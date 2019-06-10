جريمة

ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة في حملة بمصر القديمة

تحرير:تهامى البندارى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة البيطرية بمصر القديمة، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية على المطاعم والمخازن بالمنطقة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في السوق التجارية، والتحقق من البيع بالأسعار التموينية المقررة وفقا للوائح والقانون. وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية غش تجاري، وكذا ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة، والقبض على اثنين من أصحاب ثلاجات حفظ المواد الغذائية، لعدم استخراجهما شهادات صحية بعد التنبيه عليهما أكثر من مرة، وتولت النيابة التحقيق في كل واقعة على حدة، وطلبت تحريات المباحث.
قامت اللجنة الطبية البيطرية بمنطقة مصر القديمة بإعدام كمية من مصنعات اللحوم الفاسدة، تم ضبطها، وزنت نحو 130 كيلو، وذلك بواسطة سكب الفنيك عليها، وحررت محاضر لأصحاب ثلاجات التخزين الخاصة بها، إذ تبين أنهم كانوا يستعدون لطرحها وإعادة تداولها بالأسواق مجددا، بعيدا عن أعين شرطة التموين. خاطبت النيابة العامة
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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.
.رادار-مرور

حملات رادار وتعاطي مخدرات بطرق القاهرة الرئيسية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق الرئيسية، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، واستهدفت السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدر، بجانب تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، بهدف الحد من حوادث الطرق، وعممت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، الحملات على مستوى الجيزة والقاهرة، بجانب الطرق الرئيسية المؤدية إلى مداخل ومخارج المحافظتين.
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تعرف على الجهات الملزمة بتعيين 5% من ذوي الاحتياجات

حددت محكمة النقض الجهات الملتزمة بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وهى نسبة الـ5%، وأرست مبدأ قانونيا، خلال نظر الطعن المقيد برقم 14043 لسنة 82 قضائية بجلسة 2018/02/08 طعون قضائية، حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر إلى أن الجهات الملتزمة بتعيين هذه النسبة قد وردت على سبيل الحصر في القانون الخاص بتأهيل المعوقين، وتحديدا وعلى سبيل الحصر في المادتين 9، 10 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، الأمر الذي يعني عدم سريان هذه النسبة على غيرها من الجهات.
محكمة-النقض

«طعن مسجد الفتح وخلية حلوان» أبرز محاكمات الاثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة النقض، للطعون المقدمة من المحكوم عليهم حضوريا بالسجن المشدد، في القضية رقم 34057 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمتهمون فيها بحرق سيارة شرطة والتجمهر، إذ كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7سنوات، وقضت بمعاقبة متهم واحد آخر بالسجن 5 سنوات، في قضية حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان في شهر مارس 2014.
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نار الثأر.. شقيقان يقتلان عجوزا في الصف

نار ثأر لم تنطفئ، رغبة في الانتقام لم تتوقف لحظة، بحث مستمر عن سبيل للخلاص من معايرة الأهل والجيران، دوافع وعوامل عدة لعبت دورا كبيرا في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "رفاعي الصعيدي" و"أبو غريب" في مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، تعود الخلافات إلى سنوات ماضية سقط على أثرها قتلى من الطرفين بدايتها مشكلات نسب بينهما إلا أن شقيقين من العائلة الثانية خططا للأخذ بالثأر من الأول لإخماد نار الانتقام المشتعلة بين جنبيهما ومن ثم زيادة عدد ضحايا تلك الخصومة.
جثة

جريمة عين شمس.. عاد من التراويح فوجد زوجته مذبوحة

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم الاثنين، تقرير الصفة التشريحية الخاص بربة منزل مُسنة عُثر عليها مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، كما خاطبت رجال البحث الجنائي طالبة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وأشار زوج المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة إلى اكتشافه وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبالغ أخرى من داخل الشقة.
محمد-البلتاجى

تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر 45 يوما

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس أنس محمد البلتاجي، ابن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، ومعاذ "شقيق الإعلامي الهارب بالخارج معتز مطر"، و4 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار في البلاد.
هيروين

كيلو هيروين و81 ألفا توقع عصابة الأشقياء الثلاثة

3 عاطلين ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وبحثوا عن الخروج من ضائقة مالية ألمّت بهم، فوسوس لهم الشيطان بأن السبيل هو عالم المخدرات والاتجار في المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين المعروف بـ"كيف ولاد الذوات"، فقرر الثلاثة المضي في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تلك التجارة غير المشروعة، متخذين من منطقة الوراق شمالي محافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم ظنا منهم أن أمرهم لن ينكشف غير عابئين بأن لديهم معلومات جنائية مسجلة لدى قوات الشرطة، إذ سبق اتهامهم في قضايا مختلفة.
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