رونالدو: البرتغال ستستمر بكريستيانو أو بدونه

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

منتخب البرتغال

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية أمس، وذلك بعد تغلب منتخب بلاده في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف، وقال رونالدو في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "أشعر بسعادة غامرة، الأمر كان مميزا، الفوز بلقب هنا في البرتغال أمام جماهيرنا شرف عظيم، الجماهير تستحق هذا اللقب، ودعمونا بقوة منذ الدقيقة الأولى في مباراة سويسرا وفي النهائي، وهذا الكأس لا ينتمي للمنتخب فقط، بل للبرتغال ككل".

وأضاف رونالدو: "منتخب البرتغال سيواصل مسيرته، سواء بوجود كريستيانو أو بدونه، وأرى أن الفريق يملك إمكانيات كبيرة، ويضم العديد من اللاعبين الصغار في السن، الذين مع السنوات المقبلة سيتمتعون بالنضج ويصبحون أفضل". وواصل النجم البرتغالي: "أرغب في أن أكون جزءًا من هذا المشروع، إذ أرى أنني قادر على مساعدة