منها الليمون والدواجن.. 8 سلع رفعت التضخم خلال مايو

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 13.2% خلال شهر مايو الماضي، وعلى أساس شهري ارتفع بنسبة 1% بسبب ارتفاع أسعار الليمون والموز والدواجن والأسماك
ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.
وجاء
معدل التغير الشهري في أسعار السلع
والخدمات خلال مايو الماضي وفقا لما يلي:
أسعار
الطعام والشراب
سجل
قسم الطعام والشراب ارتفاعا قدره 1.2%،
ليسهم بمقدار 0.72 نقطة
فى معدل التغير الشهري، وذلك نتيجة ارتفاع
أسعار كل من:
مجموعة
الفاكهة
ارتفعت
أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.1% خلال
شهر مايو الماضي، لتسهم
وجاء
معدل التغير الشهري في أسعار السلع
والخدمات خلال مايو الماضي وفقا لما يلي:
أسعار
الطعام والشراب
سجل
قسم الطعام والشراب ارتفاعا قدره 1.2%،
ليسهم بمقدار 0.72 نقطة
فى معدل التغير الشهري، وذلك نتيجة ارتفاع
أسعار كل من:
مجموعة
الفاكهة
ارتفعت
أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.1% خلال
شهر مايو الماضي، لتسهم بمقدار 0.67 نقطة
فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار
الليمون بنسبة 63.7%،
وأسعار الموز بنسبة32.5%.
مجموعة
اللحوم والدواجن
ارتفعت
أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.6% خلال
شهر مايو الماضي، لتسهم بمقدار 0.48 نقطة
في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار
مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 0.6%،
ومجموعة الدواجن بنسبة 9.2%.
مجموعة
الحبوب والخبز
ارتفعت
أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.7% خلال
شهر مايو الماضي، لتسهم بمقدار 0.06 نقطة
في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار
الأرز بنسبة 1.4%،
وأسعار المكرونة بنسبة 0.2%.
مجموعة
الأسماك
ارتفعت
أسعار مجموعة الأسماك بنسبة 1.2% خلال
شهر مايو الماضي، لتسهم بمقدار 0.03 نقطة
في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار
مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 1.5%.
قسم
الملابس والأحذية
سجل ارتفاعا قدره 1.1% خلال
شهر مايو الماضي، ليسهم بمقدار 0.04 نقطة
في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار
مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%،
ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها
بنسبة 1%،
ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس
بنسبة 0.4%،
ومجموعة الأحذية بنسبة 0.7%،
ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.6%.
قسم
الرعاية الصحية
سجل ارتفاعا قدره 3.1% خلال
شهر مايو الماضي، ليسهم بمقدار 0.14 نقطة
في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار
مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات
الطبية بنسبة 5.5%،
ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية
بنسبة 0.1%،
ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.1%.
قسم
الثقافة والترفيه
سجل ارتفاعا قدره 0.6% خلال
شهر مايو الماضي، ليسهم بمقدار 0.01% في
معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار
مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية
الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 0.3%،
ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية
بنسبة 0.6%،
ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8%.
قسم
المطاعم والفنادق
سجل ارتفاعا قدره 1.3% خلال
شهر مايو الماضي، ليسهم بمقدار 0.06 نقطة
في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار
مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%.
توقعات
باستمرار صعود التضخم حتى يوليو المقبل
توقع
محمد ماهر، المحلل المالي، استمرار صعود
معدل التضخم العام خلال الفترة المقبلة،
وذلك تأثرا بالزيادة المرتقبة في أسعار
البنزين والكهرباء خلال يوليو المقبل.
وأكد
تقرير صادر من مؤسسة «فوكس
إيكونوميكس»،
أن معدل التضخم تراجع خلال شهر أبريل
الماضي بسبب ارتفاع العملة المحلية،
متوقعا المزيد من التباطؤ التدريجى فى
التضخم خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة
قوة الجنيه، لكنه قد يواجه ضغوطا من رفع
الدعم عن المحروقات.
كما
توقع محمد أبو باشا، رئيس وحدة الاقتصاد
الكلي في المجموعة المالية هيرميس، ارتفاع
معدل التضخم خلال الفترة المقبلة خاصة
خلال شهري يونيو ويوليو تأثرا بإجراءات
زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وتستهدف
الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما
دون 10% خلال
العام المالي 2019-2020،
وبين 6 و7% خلال
العام المالي 2020-2021.