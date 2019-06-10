جريمة

6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

تحرير:يونس محمد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
أرشيفية
أرشيفية
سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.
وبالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تم الدفع على الفور بـ3 سيارات إطفاء، انتقلت على الفور لموقع الحريق وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران. وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. كما سيطر رجال
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ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (1)

ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة في حملة بمصر القديمة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة البيطرية بمصر القديمة، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية على المطاعم والمخازن بالمنطقة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في السوق التجارية، والتحقق من البيع بالأسعار التموينية المقررة وفقا للوائح والقانون. وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية غش تجاري، وكذا ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة، والقبض على اثنين من أصحاب ثلاجات حفظ المواد الغذائية، لعدم استخراجهما شهادات صحية بعد التنبيه عليهما أكثر من مرة، وتولت النيابة التحقيق في كل واقعة على حدة، وطلبت تحريات المباحث.
.رادار-مرور

حملات رادار وتعاطي مخدرات بطرق القاهرة الرئيسية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق الرئيسية، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، واستهدفت السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدر، بجانب تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، بهدف الحد من حوادث الطرق، وعممت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، الحملات على مستوى الجيزة والقاهرة، بجانب الطرق الرئيسية المؤدية إلى مداخل ومخارج المحافظتين.
ذوى الاحتياجات الخاصة 2

تعرف على الجهات الملزمة بتعيين 5% من ذوي الاحتياجات

حددت محكمة النقض الجهات الملتزمة بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وهى نسبة الـ5%، وأرست مبدأ قانونيا، خلال نظر الطعن المقيد برقم 14043 لسنة 82 قضائية بجلسة 2018/02/08 طعون قضائية، حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر إلى أن الجهات الملتزمة بتعيين هذه النسبة قد وردت على سبيل الحصر في القانون الخاص بتأهيل المعوقين، وتحديدا وعلى سبيل الحصر في المادتين 9، 10 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، الأمر الذي يعني عدم سريان هذه النسبة على غيرها من الجهات.
محكمة-النقض

«طعن مسجد الفتح وخلية حلوان» أبرز محاكمات الاثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة النقض، للطعون المقدمة من المحكوم عليهم حضوريا بالسجن المشدد، في القضية رقم 34057 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمتهمون فيها بحرق سيارة شرطة والتجمهر، إذ كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7سنوات، وقضت بمعاقبة متهم واحد آخر بالسجن 5 سنوات، في قضية حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان في شهر مارس 2014.
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حريق-دمياط (3)

6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق شقتين بالجيزة والقاهرة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريقين بمنطقتي عين شمس بالقاهرة، والصف بالجيزة، ونجحوا فى السيطرة على الحريقين دون خسائر فى الأرواح أو إصابات بشرية، وتم انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسبابهما وانتقل فريق من النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، فى البداية تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

دماء على الأسفلت.. متوفيان و28 مصابا في حوادث متفرقة

دماء جديدة على الأسفلت معلنة ضحايا جدد لحوادث الطرق إذ وقعت حوادث في أماكن متفرقة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، تنوعت ما بين انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج ونتج عنها مصرع وإصابة 21 شخصا، وبعدها بدقائق وقع حادث آخر بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حادثين متفرقين الأول بطريق صلاح سالم والثاني في مدينة نصر، في الوقت الذي شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بمختلف الطرق والميادين وسط تعزيزات مرورية لتنظيم الحالة المرورية خلال العيد.
السيطرة على حريق في شقة سكنية

6 سيارات في مهمة السيطرة على حريق شقتين

كافح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، النيران داخل شقتين بمنطقتي عين شمس فى القاهرة والصف فى الجيزة، بعدما تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريقان عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقعي الحريقين للمعاينة وعمل التحريات والوقوف على أسبابهما واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات، إذ كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحًا عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من أحد الأهالي يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف بالجيزة.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
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