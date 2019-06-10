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منها الليمون والدواجن.. 8 سلع رفعت التضخم خلال مايو

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 13.2% خلال شهر مايو الماضي، وعلى أساس شهري ارتفع بنسبة 1% بسبب ارتفاع أسعار الليمون والموز والدواجن والأسماك
تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
أسعار الليمون
أسعار الليمون
ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال مايو الماضي وفقا لما يلي: أسعار الطعام والشراب سجل قسم الطعام والشراب ارتفاعا قدره 1.2%، ليسهم بمقدار 0.72 نقطة فى معدل التغير الشهري، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار كل من: مجموعة الفاكهة ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.1% خلال شهر مايو الماضي، لتسهم
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ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (4)

انخفاض أسعار الليمون في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 10 يونيو، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
البنك-المركزى

المركزي يطرح أذون وسندات خزانة بـ16.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي اليوم، الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو16.75 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه لآجال 91 و273 يوما، كما سيتم طرح أيضا سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات. ومن المقرر أيضا أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار لأجل 364 يوما.
خضار-وفاكهة (3)

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.2%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الإثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نحو 13.2% خلال شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018. فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة خلال شهر مايو 2019، ليرتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1%، بالمقارنة بشهر أبريل 2019. وتستهدف خطة الحكومة خفض معدل التضخم العام إلى 8.2% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 13.8% خلال العام المالي الماضي 2017-2018.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 10 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.71 جنيه، ونحو 16.81 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.83 جنيه للبيع، و16.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء.
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خضار-وفاكهة (3)

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.2%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الإثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نحو 13.2% خلال شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018. فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة خلال شهر مايو 2019، ليرتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1%، بالمقارنة بشهر أبريل 2019. وتستهدف خطة الحكومة خفض معدل التضخم العام إلى 8.2% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 13.8% خلال العام المالي الماضي 2017-2018.
الدولار-الجنيه

توقعات بانخفاض معدل التضخم بدعم قوة الجنيه المصري

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، بيانات التضخم خلال شهر مايو الماضي، وسط توقعات باستمرار تراجعها للشهر الثاني على التوالي مدعومة بقوة الجنيه المصري. وانخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (6)

ماوصلش لـ100 جنيه.. الأسعار الحقيقية لليمون وموعد انخفاضها

أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عدم توافر الليمون بالأسواق المحلية بما يعادل حجم الطلب الفعلى عليه، كما أكدت الشعبة أن السعر المعلن مبالغ فيه، موضحة أن الترويج للارتفاع يحدثه فعليا. و«التحرير» بدورها قامت بجولة على الأسواق للتعرف على أسباب المشكلة والأسعار المتداولة لليمون بمختلف أنواعه، وتنتج شجرة الليمون البالغة من 2000 إلى 3000 ليمونة في العام، وينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان بما يعني أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300 ألف طن تقريبا.
سوق-السمك-الاسماك

التموين تعرض أسماكا ولحوما بالعيد.. تعرف على أسعارها

وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محاولة منها للمساهمة فى تخفيض الأسعار طرحت كميات كبيرة من السلع المرتبطة بعيد الفطر، والتى تتوقع أن يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام القليلة القادمة بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى نحو الـ20%، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم بالفعل البدء فى ضخ تلك السلع بالأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري ويستمر الضخ كلما زاد الطلب على الشراء وفقا لاحتياجات المواطنين.
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