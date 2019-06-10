ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة في حملة بمصر القديمة

تحرير:تهامى البندارى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

لحوم فاسدة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة البيطرية بمصر القديمة، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية على المطاعم والمخازن بالمنطقة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في السوق التجارية، والتحقق من البيع بالأسعار التموينية المقررة وفقا للوائح والقانون. وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية غش تجاري، وكذا ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة، والقبض على اثنين من أصحاب ثلاجات حفظ المواد الغذائية، لعدم استخراجهما شهادات صحية بعد التنبيه عليهما أكثر من مرة، وتولت النيابة التحقيق في كل واقعة على حدة، وطلبت تحريات المباحث.

قامت اللجنة الطبية البيطرية بمنطقة مصر القديمة بإعدام كمية من مصنعات اللحوم الفاسدة، تم ضبطها، وزنت نحو 130 كيلو، وذلك بواسطة سكب الفنيك عليها، وحررت محاضر لأصحاب ثلاجات التخزين الخاصة بها، إذ تبين أنهم كانوا يستعدون لطرحها وإعادة تداولها بالأسواق مجددا، بعيدا عن أعين شرطة التموين. خاطبت النيابة العامة