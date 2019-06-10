إسبانيا تصطدم بالسويد في تصفيات يورو 2020

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

منتخب إسبانيا

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث ستكون إسبانيا أبرز المنتخبات التي ستظهر اليوم، عندما تستقبل السويد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 8:45 مساء، في قمة مباريات المجموعة، وتحتل إسبانيا الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من النرويج ومالطا وجزر فارو، بينما توجد السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالفوز على رومانيا ومالطا والتعادل أمام النرويج، وتواجه المنتخبان 12 مرة من قبل، حققت خلالها إسبانيا الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسرت 3 مواجهات أخرى.

وتواجه المنتخبان من قبل في تصفيات اليورو مرة واحدة، وكان ذلك في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2008، وحينها خسرت إسبانيا 2-0 خارج أرضها، وفازت بثلاثية نظيفة على ملعبها. وأتت آخر مواجهة بينهما في يورو 2008، وحينها فازت إسبانيا بنتيجة 2-1. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الأوروبية: التشيك