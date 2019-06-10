رياضة

رونالدو: البرتغال ستستمر بكريستيانو أو بدونه

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية أمس، وذلك بعد تغلب منتخب بلاده في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف، وقال رونالدو في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "أشعر بسعادة غامرة، الأمر كان مميزا، الفوز بلقب هنا في البرتغال أمام جماهيرنا شرف عظيم، الجماهير تستحق هذا اللقب، ودعمونا بقوة منذ الدقيقة الأولى في مباراة سويسرا وفي النهائي، وهذا الكأس لا ينتمي للمنتخب فقط، بل للبرتغال ككل".
وأضاف رونالدو: "منتخب البرتغال سيواصل مسيرته، سواء بوجود كريستيانو أو بدونه، وأرى أن الفريق يملك إمكانيات كبيرة، ويضم العديد من اللاعبين الصغار في السن، الذين مع السنوات المقبلة سيتمتعون بالنضج ويصبحون أفضل". وواصل النجم البرتغالي: "أرغب في أن أكون جزءًا من هذا المشروع، إذ أرى أنني قادر على مساعدة
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البرتغال‎ (1)

تعرف على المتوجين بجوائز دوري الأمم الأوروبية

توجت البرتغال أمس الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب دراجاو، وتوج نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وقال سيلفا عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية لمساعدتي الفريق، وبالطبع كان الأمر الأهم هو فوز البرتغال، ولكن عندما تفوز بجائزة فردية فهذا أمر جيد أيضًا، أنا سعيد بالمستوى الذي قدمته، ليس فقط في دوري الأمم الأوروبية، بل على مدار الموسم، والذي أنهيه بتلك الصورة الرائعة، سأحصل على الراحة الآن وأحاول تقديم ما هو أفضل في الموسم المقبل".
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منتخب نيجيريا يصل الإسماعيلية استعدادًا لكأس الأمم

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب نيجيريا، إلى مدينة الإسماعيلية، وذلك استعدادًا لخوض مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على استاد مدينة الإسكندرية، ويضم معه منتخبات مدغشقر وبوروندي بالإضافة إلى منتخب غينيا.
أياكس-ماتياس-دي ليخت

رونالدو يطالب دي ليخت بالانضمام إليه في يوفنتوس

أكد مدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منه الانضمام إليه في صفوف يوفنتوس، وذلك بعد مواجهة البرتغال أمس الأحد لنظيرتها هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والذي حسمته البرتغال لصالحها بهدف نظيف، والتقطت عدسات الكاميرات عقبة نهاية المباراة وقوف دي ليخت إلى جانب رونالدو ودار بينهما حديث انتهى بضحك دي ليخت، وعن ذلك قال المدافع الهولندي: "طلب مني رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس، وشعرت بالمفاجأة من هذا الطلب، وهذا سبب ضحكي، خاصة أنني لم أفهم كلامه في بداية الأمر".
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

رونالدو يطالب دي ليخت بالانضمام إليه في يوفنتوس

أكد مدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منه الانضمام إليه في صفوف يوفنتوس، وذلك بعد مواجهة البرتغال أمس الأحد لنظيرتها هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والذي حسمته البرتغال لصالحها بهدف نظيف، والتقطت عدسات الكاميرات عقبة نهاية المباراة وقوف دي ليخت إلى جانب رونالدو ودار بينهما حديث انتهى بضحك دي ليخت، وعن ذلك قال المدافع الهولندي: "طلب مني رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس، وشعرت بالمفاجأة من هذا الطلب، وهذا سبب ضحكي، خاصة أنني لم أفهم كلامه في بداية الأمر".
أياكس-ماتياس-دي ليخت

دي ليخت يرفع راية التحدي في وجه البرتغال

قال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إن منتخب بلاده يتمتع بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقال دي ليخت في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "نملك فريقا مميزا، وهذا هو السبب وراء النتائج الجيدة التي نحققها، ولا نرغب في التراجع، ولكن إذا حدث ذلك، يجب أن نكون الفريق القادر على قلب الأمور، تملك البرتغال الرغبة والحافز، وبالتالي علينا تقديم مستوى مميز، رونالدو لاعب ظاهرة، وأظهر مرة أخرى مع يوفنتوس قدرته على التسجيل من أي مكان، ولكن لا يجب أن نضع خطتنا عليه وحده، فالبرتغال تملك لاعبين آخرين مميزين".
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التشكيل المتوقع لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب دراجاو، الذي سيكون مسرحًا لنهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحبة الأرض البرتغال ونظيرتها هولندا، وتتطلع البرتغال للتتويج بلقبها الثاني في تاريخها بعد فوزها بيورو 2016 على حساب فرنسا وخسارتها نهائي يورو 2004 أمام اليونان، بينما تتطلع هولندا أيضًا للتتويج باللقب الثاني في تاريخها بعد فوزها بيورو 1988 على حساب الاتحاد السوفييتي، وخسارتها نهائي كأس العالم 3 مرات من قبل أعوام 1974 أمام ألمانيا الغربية و1978 أمام الأرجنتين و2010 أمام إسبانيا.
رونالدو-البرتغال

رونالدو في صراع خاص أمام فان دايك بنهائي دوري الأمم

يملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة كبيرة للتتويج بلقبه الثاني مع منتخب بلاده، وذلك عندما يواجه هولندا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ولكن كي يرفع الكأس، عليه أن يتجاوز أولًا عقبة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ويعاني رونالدو من سوء حظ كبير في النهائيات مع منتخب بلاده، حيث خسر نهائي يورو 2004 بصورة مفاجئة أمام اليونان، وخرج من نهائي يورم 2016 مصابًا، ويبحث رونالدو اليوم عن خطف الأضواء بعد تألقه في نصف النهائي وتسجيله الهاتريك في شباك سويسرا.
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