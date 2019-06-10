تعرف على الجهات الملزمة بتعيين 5% من ذوي الاحتياجات

تحرير:تهامى البندارى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

ذوو احتياجات خاصة- أرشيفية

حددت محكمة النقض الجهات الملتزمة بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وهى نسبة الـ5%، وأرست مبدأ قانونيا، خلال نظر الطعن المقيد برقم 14043 لسنة 82 قضائية بجلسة 2018/02/08 طعون قضائية، حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر إلى أن الجهات الملتزمة بتعيين هذه النسبة قد وردت على سبيل الحصر في القانون الخاص بتأهيل المعوقين، وتحديدا وعلى سبيل الحصر في المادتين 9، 10 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، الأمر الذي يعني عدم سريان هذه النسبة على غيرها من الجهات.

أشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من حجم العمالة لديها، وردت على سبيل الحصر في المادتين 9 و10 لسنة 1975، من قانون تأهيل المعوقين، وهو ما يعني عدم سريان هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف ذلك. وقالت المحكمة إن هاتين المادتين حددتا الجهات