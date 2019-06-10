المركزي يطرح أذون وسندات خزانة بـ16.75 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص

البنك المركزي

يطرح البنك المركزي اليوم، الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو16.75 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه لآجال 91 و273 يوما، كما سيتم طرح أيضا سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات. ومن المقرر أيضا أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار لأجل 364 يوما.

وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو 2018-2019، فى مقابل 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من نفس العام. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري