مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار منجم بالصين

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص

حريق - صورة أرشيفية

وقع انفجار في منجم للفحم يقع بمدينة لونججيابو بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين حالتهم غير خطيرة. ومن جانبها، أصدرت سلطات مقاطعة جيلين، اليوم الإثنين، بيانا توضح فيه أن الانفجار وقع في وقت متأخر مساء أمس الأحد، والمنجم تابع لشركة لونغجيابو لتعدين الفحم، مضيفة أن الانفجار تسبب في زلزال قوته 2.3 ريختر. وحول أسباب الانفجار، صرحت السلطات بأنها غير معروفة حتى الآن، وأنه تم إرسال فرق عمل للمساعدة في أعمال الإنقاذ المستمرة حتى الآن، فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

يذكر أنه، في فبراير 2017، لقى 8 أشخاص مصرعهم، وفقد 3 آخرون، إثر انفجار وقع في منجم فحم في مدينة لودي في مقاطعة هونان بوسط الصين. وأفاد بيان صادر عن مصلحة الدولة الصينية لسلامة العمل بأن الانفجار وقع الانفجار في الساعة 1:37 صباحا بتوقيت بكين في منجم تسوباو للفحم في مدينة لودي بينما كان 29 شخصا يعملون