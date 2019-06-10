حملات رادار وتعاطي مخدرات بطرق القاهرة الرئيسية

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

حملات رادار - أرشيفية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق الرئيسية، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، واستهدفت السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدر، بجانب تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، بهدف الحد من حوادث الطرق، وعممت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، الحملات على مستوى الجيزة والقاهرة، بجانب الطرق الرئيسية المؤدية إلى مداخل ومخارج المحافظتين.

وفى سياق ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها قانونًا، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ضبطت حملات أجهزة الرادار 1675 مخالفة خلال 24 ساعة، تم تسجيلها بالطرق السريعة، ومن المقرر استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة