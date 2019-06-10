تعرف على المتوجين بجوائز دوري الأمم الأوروبية

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

منتخب البرتغال

توجت البرتغال أمس الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب دراجاو، وتوج نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وقال سيلفا عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية لمساعدتي الفريق، وبالطبع كان الأمر الأهم هو فوز البرتغال، ولكن عندما تفوز بجائزة فردية فهذا أمر جيد أيضًا، أنا سعيد بالمستوى الذي قدمته، ليس فقط في دوري الأمم الأوروبية، بل على مدار الموسم، والذي أنهيه بتلك الصورة الرائعة، سأحصل على الراحة الآن وأحاول تقديم ما هو أفضل في الموسم المقبل".

وبدوره توج متسوط ميدان المنتخب الهولندي وفريق أياكس فرينكي دي يونج، بجائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة. وقال ديفيد مويس الملاحظ التقني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن السبب وراء تتويجه بتلك الجائزة: "واصل إظهار تطوره كلاعب صاعد، وتطوره الكبير في البطولة سيساعده على التمتع بالنضج، وقدم بطولة مميزة للغاية