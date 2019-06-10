السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

من ناحية أخرى، نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد