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تركيا تقصف حلب السورية بعد مقتل أحد جنودها

تحرير:أ.ش.أ ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
الجيش التركي - أرشيفية
الجيش التركي - أرشيفية
ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي قام بقصف منطقة "تل رفعت" الواقعة في محافظة حلب السورية. وأضافت الوزارة التركية ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين، أن الجيش التركي قصف مواقع لحزب "العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب الكردي" في منطقة تل رفعت في محافظة حلب السورية. وأوضحت "الدفاع التركية" أن هذه الخطوة تأتي ردا على هجوم عناصر الوحدات الكردية على مواقع عسكرية تابعة لتركيا في سوريا والذي أسفر عن مقتل أحد الجنود.
أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، أمس الأحد، مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم. كان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد قال
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5.1 مليون يمني محرومون من مساعدات الأمم المتحدة

تستمر الأزمة اليمنية وتتعقد يوما بعد يوم، خاصة بعد إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الأحد، أن 5.1 مليون يمني يحتاجون المساعدة، إلا أن المنظمة لا تستطيع تقديم يد العون لها، بسبب عيشهم في مناطق يصعب الوصول إليها، يصل عددها إلى 75 منطقة. وبحسب تقارير سابقة للأمم المتحدة فإن حوالي 80% من سكان اليمن (24 مليون مواطن)، في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وبينهم ملايين يعيشون على حافة المجاعة.
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صحف الإمارات: شلل في الخرطوم وانطلاق سباق خلافة ماي

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين على تطورات الأوضاع في السودان بعد العصيان المدني الذي بدأ أمس، كما أبرزت الصحف انطلاق سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وتناولت أيضا موقف فلسطين من تصريحات السفير الأمريكي لديها بشأن الضفة الغربية بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "العصيان يشل الحياة جزئيا في الخرطوم"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن انطلاق العصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى الحراك الشعبي والمعارضة في الخرطوم والولايات أمس، شل أوجه الحياة المختلفة بها جزئيا، حيث بدت الشوارع خالية والمحال مغلقة.
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تضرر 3 آلاف أسرة جراء الأمطار الغزيرة في اليمن

تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة من جرّاء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت، حسبما ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. وتصدرت محافظة لحج الأرقام من حيث عدد الأسر المتضررة بـحولي ألف و 385 أسرة، تليها محافظة عدن بنحو ألف و331 أسرة، ثم محافظة تعز بحوالي 315 أسرة، وجاءت محافظة حضرموت في المركز الرابع بنحو 35 أسرة، بحسب تقرير أولي للوحدة التنفيذية عن أضرار السيول، بحسب "سكاي نيوز عربية". كما تتعرض مدينة عدن وبعض المحافظات الأخرى لأمطار غزيرة من جراء منخفض جوي.
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حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الكاتب أحمد خالد توفيق

في مثل هذا اليوم 10 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1826: قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الإنكشارية والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات تمثل درة تاج القوات العثمانية في العصر الذهبي لها. في عام 1963: الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواه بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل.
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مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم غرب سوريا

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وثائق عسكرية «مسربة» تكشف خطة أردوغان في قبرص

تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تغييرات أردوغان الكبرى بقوات تركيا في قبرص"، نشر موقع "سكاي نيوز - عربية"، اليوم السبت، تقريرا حول أطماع تركيا في البحر المتوسط، وسعيها للتنقيب عن الغاز دون أي احترام لجزيرة قبرص وحدودها البحرية، إذ كشفت وثائق عسكرية مسربة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بتنفيذ عملية كبرى بالجيش، تم بموجبها إقالة العديد من الضباط القياديين في القوات التي تحتفظ بها بلاده في قبرص المقسمة بموجب "أدلة واهية"، حسب "سكاي نيوز - عربية".
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الحرس الثوري أبرز متضرري العقوبات النفطية الجديدة

أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارت" جديدا في ملف عقوبات إيران النفطية، وذلك بعد أن استهدفت وزارة الخزانة قطاع صناعات البتروكيماويات خلال الساعات القليلة الماضية، وهو أحد أهم المجالات التي تعتمد عليها طهران اقتصاديا. العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية الإيرانية "PGPIC"، وكانت جزءًا من سلسلة الخطوات التي اتخذتها واشنطن للضغط على طهران من أجل التفاوض على اتفاق جديد لتقييد برامجها النووية والصاروخية.
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