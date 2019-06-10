نيوزيلندا تعلن سحب قواتها من العراق يونيو 2020

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن" عزمها سحب قوات بلادها من العراق بحلول يونيو 2020، لتنهي بذلك مهمة مساعدة تدريب قوات الدفاع العراقية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. وأوضحت أرديرن، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الإثنين، أنه "على مدى الـ 12 شهرا القادمة ستكون نيوزيلندا قادرة على إنهاء هذا الالتزام وإتمامه"، مضيفة أن عدد القوات سيخفض إلى 75 كحد أقصى بحلول يوليو المقبل، وإلى 45 اعتبارا من يناير القادم ، قبل أن تنتهي المهمة بحلول يونيو 2020.

يذكر أن القوات النيوزيلندية توفر تدريبا على مهارات الأسلحة الأساسية، فضلا عن الدعم الطبي واللوجستي لقوات الأمن العراقية في معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.كان من المفترض أن تنتهي مهمة القوات النيوزيلندية بالعراق في مايو 2017، لكن الحكومات المتعاقبة مددت الموعد، وفي العام الماضي مدد أرديرن نشر