الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.2%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ ص

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الإثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نحو 13.2% خلال شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018. فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة خلال شهر مايو 2019، ليرتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1%، بالمقارنة بشهر أبريل 2019. وتستهدف خطة الحكومة خفض معدل التضخم العام إلى 8.2% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 13.8% خلال العام المالي الماضي 2017-2018.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مايو الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.6%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%. ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مايو الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.6%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%.

ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم ليصل إلى 9% بانخفاض أو ارتفاع بنسبة 3% خلال عام 2020، مؤكدا أن المعدل السنوي للتضخم العام تأثر بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار البترول عالميا.

ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.



