6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

تحرير:يونس محمد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

أرشيفية

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تم الدفع على الفور بـ3 سيارات إطفاء، انتقلت على الفور لموقع الحريق وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران. وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. كما سيطر رجال