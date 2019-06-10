صحف الإمارات: شلل في الخرطوم وانطلاق سباق خلافة ماي

الصحف أشارت إلى تحول الخرطوم أمس الأحد، إلى مدينة أشباح مع دخول البلاد في أول يوم من أيام العصيان المدني الذي أعلنته قوى إعلان الحرية والتغيير

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين على تطورات الأوضاع في السودان بعد العصيان المدني الذي بدأ أمس، كما أبرزت الصحف انطلاق سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وتناولت أيضا موقف فلسطين من تصريحات السفير الأمريكي لديها بشأن الضفة الغربية بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "العصيان يشل الحياة جزئيا في الخرطوم"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن انطلاق العصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى الحراك الشعبي والمعارضة في الخرطوم والولايات أمس، شل أوجه الحياة المختلفة بها جزئيا، حيث بدت الشوارع خالية والمحال مغلقة.

ورغم إعلان قوى الحراك الشعبي والمعارضة عن نجاح كبير للعصيان المدني في أول أيامه، وأن رهانهم على التصعيد كبير، فإن مواطنين سودانيين قالوا إن "الأوضاع في البلد لا تُحتمل"، وإن الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين صعبة، ولن تسمح بدخولهم في عصيان إلى ما لا نهاية، بينما قال مواطنون آخرون إن "الوضع

ورغم إعلان قوى الحراك الشعبي والمعارضة عن نجاح كبير للعصيان المدني في أول أيامه، وأن رهانهم على التصعيد كبير، فإن مواطنين سودانيين قالوا إن "الأوضاع في البلد لا تُحتمل"، وإن الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين صعبة، ولن تسمح بدخولهم في عصيان إلى ما لا نهاية، بينما قال مواطنون آخرون إن "الوضع الأمني غير مطمئن على الإطلاق".



وأفادت صحيفة "الخليج" أن العاصمة السودانية الخرطوم، تحولت أمس الأحد، إلى مدينة أشباح مع دخول البلاد في أول يوم من أيام العصيان المدني الذي أعلنته قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، كما عاشت معظم المدن السودانية الأخرى حالة شلل تام، بينما أطلقت الشرطة، أمس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرق.



وأشارت صحيفة "البيان" إلى البيان الذي أصدره المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إذ أصدرت اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان بيانا أمس، حملت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن كل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى لجان المقاومة بالأحياء، وقال إن ما تقوم به قوى الحرية والتغيير مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني وجريمة كاملة الأركان.





وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الحكومة الفلسطينية أدانت تصريحات سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي أكد حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها تعكس حجم هيمنة "غلاة المتطرفين" على السياسة الخارجية الأمريكية.



وأوضحت "الخليج" أن وزارة الخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى ضد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لدى المحكمة الجنائية الدولية، لخطورته على السلم والأمن في المنطقة.





وتساءلت الوزارة بشأن المنطق الذي يعتمد عليه فريدمان في تصريحاته الأخيرة عن حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة وليس كل أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يتطابق مع القانون الدولي وواقع الوضع على الأرض، وأبدت استغرابها إزاء عدم استدعاء هذا "الكلام الخطير" أي تساؤلات بشأن مضمونه لدى صحيفة "نيويورك تايمز" التي نشرت تصريحات فريدمان.



وتحت عنوان "انطلاق المرحلة الرسمية الأولى لسباق خلافة ماي"، ذكرت "الاتحاد" أن المرحلة الرسمية الأولى من سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تجري اليوم الإثنين، إذ يتوجب لكل مرشح الحصول على دعم 8 من نواب البرلمان لدعم ترشيحه.

ولا يزال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون هو المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي كزعيم لحزب المحافظين بعد أن استقالت رسميا، يوم الجمعة الماضي، بسبب فشلها في الحصول على دعم البرلمان لاتفاقها حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وستستمر ماي في منصبها رئيسةً للوزراء حتى يتم تحديد خليفتها.



وأشارت "البيان" إلى أن كلا من وزير البيئة مايكل جوف ووزير الخارجية جيرمي هانت، سيبدأ حملته رسميا اليوم، ويعد الاثنان منافسين رئيسيين لجونسون.

لكن حملة جوف تعرضت لضربة قبل أيام بعد أن اعترف بتعاطيه الكوكايين عدة مرات في أثناء عمله صحفيا قبل 20 عامًا.



وحول الأوضاع في اليمن وتحت عنوان "صدمة للحوثيين في صعدة والعمالقة تتقدم بتعز"، ذكرت "الخليج" أن قوات الجيش اليمني حققت تقدما جديدا في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمالي البلاد، وتمكنت من قطع طريق إمداد رئيسي للحوثيين، كما كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.



وقال قائد محور أزال العميد الركن عبد الحكيم فاضل: "إن وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز ميليشيات الانقلاب الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمالي باقم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة من أفراد الميليشيات إلى جانب جرح آخرين، وتكبيدهم خسائر في المعدات والأرواح".





وتناولت الصحف أيضا أكبر الاحتجاجات التي شهدتها هونج كونج، حيث أفادت "البيان" تحت عنوان "مليون متظاهر في هونج كونج احتجاجا على مشروع قانون" أن هونج كونج شهدت أمس، أكبر احتجاج خلال ثلاثة عقود، حيث أشار منظمو الاحتجاج إلى مشاركة مليون متظاهر ضد قانون مقترح من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين للصين، وهو أحد أكثر التشريعات المثيرة للجدل منذ مشروع قانون الأمن الوطني في عام 2003.

وسار المتظاهرون لأكثر من سبع ساعات في طريق بوسط هونج كونج قبل التجمع أمام المجلس التشريعي للمدينة حيث حاولوا دخول الطريق السريع بوسط المدينة. ورفع الكثيرون لافتات حمراء مكتوبًا عليها باللغتين الصينية والإنجليزية عبارة "لا للتسليم للصين".

واندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، واستخدمت قوات الأمن عصيا وغاز الفلفل في محاولة لتفريق المشاركين في المسيرة.



وذكرت "الإمارات اليوم" أن قادة المدينة الموالين لبكين يسعون إلى إقرار قانون في البرلمان يسمح بتسليم أشخاص إلى أي جهة لا توجد معاهدة مسبقة معها في هذا الصدد. ومن بين هذه الجهات البر الرئيسي في الصين، في خطوة غير مسبوقة.

وقوبل مشروع القانون بمعارضة جمعت بين شرائح واسعة من المجتمع، وأثار أكبر تظاهرات منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2014، التي شلّت الحركة في أجزاء من المدينة لشهرين.