البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بمدينة السادات

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

البابا تواضروس - أرشيفية

قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الإثنين، بتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. كما دشّن البابا تواضروس المذبح الأوسط باسم القديسة السيدة العذراء مريم والمذبح البحري باسم رئيس الملائكة ميخائيل والمذبح القبلي باسم الشهيدة مارينا والقديسة مريم المصرية، وكذا دشّن أيقونات الكنيسة ومعموديتها.

واشترك في صلوات التدشين أصحاب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والأنبا مينا أسقف ورئيس دير مارجرجس الخطاطبة والأنبا ساويرس الأسقف العام لديري الأنبا موسى بالعلمين والأنبا