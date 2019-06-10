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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من ناحية أخرى، نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد
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طائرة الأحلام (5)

وفد مصري يسافر سياتل لاستلام طائرة الأحلام الثالثة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران، متوجها إلى مدينة سياتل الأمريكية لاستلام طائرتها الثالثة من طراز "بوينج دريملاينر 787-9" ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات، والتي تم توقيعها بمعرض دبي للطيران عام 2017. واستقبل مطار القاهرة الدولي، في 28 مارس الماضي، أول طائرة من طائرات دريملاينر الجديدة، ضمن صفقة الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مصر للطيران، وأقلعت الطائرة 787-9 رحلة رقم MS620، في أول رحلة لها متجهة إلى الكويت، بعد انضمامها حديثا إلى أسطول الشركة في مطلع أبريل الجاري.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بمدينة السادات

قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الإثنين، بتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. كما دشّن البابا تواضروس المذبح الأوسط باسم القديسة السيدة العذراء مريم والمذبح البحري باسم رئيس الملائكة ميخائيل والمذبح القبلي باسم الشهيدة مارينا والقديسة مريم المصرية، وكذا دشّن أيقونات الكنيسة ومعموديتها.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (2)

صفحات الغش تتداول امتحان الاقتصاد والإحصاء

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الاقتصاد، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
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طقس اليوم الإثنين.. ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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مترو الأنفاق

تعرف على مترو مصر الجديدة الذى يفتتحه الوزير السبت

بدأت أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة فى يوليو 2015 وشارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه، تشمل 1.842 مليار جنيه مصري و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاحه أمام الجمهور يوم السبت، وسيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليا بالخط الثالث، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة. ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات "النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هليوبوليس.
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مصادر : 50 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد في العيد

نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم، حيث تم نقل ما يقرب من 3 ملايين راكب خلال فترة العيد. وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ"التحرير"، إن الهيئة حققت زيادة في الإيرادات خلال إجازة عيد الفطر، حيث بلغت الإيرادات ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة عيد الفطر.
مترو الخط الثاني

تشغيل مترو مصر الجديدة قبل أمم إفريقيا.. اعرف الموعد والمحطات

أعلن وزير النقل كامل الوزير، عن تشغيل عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب تجريبيا، وذلك بدءا من السبت المقبل، خاصة بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب، والتي شهدت انتهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في محطات «هارون ونادي الشمس وألف مسكن»، وجاء القرار خلال جولة وزير النقل التفقدية اليوم، بالخط الثالث للمترو والتي استقل فيها أحد القطارات من محطة أرض المعارض حتى محطة نادي الشمس.
كامل-الوزير-وزير النقل-يتفقد-محطة-الاسكندرية

الوزير: إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكة الحديد

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم، بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، كما تفقد قطار أبوقير، وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر في رمسيس، حيث تابع الوزير، انتظام العمل وتوافر التذاكر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واطمئن على استعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كافة التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر.
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