رياضة

تعرف على المتوجين بجوائز دوري الأمم الأوروبية

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
توجت البرتغال أمس الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب دراجاو، وتوج نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وقال سيلفا عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية لمساعدتي الفريق، وبالطبع كان الأمر الأهم هو فوز البرتغال، ولكن عندما تفوز بجائزة فردية فهذا أمر جيد أيضًا، أنا سعيد بالمستوى الذي قدمته، ليس فقط في دوري الأمم الأوروبية، بل على مدار الموسم، والذي أنهيه بتلك الصورة الرائعة، سأحصل على الراحة الآن وأحاول تقديم ما هو أفضل في الموسم المقبل".
وبدوره توج متسوط ميدان المنتخب الهولندي وفريق أياكس فرينكي دي يونج، بجائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة. وقال ديفيد مويس الملاحظ التقني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن السبب وراء تتويجه بتلك الجائزة: "واصل إظهار تطوره كلاعب صاعد، وتطوره الكبير في البطولة سيساعده على التمتع بالنضج، وقدم بطولة مميزة للغاية
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تتويج-البرتغال‎

رونالدو: البرتغال ستستمر بكريستيانو أو بدونه

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية أمس، وذلك بعد تغلب منتخب بلاده في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف، وقال رونالدو في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "أشعر بسعادة غامرة، الأمر كان مميزا، الفوز بلقب هنا في البرتغال أمام جماهيرنا شرف عظيم، الجماهير تستحق هذا اللقب، ودعمونا بقوة منذ الدقيقة الأولى في مباراة سويسرا وفي النهائي، وهذا الكأس لا ينتمي للمنتخب فقط، بل للبرتغال ككل".
نيجيريا

منتخب نيجيريا يصل الإسماعيلية استعدادًا لكأس الأمم

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب نيجيريا، إلى مدينة الإسماعيلية، وذلك استعدادًا لخوض مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على استاد مدينة الإسكندرية، ويضم معه منتخبات مدغشقر وبوروندي بالإضافة إلى منتخب غينيا.
أياكس-ماتياس-دي ليخت

رونالدو يطالب دي ليخت بالانضمام إليه في يوفنتوس

أكد مدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منه الانضمام إليه في صفوف يوفنتوس، وذلك بعد مواجهة البرتغال أمس الأحد لنظيرتها هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والذي حسمته البرتغال لصالحها بهدف نظيف، والتقطت عدسات الكاميرات عقبة نهاية المباراة وقوف دي ليخت إلى جانب رونالدو ودار بينهما حديث انتهى بضحك دي ليخت، وعن ذلك قال المدافع الهولندي: "طلب مني رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس، وشعرت بالمفاجأة من هذا الطلب، وهذا سبب ضحكي، خاصة أنني لم أفهم كلامه في بداية الأمر".
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تتويج-البرتغال‎

رونالدو: البرتغال ستستمر بكريستيانو أو بدونه

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية أمس، وذلك بعد تغلب منتخب بلاده في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف، وقال رونالدو في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "أشعر بسعادة غامرة، الأمر كان مميزا، الفوز بلقب هنا في البرتغال أمام جماهيرنا شرف عظيم، الجماهير تستحق هذا اللقب، ودعمونا بقوة منذ الدقيقة الأولى في مباراة سويسرا وفي النهائي، وهذا الكأس لا ينتمي للمنتخب فقط، بل للبرتغال ككل".
أياكس-ماتياس-دي ليخت

رونالدو يطالب دي ليخت بالانضمام إليه في يوفنتوس

أكد مدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منه الانضمام إليه في صفوف يوفنتوس، وذلك بعد مواجهة البرتغال أمس الأحد لنظيرتها هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والذي حسمته البرتغال لصالحها بهدف نظيف، والتقطت عدسات الكاميرات عقبة نهاية المباراة وقوف دي ليخت إلى جانب رونالدو ودار بينهما حديث انتهى بضحك دي ليخت، وعن ذلك قال المدافع الهولندي: "طلب مني رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس، وشعرت بالمفاجأة من هذا الطلب، وهذا سبب ضحكي، خاصة أنني لم أفهم كلامه في بداية الأمر".
البرتغال‎ (1)

البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا

توج المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الهولندي، بهدف نظيف، جاء عن طريق جونكالو جويديس، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «الدراجاو»، ليحصد منتخب البرتغال اللقب في النسخة الأولى للبطولة، التي يُنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016، على حساب فرنسا، وحصد منتخب إنجلترا المركز الثالث بعد فوزه على سويسرا في وقت سابق من اليوم.
أياكس-ماتياس-دي ليخت

دي ليخت يرفع راية التحدي في وجه البرتغال

قال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إن منتخب بلاده يتمتع بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقال دي ليخت في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "نملك فريقا مميزا، وهذا هو السبب وراء النتائج الجيدة التي نحققها، ولا نرغب في التراجع، ولكن إذا حدث ذلك، يجب أن نكون الفريق القادر على قلب الأمور، تملك البرتغال الرغبة والحافز، وبالتالي علينا تقديم مستوى مميز، رونالدو لاعب ظاهرة، وأظهر مرة أخرى مع يوفنتوس قدرته على التسجيل من أي مكان، ولكن لا يجب أن نضع خطتنا عليه وحده، فالبرتغال تملك لاعبين آخرين مميزين".
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