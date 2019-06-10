صفحات الغش تتداول امتحان الاقتصاد والإحصاء

تحرير:أمينة محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

طلاب الثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الاقتصاد، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.

وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح أول من أمس السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا، منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية، و118 ألفا و71 طالبا