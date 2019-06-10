منتخب نيجيريا يصل الإسماعيلية استعدادًا لكأس الأمم

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

منتخب نيجيريا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب نيجيريا، إلى مدينة الإسماعيلية، وذلك استعدادًا لخوض مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على استاد مدينة الإسكندرية، ويضم معه منتخبات مدغشقر وبوروندي بالإضافة إلى منتخب غينيا.

ويقيم منتخب النسور الخضراء معسكرًا تدريبيًا في مدينة الإسماعيلية يخوض خلاله مباراة ودية يوم 16 يونيو الجاري أمام السنغال قبل التوجه للإسكندرية تمهيدًا لخوض أول مباراة رسمية بالمجموعة أمام بوروندي يوم 22 يونيو. وكان في استقبال بعثة منتخب نيجيريا لدى وصولها لمدينة الإسماعيلية محمد شيحة مدير المجموعة