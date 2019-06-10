الجيش الليبي يسيطر على 3 مواقع عسكرية في طرابلس

تحرير:أ.ش.أ ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

الجيش الليبي - أرشيفية

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على 3 مواقع عسكرية من ضمنها مرصدان لقوات الوفاق، في محور الأحياء البرية في العاصمة طرابلس. ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر في الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين-، إنه تم تدمير آليات عسكرية لميليشيات "الوفاق"، وتقدمت قوات الجيش الليبي في اتجاه نقاط مهمة في محور الرملة. وذلك بعدما شنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني أمس الأول السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

من جانبها، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن حصيلة القتلى في الاشتباكات الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس، ارتفعت لتصل إلى 635 قتيلا حتى الآن. وأوضحت في بيان أمس الأحد، أن حصيلة القتلى شملت 41 مدنيًا لقوا مصرعهم في الاشتباكات، فيما أصيب أكثر من 3550 شخص آخر من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي. وحسب