الصين "سور الحماية العظيم"، وهو الأداة الرقابية للدولة على "الإنترنت". وأشارت الصحيفة، إلى أنه حتى هذه العطلة الأسبوعية كانت صحيفتا "الجارديان" و"واشنطن بوست" بين قلة من الإصدارات الصحفية الكبيرة المتحدثة باللغة الإنجليزية التي يمكن الولوج على مواقعها الإلكترونية من داخل الصين، دون استخدام برامج إلكترونية لتغيير بيانات المستخدم ومكان إقامته، حتى يتسنى له الدخول على المواقع المحظورة.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

اعتراضا على قانون.. مسيرة مليونية في هونج كونج

في فبراير الماضي، اقترحت سلطات هونج كونج منح كاري لام المديرة التنفيذية للمدينة، وهي بمثابة رئيس المنطقة التي تعد إحدى المنطقتين الإداريتين الخاصتين التابعتين لجمهورية الصين الشعبية، سلطات تسليم الهاربين والمشتبه بهم إلى السلطات القضائية التي لا تشملها الترتيبات القائمة، بما في ذلك إلى الصين وتايوان، حيث تستبعد الترتيبات الحالية الصين بسبب سجلها السيء في تطبيق القانون وحقوق الإنسان، الأمر الذي تسبب في اندلاع مظاهرات ضخمة، اليوم الأحد، شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين المعترضين على القانون.
روحاني-مع-شينزو-آبي

هل تخفض زيارة «آبي» التوتر بين طهران وواشنطن؟

مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، دخلت اليابان على خط الأزمة بإعلانها عن زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المقررة إلى إيران الأربعاء المقبل في زيارة تعد الأولى من نوعها خلال العقود الأربعة الماضية، في محاولة لخفض التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. قبل الإعلان عن تلك الزيارة كانت اليابان الخط الأكثر سخونة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن إلى جانب محاولات من جنيف ومسقط وبغداد، وسط ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر الماضي بمساهمة آبي في التعامل مع قضية إيران.
اقرأ المزيد من الأخبار
نفط قطر

الصين تدرس اقتراحات لتأمين إمداداتها النفطية

تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية أن يكون هناك رد فعل صارم من جانب الصين للعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وصادراتها النفطية، والتي تعد بكين أهم مستورديها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يشير إلى أنها لن تقف عاجزة أمام تلك المتغيرات. وتعد الصين في الوقت الحالي جزءًا مؤثرًا من النظام العالمي لتجارة الطاقة، حيث تستورد بانتظام أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، بالإضافة إلى كميات سريعة النمو من الغاز الطبيعي، غير أن بكين تواجه تهديدًا أمريكيًا لمصادرها النفطية.
استراتيجية-ترامب-لمكافحة-الإرهاب-تحث-الحلفاء-على-فعل-المزيد

«هل تحارب أمريكا إيران؟».. إجابة غامضة من ترامب

وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران مؤخرا، مع تلميحات إلى اندلاع حرب بين البلدين، لم تكن تمر أول فرصة تواصل مباشر للصحفيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أثناء استقباله الرئيس السويسري في البيت الأبيض، إلا ويوجه إليه سؤالا حول ما إذا كانت واشنطن في طريقها للحرب ما طهران، وعلى الفور رد ترامب، بإجابة لم تكن واضحة أو صريحة، إذ اكتفى بالإشارة إلى أنه "يأمل ألا تندلع الحرب مع إيران"، جاء ذلك بعد ساعات من كشف صحيفة "نيورك تايمز" الأمريكية، عن طبيعة المعلوامت التي دفعت واشنطن لإرسال قوة عسكرية ضارب لشرق الأوسط، تحسبا لهجوم إيراني.
البحرية-الصينية

الصين تتفوق في مناطق التمركز البحري على أمريكا

ليس سرا أن البحرية الصينية شهدت نموا غير مسبوق وتحديثًا سريعًا في مجموعة واسعة من العمليات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وقد أثار هذا مخاوف بشأن النوايا النهائية للبلاد، وبالأخص لدى الغرب الذين بدوا حساسين تجاه أي تحرك من بكين. النوايا الصينية بدت هي الأكثر جذبًا لاهتمام الغرب من التوسعات التي تقوم بها بكين فعليًا على المستوى البحري، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الاجتماعات في الأشهر القليلة الماضية لمناقشة هذا الخطر والتهديد الصيني من وجهة نظر الغرب.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (3)

السعودية: إيران متورطة في تفجير المنشآت النفطية

علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على تعرض محطتي ضخ لخط بترول في السعودية لهجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، أول من أمس الثلاثاء، قائلا إن استهداف الحوثيون لمنشآت نفطية في السعودية أتى بأمر إيراني، وأن مليشيات الحوثي تؤكد يوما بعد يوم بأنها تنفذ أجندة إيران وتبيع مقدرات الشعب اليمني، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وما أكد ذلك هو استهدافها لمنشآت سعودية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org