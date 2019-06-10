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نيوزيلندا تعلن سحب قواتها من العراق يونيو 2020

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن" عزمها سحب قوات بلادها من العراق بحلول يونيو 2020، لتنهي بذلك مهمة مساعدة تدريب قوات الدفاع العراقية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. وأوضحت أرديرن، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الإثنين، أنه "على مدى الـ 12 شهرا القادمة ستكون نيوزيلندا قادرة على إنهاء هذا الالتزام وإتمامه"، مضيفة أن عدد القوات سيخفض إلى 75 كحد أقصى بحلول يوليو المقبل، وإلى 45 اعتبارا من يناير القادم ، قبل أن تنتهي المهمة بحلول يونيو 2020.
يذكر أن القوات النيوزيلندية توفر تدريبا على مهارات الأسلحة الأساسية، فضلا عن الدعم الطبي واللوجستي لقوات الأمن العراقية في معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.كان من المفترض أن تنتهي مهمة القوات النيوزيلندية بالعراق في مايو 2017، لكن الحكومات المتعاقبة مددت الموعد، وفي العام الماضي مدد أرديرن نشر
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اطفال-اليمن (3)

5.1 مليون يمني محرومون من مساعدات الأمم المتحدة

تستمر الأزمة اليمنية وتتعقد يوما بعد يوم، خاصة بعد إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الأحد، أن 5.1 مليون يمني يحتاجون المساعدة، إلا أن المنظمة لا تستطيع تقديم يد العون لها، بسبب عيشهم في مناطق يصعب الوصول إليها، يصل عددها إلى 75 منطقة. وبحسب تقارير سابقة للأمم المتحدة فإن حوالي 80% من سكان اليمن (24 مليون مواطن)، في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وبينهم ملايين يعيشون على حافة المجاعة.
الجيش-التركى

تركيا تقصف حلب السورية بعد مقتل أحد جنودها

ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي قام بقصف منطقة "تل رفعت" الواقعة في محافظة حلب السورية. وأضافت الوزارة التركية ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين، أن الجيش التركي قصف مواقع لحزب "العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب الكردي" في منطقة تل رفعت في محافظة حلب السورية. وأوضحت "الدفاع التركية" أن هذه الخطوة تأتي ردا على هجوم عناصر الوحدات الكردية على مواقع عسكرية تابعة لتركيا في سوريا والذي أسفر عن مقتل أحد الجنود.
صحف-سعودية

صحف الإمارات: شلل في الخرطوم وانطلاق سباق خلافة ماي

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين على تطورات الأوضاع في السودان بعد العصيان المدني الذي بدأ أمس، كما أبرزت الصحف انطلاق سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وتناولت أيضا موقف فلسطين من تصريحات السفير الأمريكي لديها بشأن الضفة الغربية بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "العصيان يشل الحياة جزئيا في الخرطوم"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن انطلاق العصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى الحراك الشعبي والمعارضة في الخرطوم والولايات أمس، شل أوجه الحياة المختلفة بها جزئيا، حيث بدت الشوارع خالية والمحال مغلقة.
فيضانات

تضرر 3 آلاف أسرة جراء الأمطار الغزيرة في اليمن

تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة من جرّاء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت، حسبما ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. وتصدرت محافظة لحج الأرقام من حيث عدد الأسر المتضررة بـحولي ألف و 385 أسرة، تليها محافظة عدن بنحو ألف و331 أسرة، ثم محافظة تعز بحوالي 315 أسرة، وجاءت محافظة حضرموت في المركز الرابع بنحو 35 أسرة، بحسب تقرير أولي للوحدة التنفيذية عن أضرار السيول، بحسب "سكاي نيوز عربية". كما تتعرض مدينة عدن وبعض المحافظات الأخرى لأمطار غزيرة من جراء منخفض جوي.
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دمار-سوريا (2)

اعتراف رسمي.. التحالف الدولي: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنيين "دون قصد" منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مشيرا في بيان نقلت "فرانس برس" تفاصيله، إلى أن القوات التابعة للتحالف شنت 34.502 غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإن ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة تلك الغارات، موضحا أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.
اعدام

إعدام فرنسي سابع في العراق بتهمة الانضمام لـ«داعش»

أصدر القضاء العراقى، اليوم، حكما بإعدام مواطن فرنسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، ليرتفع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 7 أشخاص. وأعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ على حكم الإعدام بحق مواطنيها، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة على احترام باريس للسلطات في بغداد. وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".
جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.
ارهابى

موسكو:3500 روسي «إرهابيون» بالعراق وسوريا وأفغانستان

أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، ايجور موروزوف، أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم قرابة 700 امرأة، يتواجدون في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وافغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، في تصريح صحفي اليوم الخميس حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لدينا معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم 700 امرأة، يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية والافغانية"، لافتا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن.
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