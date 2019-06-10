رونالدو يطالب دي ليخت بالانضمام إليه في يوفنتوس

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

ماتياس دي ليخت

أكد مدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منه الانضمام إليه في صفوف يوفنتوس، وذلك بعد مواجهة البرتغال أمس الأحد لنظيرتها هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والذي حسمته البرتغال لصالحها بهدف نظيف، والتقطت عدسات الكاميرات عقبة نهاية المباراة وقوف دي ليخت إلى جانب رونالدو ودار بينهما حديث انتهى بضحك دي ليخت، وعن ذلك قال المدافع الهولندي: "طلب مني رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس، وشعرت بالمفاجأة من هذا الطلب، وهذا سبب ضحكي، خاصة أنني لم أفهم كلامه في بداية الأمر".

ويعد دي ليخت من أبرز المدافعين في العالم في الوقت الحالي، حيث قدم مستويات مميزة مع أياكس في الموسم المنقضي، وقاد الفريق للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد في دور الـ16 ويوفنتوس بالذات في ربع النهائي. ومن المنتظر رحيل دي ليخت عن أياكس هذا الصيف، حيث تلهث وراءه العديد