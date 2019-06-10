جريمة

تعرف على الجهات الملزمة بتعيين 5% من ذوي الاحتياجات

تحرير:تهامى البندارى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
ذوو احتياجات خاصة- أرشيفية
ذوو احتياجات خاصة- أرشيفية
حددت محكمة النقض الجهات الملتزمة بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وهى نسبة الـ5%، وأرست مبدأ قانونيا، خلال نظر الطعن المقيد برقم 14043 لسنة 82 قضائية بجلسة 2018/02/08 طعون قضائية، حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر إلى أن الجهات الملتزمة بتعيين هذه النسبة قد وردت على سبيل الحصر في القانون الخاص بتأهيل المعوقين، وتحديدا وعلى سبيل الحصر في المادتين 9، 10 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، الأمر الذي يعني عدم سريان هذه النسبة على غيرها من الجهات.
أشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من حجم العمالة لديها، وردت على سبيل الحصر في المادتين 9 و10 لسنة 1975، من قانون تأهيل المعوقين، وهو ما يعني عدم سريان هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف ذلك. وقالت المحكمة إن هاتين المادتين حددتا الجهات
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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.
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ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة في حملة بمصر القديمة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة البيطرية بمصر القديمة، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية على المطاعم والمخازن بالمنطقة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في السوق التجارية، والتحقق من البيع بالأسعار التموينية المقررة وفقا للوائح والقانون. وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية غش تجاري، وكذا ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة، والقبض على اثنين من أصحاب ثلاجات حفظ المواد الغذائية، لعدم استخراجهما شهادات صحية بعد التنبيه عليهما أكثر من مرة، وتولت النيابة التحقيق في كل واقعة على حدة، وطلبت تحريات المباحث.
.رادار-مرور

حملات رادار وتعاطي مخدرات بطرق القاهرة الرئيسية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق الرئيسية، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، واستهدفت السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدر، بجانب تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، بهدف الحد من حوادث الطرق، وعممت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، الحملات على مستوى الجيزة والقاهرة، بجانب الطرق الرئيسية المؤدية إلى مداخل ومخارج المحافظتين.
محكمة-النقض

«طعن مسجد الفتح وخلية حلوان» أبرز محاكمات الاثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة النقض، للطعون المقدمة من المحكوم عليهم حضوريا بالسجن المشدد، في القضية رقم 34057 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمتهمون فيها بحرق سيارة شرطة والتجمهر، إذ كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7سنوات، وقضت بمعاقبة متهم واحد آخر بالسجن 5 سنوات، في قضية حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان في شهر مارس 2014.
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محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-يحضر-لسماع-شهادة-مبارك-امام-المحكمة (2)

للمرافعات.. «مرسي» إلى 8 يونيو في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان أحداث الثورة.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

هل يظهر هشام عشماوي في «طرة» السبت المقبل؟

تسلمت السلطات المصرية رسميا، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، ويأتي قرار استلام «رأس الأفعى» عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه مطلع أكتوبر الماضي، ليسقط واحدًا من أخطر الإرهابيين فى قبضة جهاز الأمن المصري، باعتباره كنزا معلوماتيا استراتيجيا للكثير من التنظيمات الإرهابية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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