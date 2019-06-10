تركيا تقصف حلب السورية بعد مقتل أحد جنودها

تحرير:أ.ش.أ ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

الجيش التركي - أرشيفية

ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي قام بقصف منطقة "تل رفعت" الواقعة في محافظة حلب السورية. وأضافت الوزارة التركية ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين، أن الجيش التركي قصف مواقع لحزب "العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب الكردي" في منطقة تل رفعت في محافظة حلب السورية. وأوضحت "الدفاع التركية" أن هذه الخطوة تأتي ردا على هجوم عناصر الوحدات الكردية على مواقع عسكرية تابعة لتركيا في سوريا والذي أسفر عن مقتل أحد الجنود.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، أمس الأحد، مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم. كان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد قال