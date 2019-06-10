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الجيش الليبي يسيطر على 3 مواقع عسكرية في طرابلس

تحرير:أ.ش.أ ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
الجيش الليبي - أرشيفية
الجيش الليبي - أرشيفية
سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على 3 مواقع عسكرية من ضمنها مرصدان لقوات الوفاق، في محور الأحياء البرية في العاصمة طرابلس. ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر في الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين-، إنه تم تدمير آليات عسكرية لميليشيات "الوفاق"، وتقدمت قوات الجيش الليبي في اتجاه نقاط مهمة في محور الرملة. وذلك بعدما شنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني أمس الأول السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.
من جانبها، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن حصيلة القتلى في الاشتباكات الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس، ارتفعت لتصل إلى 635 قتيلا حتى الآن. وأوضحت في بيان أمس الأحد، أن حصيلة القتلى شملت 41 مدنيًا لقوا مصرعهم في الاشتباكات، فيما أصيب أكثر من 3550 شخص آخر من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي. وحسب
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عصيان في السودان

«الحرية والتغيير»: استمرار العصيان المدني بالسودان

قررت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، استمرار العصيان المدني الشامل لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب مطالبة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم "إنهاء العصيان". وشدد تجمع المهنيين السودانيين، المحرك الرئيسي للاحتجاجات، في بيان، على أن مشاركة الجماهير السودانية في العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام مستمرة دون تراجع حتى "إسقاط مجلس القتلة والمجرمين ومليشيات الجنجويد، ونقل مقاليد الحكم لسلطة مدنية انتقالية وفق إعلان الحرية والتغيير ميثاق ثورتنا المنتصرة".
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صحف سعودية: خليفة ماي يلوح برفض دفع فاتورة «الطلاق»

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط، ونتائج العصيان المدني في السودان، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "شوارع الخرطوم خالية"، أن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بدت خالية إلى حد كبير مع بدء حملة العصيان المدني أمس الأحد، للمطالبة بحكم مدني. وكانت المعارضة وجماعات الاحتجاج دعت الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام، الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل العشرات.
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5.1 مليون يمني محرومون من مساعدات الأمم المتحدة

تستمر الأزمة اليمنية وتتعقد يوما بعد يوم، خاصة بعد إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الأحد، أن 5.1 مليون يمني يحتاجون المساعدة، إلا أن المنظمة لا تستطيع تقديم يد العون لها، بسبب عيشهم في مناطق يصعب الوصول إليها، يصل عددها إلى 75 منطقة. وبحسب تقارير سابقة للأمم المتحدة فإن حوالي 80% من سكان اليمن (24 مليون مواطن)، في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وبينهم ملايين يعيشون على حافة المجاعة.
الجيش-التركى

تركيا تقصف حلب السورية بعد مقتل أحد جنودها

ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي قام بقصف منطقة "تل رفعت" الواقعة في محافظة حلب السورية. وأضافت الوزارة التركية ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين، أن الجيش التركي قصف مواقع لحزب "العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب الكردي" في منطقة تل رفعت في محافظة حلب السورية. وأوضحت "الدفاع التركية" أن هذه الخطوة تأتي ردا على هجوم عناصر الوحدات الكردية على مواقع عسكرية تابعة لتركيا في سوريا والذي أسفر عن مقتل أحد الجنود.
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الجماعات-المسلحة في ليبيا

قتلى وجرحى في قصف عشوائي لميليشيات الوفاق بطرابلس

قصفت ميليشيات تابعة للوفاق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس، بشكل عشوائي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة، وذلك حسبما أفاد المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي. وأضاف بيان المركز الإعلامي أن "أبواق تنظيم الإخوان الارهابي سارعت بفبركة الاخبار ليتبرأوا من أفعالهم الإجرامية والتي يسعون من خلالها للتظليل والكذب على حساب حياة الأبرياء الآمنين"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي: لن نقبل بالسكوت عن العنف وإلصاقه بالإسلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تحرص على المشاركة بفعالية فى كل المبادرات التى تطلقها منظمة التعاون الإسلامى إيمانا بحجم المسئولية والتحديات التى تتطلب وحدة الصف لمواجهة الموجة غير المسبوقة من التوتر السياسى والأمنى التى تجتاح العالم الإسلامى وتحوله من فضاء رحب إلى ساحة استقطاب ومصدر إساءة لديننا ومجتمعاتنا. وأضاف السيسى، خلال كلمته فى أعمال القمة الإسلامية، بمكة المكرمة، أن ظاهرة الإرهاب وانتشار خطاب الكراهية تأتى على رأس التحديات التى تواجه عالمنا الإسلامى والإنسانية، وهو ما يتطلب تكاتف الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب ومكافحة التطرف.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

الجيش الليبي يكشف دور الإرهابي المصري هشام عشماوي

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن الدور الذي يضطلع به الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي سلم إلى مصر أمس، وقال المسماري، إن عشماوي كان مسؤولا عن تدريب جماعات إرهابية في ليبيا، وأن جهات أجنية كانت وراء دعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة. وأشار الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن الجيش الليبي، سلم إرهابيين آخرين إلى السلطات المصرية إضافة إلى هشام عشماوي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت المصادر، إن عشماوي اعترف بعلاقته بـ"شخصيات ليبية معروفة"، وبكيانات أجنبية وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات في كل من ليبيا ومصر
سامح-شكرى (3)

مصر وتونس يؤكدان أهمية استعادة الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التونسي خميس جهيناوي على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر دعم كافة مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات، فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا. جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزيران اليوم الاربعاء ، بجدة على هامش مشاركتهما فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.
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