منها الليمون والدواجن.. 8 سلع رفعت التضخم خلال مايو

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 13.2% خلال شهر مايو الماضي، وعلى أساس شهري ارتفع بنسبة 1% بسبب ارتفاع أسعار الليمون والموز والدواجن والأسماك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أسعار الليمون

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.

وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال مايو الماضي وفقا لما يلي: أسعار الطعام والشراب سجل قسم الطعام والشراب ارتفاعا قدره 1.2%، ليسهم بمقدار 0.72 نقطة فى معدل التغير الشهري، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار كل من: مجموعة الفاكهة ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.1% خلال شهر مايو الماضي، لتسهم