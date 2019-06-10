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صفحات الغش تتداول امتحان الاقتصاد والإحصاء

تحرير:أمينة محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الاقتصاد، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح أول من أمس السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا، منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية، و118 ألفا و71 طالبا
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طائرة الأحلام (5)

وفد مصري يسافر سياتل لاستلام طائرة الأحلام الثالثة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران، متوجها إلى مدينة سياتل الأمريكية لاستلام طائرتها الثالثة من طراز "بوينج دريملاينر 787-9" ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات، والتي تم توقيعها بمعرض دبي للطيران عام 2017. واستقبل مطار القاهرة الدولي، في 28 مارس الماضي، أول طائرة من طائرات دريملاينر الجديدة، ضمن صفقة الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مصر للطيران، وأقلعت الطائرة 787-9 رحلة رقم MS620، في أول رحلة لها متجهة إلى الكويت، بعد انضمامها حديثا إلى أسطول الشركة في مطلع أبريل الجاري.
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البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بمدينة السادات

قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الإثنين، بتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. كما دشّن البابا تواضروس المذبح الأوسط باسم القديسة السيدة العذراء مريم والمذبح البحري باسم رئيس الملائكة ميخائيل والمذبح القبلي باسم الشهيدة مارينا والقديسة مريم المصرية، وكذا دشّن أيقونات الكنيسة ومعموديتها.
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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طقس اليوم الإثنين.. ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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اجتماع-روؤساء-امتحانات-الثانوية-العامة (4)

اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
الثانوية-العامة-فى-المنيا (2)

التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.
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تعرف على عقوبة تصوير ونشر الامتحانات

"ما عقوبة الطالب الذي يصور الامتحانات من داخل اللجنة، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟" سؤال يتردد كثيرا في اذهان الطلاب وأولياء الأمور ليجيب عنه خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العام، قائلا إنه وفقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، تطبق على الطلاب الغشاشين في حالة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه، ويُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.
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تداول أسئلة وإجابات امتحان بوكليت التربية الدينية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان التربية الدينية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
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